Почему имя Алексей стало «проклятым» в императорском семействе

Суеверный страх перед именем Алексей появился в императорском семействе после Петра I. Возможно, легенда о проклятии вовсе не была легендой. За долгие годы правления Романовых лишь Николай II назвал своего сына Алексеем. Цесаревича, как известно, постигла незавидная участь.

© Николай Ге. «Петр I допрашивает царевича Алексея»

Царские и императорские имена

Как пишет в издании «Династия Романовых» Илья Ткачев, первым царем из дома Романовых был Михаил Федорович, правившей страной с 1613 года. Затем на трон взошел его сын Алексей Михайлович, прозванный Тишайшим. В 1676 году от почившего Алексея Михайловича власть перешла в руки его сына Федора III. В 1682 году молодой царь ушел в мир иной вслед за отцом, не успев сделать распоряжений по поводу престолонаследия. Тогда же царствовать начал брат Федора III Иван V, который до 1696 года правил совместно с Петром I. После смерти Ивана Петр остался единоличным правителем. Он стал также последним русским царем Всея Руси и первым Императором Всероссийским.

Как указано в издании «История России с древнейших времен до наших дней», Петра Великого поочередно сменили на престоле Екатерина I, Петр II Алексеевич, Анна Иоанновна, Иван VI Антонович, Анна Леопольдовна, Елизавета Петровна, Екатерина II Великая, Павел I Петрович, Александр I Павлович Благословенный, Николай I Павлович Незабвенный, Александр II Николаевич Освободитель, Александр III Александрович Миротворец, Николай II Александрович Кровавый. Из приведенного списка российских правителей видно, что Алексеев среди них было не так уж много, а точнее всего один – второй царь из рода Романовых Алексей Михайлович Тишайший. Однако вовсе не он стал причиной того, что на протяжении долгого времени Романовы избегали этого имени.

Неугодный сын Петра

До Петра I представители царской семьи никакого трепета перед именем Алексей не испытывали. По крайней мере, Борис Романов, автор книги «Роковые предсказания России», утверждает, что этот суеверный страх появился именно после Петра Великого. Дело в том, что первый российский император назвал своего старшего сына, которого ему родила супруга Евдокия Лопухина, Алексеем. Алексей, считавшийся наследником престола, провел детство в доме своей матери, которая оказала на него определенное влияние. В частности Лопухина и ее родственники не одобряли политику Петра. В 1698 году Евдокию насильно постригли в монахини, вследствие чего отношения между отцом и сыном значительно ухудшились.

Между тем Петр I требовал, чтобы царевич либо начал заниматься государственными делами, либо уехал в монастырь. В конце концов в 1716 году Алексей бежал за границу под покровительство своего шурина австрийского императора. Если верить авторам энциклопедии «Россия» (редактор-составитель к.и.н. Ю.А. Никифоров), агенты императора выманили Алексея. Тот вернулся на родину и почти сразу после возвращения официально отрекся от престола. Несмотря на это, Алексей Петрович был взят под стражу и обвинен в заговоре против российского правителя. В июне 1718 года сына Петра приговорили к смертной казни, но буквально через 2 дня он внезапно скончался при невыясненных обстоятельствах.

Проклятое имя

Однако некоторые историки считают, что обстоятельства смерти Алексея Петровича были не таким уж невыясненными. Так, Владимир Фортунатов, автор издания «Российская история в лицах», предполагает, что Алексея долго и жестоко пытали. Петр I, также якобы принимавший участие в истязаниях, в какой-то момент «переусердствовал» и попросту забил своего сына до смерти. А вот, согласно более распространенной версии, Алексей по приговору суда, состоявшего из 127 сановников, был тайно задушен в Петропавловской крепости, где и содержался. Как утверждает Эдвард Радзинский на страницах своей книги «Николай II», ходили слухи, что перед своей гибелью Алексей Петрович успел прокричать проклятие в адрес всего рода Романовых.

Именно поэтому Романовы и избегали давать имя Алексей наследникам престола. Однако Николай II все же решился назвать долгожданного сына Алексеем. По словам того же Радзинского, императора давно привлекал образ царя Алексея Михайловича. По мнению Сергея Плеханова, автора издания «Император Николай II. Жизнь, Любовь, Бессмертие», с именем Алексея Михайловича были связаны наибольшие успехи России в XVII веке, также он придерживался христианских заповедей как в политике, так и в жизни. Между тем, проклятое имя сделало свое дело, не позволив цесаревичу уподобиться Тишайшему. Алексей, к тому же страдавший гемофилией, был убит вместе с другими членами своей семьи в 1918 году.