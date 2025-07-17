Выжить в грозу, или Как «работают» резиновые тапки

Прочитала заголовок: «Предприимчивые москвичи за 100 рублей предлагают перенести через лужу». Никаких могучих москвичей по ссылке не показали, стоит один мужчина с табличкой: «Перенесу за 100 рублей». Стоит в луже, а над ним грохочет гром. Может, он и предприимчивый, но не очень умный.

Знаете, у меня за эти шесть, кажется, грозовых дней опустились, что называется, руки. Люди то ли поглупели, то ли инфантилизировались. То ли образование виной, то ли мы в принципе стали рожать дураков. Из каждого города, где были гроза и ливни, полно видео, как народ в грозу прыгает по лужам. В Подмосковье дети, застигнутые мощным ливнем на улице, бросились не в укрытие, а в лужи. Родители стоят смотрят. В Туле на лужайке взрослые, вместо того чтобы побежать прятаться в магазин или лечь на землю, встали под деревом. Удивительно, что не убило.

На Валдае убило москвича-туриста: в грозу он не спрятался, а разжег костер на берегу водоема и начал готовить еду.

Под Тулой в грозу купались, убило троих. Не отошли от воды, даже когда молнии стали бить рядом. Трое погибших, шестеро раненых. Тут самое удивительное — репортажи с места событий. Несколько журналистов строго поставили вопрос, почему на пляже не было молниеотвода. Что? Вы серьезно? Молниеотвода?

Половина статей про трагедию на тульском пляже содержит комментарии ученых по поводу того, что находившиеся на пляже в сланцах отдыхающие не пострадали. Одна газета, чтобы разобраться в этом хитром вопросе, даже взяла интервью у профессора общей физики МФТИ. Профессор давай объяснять про шаговое напряжение, изоляцию резиной и пр. Господи, нам в школе учительница физики объясняла: если рядом ударила молния, электричество будет распространяться вокруг. Если у вас одна нога стоит к месту удара ближе другой, ток пойдет через вас — ему так короче. Сланцы на резине изолируют вас. Даже если вы мокрый и стоите на мокром песке, разряд через вас не пойдет или пройдет слабый, потому что резина все равно усложняет ему путь.

Кстати, вы знаете, что слово «сланцы» пошло от названия города Сланцы, где на всю страну эти тапки делали? Тут у нас, неподалеку, в Ленобласти. А знаете, почему из всех возможных вариантов обуви именно такая модель была выбрана для всесоюзного использования? Ведь шлепанцы, которые надеваются на все пять пальцев, удобнее и не натирают.

Советский Союз был страной страшной, но прагматичной. Собрали ученых, те выбрали идеальную форму. Идеальную для чего? Для того, чтобы колхозники с колхозницами отдыхали на пляже и не были убиты молнией! Перемычка обеспечивает дополнительную изоляцию, из-за нее току еще сложнее пройти через вас, так что он выберет другой путь.

Я серьезно. Обувь эту не у нас придумали. Наше — лапти и онучи, чтобы ноги не мерзли, чтобы комары их не кусали и чтобы в грязи не тонуть. А так называемые сланцы появились в тропических регионах, где часты грозы. Люди заметили, что при такой конструкции тапок гроза убивает реже. Когда не было резины, делали их из дерева. Неудобно носить деревянные сланцы на толстой подошве, зато жить будешь. Моя бабушка имела четыре класса образования и знала, что сланцы спасают при молнии. А теперь у нас журналисты зовут профессора — разобраться. Человек, может, в советское время учился и верит, что будет электростанции на Луне строить, а приходится объяснять, как «работают» резиновые тапки.

С нами все в порядке, если мы этого не знаем и без профессора МФТИ не верим, что при грозе нельзя лезть в воду?

Причем нельзя, даже если гром далеко: попасть может и в случае, когда грозовой фронт в получасе от вас. В прямом смысле: ударила первая молния — вы ее услышали через полчаса. Вторая может ударить в вас. Я выросла в 90-е на рабочей окраине, среди алкашей и маргиналов, которые остались жить вокруг замерших заводов. Мы это знали!

