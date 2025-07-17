Потсдамская конференция: противостояние союзников и закулисные игры Запада

80 лет назад, 17 июля 1945 года, началась Потсдамская конференция — третья и последняя встреча лидеров трёх крупнейших держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне: СССР, Великобритании и США. Иосиф Сталин, Уинстон Черчилль и Гарри Трумэн собрались в немецком городе Потсдаме, чтобы обсудить послевоенное будущее Германии, совместные действия против милитаристской Японии, территориальные изменения и другие сложные международные вопросы. Заведующий научно-методическим отделом Музея Победы Валерий Куличков в интервью RT рассказал о закулисных играх западных союзников, дипломатическом противостоянии и о том, как Потсдамская конференция повлияла на историю Европы.

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— Потсдамская конференция стала последней встречей лидеров «большой тройки» — СССР, США и Великобритании. Как она готовилась и какие вопросы стояли на повестке дня?

— Потсдамская конференция проходила в июле — августе 1945 года. Боевые действия в Европе к этому времени уже завершились, а в Азии ещё продолжались. Главным вопросом для обсуждения стало будущее Германии — её послевоенное устройство, территория, судьба союзников Гитлера. Ну и конечно, обсуждали последнюю из стран оси, продолжавшую боевые действия, — Японию. В целом на Потсдамской конференции необходимо было решить огромный комплекс вопросов.

— Хотя западные страны и СССР ещё были союзниками во Второй мировой, уже совсем немного времени оставалось до начала холодной войны. Чувствовался ли в ходе Потсдамской конференции раскол в антигитлеровской коалиции? И если да, то в чём это выражалось?

— Тревожные звоночки уже были слышны. Например, власти СССР пытались ещё до начала конференции уговорить западных союзников решить вопрос с Испанией, которой правил Франсиско Франко. Но Москва так и не добилась, чтобы одного из союзников Гитлера лишили власти. Партнёры по антигитлеровской коалиции не поддержали советскую позицию по данному вопросу.

Возникла арена для противоборства между Западом и СССР на Ближнем Востоке, конфликт на котором продолжается до сих пор, и в Китае. Так, нашими союзниками были китайские коммунисты и их лидер Мао Цзэдун. Представители США стремились, чтобы японские войска сдавались союзным силам в Китае и передавали оружие правительству Чан Кай Ши, а не коммунистам. Вскоре это противостояние вылилось в масштабную гражданскую войну в Китае.

Как мы знаем сегодня, Уинстон Черчилль раcсматривал план операции «Немыслимое», предполагавшей боевые действия против СССР англо-американских сил при поддержке немцев. В конце концов британские военные не поддержали эту идею, сочтя её опасной, однако сам по себе факт разработки плана весьма красноречив. Не прошло и года с момента проведения Потсдамской конференции, как Черчилль произнёс свою знаменитую Фултонскую речь — и началась холодная война.

— Именно во время Потсдамской конференции стало известно о ядерных испытаниях в США, и американская сторона уведомила о них советскую. Чего добивалось этим руководство Соединённых Штатов и достигло ли поставленной цели?

— Во время Второй мировой войны над созданием ядерного оружия работали разные страны. Американцы не знали о наших достижениях и даже не подозревали, насколько мы информированы в данном вопросе. Во время Потсдамской конференции Трумэн подошёл к Сталину, как бы невзначай сказал, что США обладают оружием огромной разрушительной силы, и попытался оценить реакцию советского лидера на его слова. Сталин не проявил никакой заинтересованности к сказанному, из чего Трумэн сделал вывод: глава СССР вообще не понимает, о чём идёт речь. Но Сталин всё прекрасно понял и по возвращении в Советский Союз приказал участникам нашего атомного проекта ускорить работу. Ну а разговор Трумэна со Сталиным был первой попыткой того, что в дальнейшем назовут атомной дипломатией.

— Каким, согласно итогам Потсдамской конференции, должно было стать будущее Германии?

— Германский вопрос был чрезвычайно сложным. Власти СССР хотели сохранить Германию единой и сделать так, чтобы она не была враждебна по отношению к Москве. Но из этого ничего не получилось. Германию разделили на четыре оккупационные зоны. На территории западных зон потом возникла ФРГ, а на базе нашей — ГДР.

