Почему в СССР царил культ шахмат

Сегодня клетчатая доска с фигурами не вызывает ни у кого особых эмоций. У молодежи в почете компьютерные развлечения, а заядлых шахматистов можно изредка встретить лишь среди пенсионеров. Но 40-50 лет назад все было иначе — в СССР шахматы были едва ли не популярнее футбола и игроков с досками можно было встретить в каждом дворе и сквере.

В России шахматы появились очень давно. Говорят, что сам царь Иван Грозный был не прочь сыграть партию-другую с кем-нибудь из приближенных. Чемпионы-шахматисты были в стране еще до революции, но массового увлечения интеллектуальной игрой не наблюдалось.

Все изменилось при СССР с подачи партии и правительства. В 1924 году был выдвинут лозунг «Шахматы в массы» и это было не просто взятое с потолка решение. Советский народ нужно было занять чем-то интеллектуальным, а заодно дать почву для объединения многонациональной страны общим интересом.

Решение с шахматами попало в точку — непростая, но невероятно увлекательная игра стала увлечением миллионов. Мода на шахматы не проходила и в послевоенные годы они были по-прежнему популярны. Министр культуры Екатерина Фурцева в середине 60-х говорила, что любовь советского народа к футболу — это хорошо, но любовь к шахматам все равно важнее. По ее мнению, эта игра четко определяла высокий уровень культуры советского народа.

Достижения в области шахмат в СССР были внушительными и признавались всем миром. В 1948 году Михаил Ботвинник завоевал титул Чемпиона мира и положил начало советскому триумфу на международной шахматной арене. С тех пор наши спортсмены всегда были в финалах всех ответственных чемпионатов и много раз становились первыми. Среди них были даже легальные миллионеры, так как призовые фонды зарубежных турниров впечатляли.

Шахматами увлекались все — от мала до велика. При школах и Дворцах пионеров открывались секции и кружки, а в глобальном масштабе была разработана целая система шахматного образования. В стране издавалась шахматная литература, а в спортивных университетах открывались специальные факультеты.

Авторитет наших гроссмейстеров, большинство из которых принадлежали к так называемой «школе Ботвинника», был огромен. Американский чемпион Бобби Фишер даже выучил русский язык, чтобы иметь возможность читать советскую шахматную литературу в оригинале.

© Тигран Петросян и Роберт Фишер

Люди, играющие в шахматы, в Союзе были кругом. Их можно было встретить во дворах, на пляжах и даже в поездах. В зонах отдыха устанавливались специальные столики для шахматистов, а зимой в парках работали шахматные павильоны. Пик увлечения игрой пришелся на 50–60-е годы, но и позднее интерес к ней не иссяк.

С появлением компьютеров интерес к шахматам возрос — стали популярны игры с электронными устройствами и победа, вырванная у умной машины, ценилась невероятно высоко. Интерес к игре угас вместе с развалом СССР — людям стало не до посиделок за досками.

Сейчас в России шахматы популярны в довольно узком кругу как способ проведения досуга. Делаются попытки возродить шахматную культуру и даже кое-где начали вводить уроки шахмат в программу школьного образования. Это не чья-то прихоть — власти страны отлично понимают, что умная нация гораздо сильнее и жизнеспособнее.