Профессоров физики и электротехники человек пять бы на день в телевизор позвать. Народ явно затосковал по просвещению. Видели ролики в эти дни? Потоки воды, тут же люди выходят из машин, бегут куда-то по лужам, молнии бьют вокруг.

То есть они не знают, что в грозу лучше сидеть в машине, чей кузов при попадании молнии действует как клетка Фарадея, заряд по нему как бы «растекается». Нам на уроке ОБЖ рассказывал про это учитель, боевой полковник в отставке, воевавший в Афганистане. Мы тогда не понимали, зачем он нам это говорит, когда в нашем классе почти ни у кого нет в семье машины, у половины и отцов-то нет эти машины водить. Спустя годы я уже со своей собственной семьей попала на машине в сильнейшую грозу и вспомнила того полковника.

После прошедших по России гроз у меня вопрос: а что, новым поколениям такое не рассказывают? ОБЖ в школах больше нет? Почему в грозу молодые парни, живущие в мегаполисах и сумевшие заработать на машину, под молниями выскакивают из этих машин и бегут по лужам?

И это еще ладно — выскочил в Москве и меж высоких домов побежал по лужам. Вряд ли будет убит. Я первые грозы застала в Великом Новгороде и в окно видела, как в это время на самокатах по лужам катались подростки. На электросамокате по лужам уже не очень умно, я верно понимаю? Никогда на нем не каталась, не знаю, где у него аккумулятор и насколько герметично закрыта проводка, но сдается мне, что в лужу на электродвигателе ехать не стоит. А уж под грозой!

С электричеством вообще у людей отношения стали натянутые.

Лично видела в паблике нашего района рассказ человека, которого гроза застала в электрокаре. Когда молнии стали бить ближе, он бросил машину и побежал по лужам в укрытие. «У меня же электрокар!»

И что? Я снова вспомнила вечный школьный вопрос, который троечники задавали отличникам: «И где тебе твои знания пригодятся?» Ну, может, и не все пригодились. Но в грозу по лужам не бегаю, под деревьями не прячусь. Что будет, если молния ударит в машину, знаю. Еще я знаю, что воспламенившиеся горючие жидкости нельзя тушить водой, а огнетушитель нужно направлять под углом.

Мама дорогая, я даже знаю, зачем в грозу стоит выключать электроприборы, особенно радиоэлектронные. Дети этого уже не знают. Одну грозу пересиживали дома с дочкой и ее подружкой, та пожаловалась, что у нее при подходе грозы выключают дома электроприборы. И молодцы же, что выключают! Значит, в школе хорошо учились!

Про электричество и грозу даже мемы пошли, дети тиктоки снимают, высмеивают родителей, которые в сильную грозу выдергивают вилки из розеток, называют их дремучими мамонтами.

Что такое электродвижущая сила в проводах и почему при ударе молнии может быть скачок напряжения, дети не знают. Я маленькая тоже не знала, разумеется. Но моя бабушка, та самая, с четырьмя классами, в грозу вырубала из сети телевизор. Объясняла просто: «Перегорит!»

Может, люди не столько поглупели, сколько расслабились в городах? Вероятно, верят, что далеко ушли от природы. Раз у них чаты с искусственным интеллектом и бесконтактная покупка товаров, то себя уже частью природы не считают. Как молния может убить человека, который приехал к ней на дистанционно оплачиваемом шеринговом электрокаре? И это касается не только индивидуумов. В Новгороде в грозу молния ударила в электростанцию, был сильный пожар, отключили свет в целом районе. Как-то странно, ведь должны быть молниеотводы? Или забыли про них? В том же Новгороде почти на два часа осталась без электричества детская областная больница, отключили энергию даже в реанимации, в итоге реаниматологи со всего города прибежали в неонаталогию качать легкие новорожденных вручную. Вообще, вопрос, почему не было резервного питания... Вряд ли же так дорого обеспечить резервный источник. Думаю, секрет в том, что люди возомнили, будто они давно уже не люди. Киборги. Операторы ИИ. Что им гроза и молнии?

А потом бац — и девять человек одним ударом вырубает. Еще бац — и дети умрут, если нет людей, которые умеют вручную качать мешки Амбу.

Мы все такие же смертные. Хорошо бы помнить об этом. А некоторым школьный курс ОБЖ пройти не помешает.