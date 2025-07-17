Гейши: кем на самом деле были эти женщины в Японии

Гейши – это уникальное социокультурное явление, которое существует уже более 400 лет. По словам американского антрополога и япониста Лайзы Дэлби, автора книги "Geisha", первыми гейшами были мужчины-актеры театра Кабуки, появившегося в Японии в XVII веке.

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В книге "100 великих тайн Востока" публицист Николай Непомнящий утверждает, что правильное название этой профессии – "гэйся", поскольку в японском языке нет буквы "ш". Гейши, в отличие от проституток (юдзе), были обязаны поддерживать интеллектуальный диалог с клиентом на темы искусства. Слово "гэйся" на японском языке обозначает "искусно" и "изящно".

Первые гейши, актеры театра Кабуки, исполняли мужские и женские роли в драматических произведениях. К началу XIX века большинство гейш были женщинами, хотя и сегодня встречаются мужчины-гейши. Гейши обладали многими навыками: они умели играть на музыкальных инструментах, петь, рассказывать анекдоты, рисовать.

Тикако Пари, которую называют "последней гейшей" Японии, в 12 лет была продана в школу для подготовки гейш, чтобы расплатиться с долгами. Она рассказывала, что учениц постоянно били за ошибки в игре на музыкальном инструменте или танце. Пари смогла расплатиться с долгами лишь спустя 25 лет.

Право на уже обученную гейшу имел только богатый мужчина. Если у клиента не было достаточных средств или он не умел ухаживать, о близких отношениях не могло быть и речи. Гейши получали втрое больше, чем проститутки, и имели право назначать стоимость своих услуг и выбирать клиентуру.

В японской культуре существует понятие "ики" – эстетический идеал, формировавшийся с начала XVII века. Богатые клиенты, которые могли позволить себе услуги гейши, обычно обладали этим качеством.