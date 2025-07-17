Кто в 1954 году был инициатором передачи Крыма Украине

В 2014 году произошло историческое событие – Крым вновь стал российским. До этого момента, с 1954 года, полуостров считался территорией Украины. После того как крымский вопрос вновь стал актуальным, начали вспоминать Никиту Хрущёва. Мол, именно по его указу Крымская область вошла в состав УССР. Но действительно ли советский генсек виновен в «раздаче земель»?

Чья территория?

Вопрос с принадлежностью Крыма поднимался регулярно и до 1954 года. Впрочем, и идею передать часть суши Украине трудно назвать новаторской. Хрущёв заинтересовался полуостровом ещё в годы Великой Отечественной войны, находясь в должности первого секретаря ЦК Компартии Украины. После того как немцы были вытеснены с крымской земли, Никита Сергеевич поручил составить справку по Крыму. По его требованию были изучены архивы, в которых искались документы, подтверждающие связи России и Украины.

«Я был в Москве и заявил: «Украина в разрухе, а из неё всё тянут. А если ей Крым отдать?» Так меня после этого как только не называли и как только душу не трясли. Готовы были стереть в пыль», – вспоминал Хрущёв свою поездку в столицу в 1944 году.

Единогласно

Осуществить задуманное Хрущёву удалось в начале 50-х годов. В ноябре 1953 года он посетил Крым. Его возмутило отсутствие возможности в южном регионе купить овощи и фрукты. Также говорили, что Хрущёв был украинцем, поэтому и пролоббировал решение о передаче Крыма Украина. На самом же деле к этому этносу Никита Сергеевич никакого отношения не имел – он даже на украинском языке не разговаривал.

Считается, что «крымское решение» Хрущёв принял не по своей воле. Такие вопросы один человек решить был не в состоянии. На это повлияли те, кто находился с ним в одной команде: Николай Булганин, Георгий Маленков, Вячеслав Молотов, Лазарь Каганович, Отто Куусинен. Но всё же роль «серого кардинала» сыграл Георгий Маленков, возглавлявший Совет министров.

С юридической точки зрения процедура передачи Крыма УССР была абсолютно легитимной. Собственно, на этом всё. Жителей полуострова не спрашивали, да и над исторической частью вопроса никто не думал, ведь это происходило в одной стране. В то, что СССР прекратит своё существование практически через 40 лет, поверить было невозможно.