В целом Германия по итогам реализации решений Потсдамской конференции по сравнению с 1937 годом потеряла около четверти своей территории. Причём большая часть этих земель досталась Польше, а меньшая, на севере бывшей Восточной Пруссии, — СССР.

Что касается политики, проводимой внутри Германии, то она в ходе потсдамских переговоров сводилась к так называемым принципам четырёх «Д»: денацификации, демократизации, декартелизации и демилитаризации. Необходимо было ликвидировать германские вооружённые силы, спецслужбы, нацистскую партию и экономические мощности, которые в теории могли позволить проводить милитаризацию.

— Какие решения по территориальным изменениям в Европе были приняты во время Потсдамской конференции и как они отразились на СССР?

— Советскому Союзу отходила северная часть Восточной Пруссии с Кёнигсбергом — современным Калининградом, а также Мемель. Польша получила новые территории на севере и западе за счёт Германии, но должна была официально согласиться на то, что Западная Украина и Западная Белоруссия вошли в состав СССР. Территориальные изменения были сопряжены с массовым выселением немецкого населения с новых польских земель в Германию.

— Как в ходе Потсдамской конференции был решён вопрос о будущем государств, воевавших ранее на стороне гитлеровской Германии?

— Вопрос о наказании стран, присоединившихся к антигитлеровской коалиции ещё в ходе войны, не поднимался. Запад предложил признать вклад Италии в разгром Германии и содействовать её вступлению в ООН. Сталин взамен предложил распространить аналогичный подход на страны, которые были освобождены Красной армией.

В Австрии, оккупированной Германией ещё в 1938 году, было предложено на время оставить войска союзников. В дальнейшем их вывели, и официальная Вена приняла на себя обязательства по внешнеполитическому нейтралитету, которые соблюдаются до сих пор.

— Один из дискуссионных вопросов Потсдамской конференции был связан со статусом черноморских проливов. В чём была суть противоречий и как они разрешились?

— Вообще, вопрос был гораздо шире и касался не только статуса проливов, но и Турции в целом. Ведь её власти рассматривали возможность вступления в войну на стороне Германии — правда, потом передумали. СССР летом 1945 года поднял вопрос о несправедливости передачи Турции в 1921 году земель Российской империи — области Карса, Артвина и Ардахана. Плюс Советский Союз потребовал создать военную базу СССР на берегах черноморских проливов для контроля над этими территориями. Но западные союзники требования СССР фактически отвергли. Они уже планировали перетащить Турцию на свою сторону. Поэтому США и Великобритания ограничились формальным признанием целесообразности пересмотра конвенции Монтрё о статусе проливов, но дальше этого дело не пошло. А уже в 1952 году Турция стала членом НАТО, и вопрос о нашем контроле над проливами отпал сам собой.

— Какие решения во время Потсдамской конференции были приняты по японскому вопросу?

— В ходе конференции была опубликована Потсдамская декларация, содержавшая ультимативное требование о капитуляции Японии. Однако официальный Токио, ознакомившись с этим документом, отказался сдаваться и продолжил сопротивление. Японцы таким образом пытались обеспечить себе пространство для торга — в частности, в целях сохранения своего государственного строя. Но когда СССР вступил в войну на суше, а американцы сбросили две ядерные бомбы, места для манёвра у них не осталось, и им пришлось капитулировать в сентябре 1945 года.

— Каковы были главные итоги Потсдамской конференции и как её результаты повлияли на дальнейший ход мировой истории?

— Потсдамская конференция сыграла огромную роль в судьбе Европы. Был ликвидирован германский милитаризм, зафиксирован факт прекращения существования союзных Гитлеру режимов (за исключением испанского). Правда, если СССР действительно стремился привести к власти в освобождённых странах искренних антифашистов, то на Западе ситуация была гораздо сложнее. Там бывшим сторонникам нацистского режима зачастую удавалось не только избежать наказания, но и сохранить положение в обществе. Но всё же позитивные сдвиги в плане денацификации произошли и там.