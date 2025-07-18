Место для вождя: почему Мавзолей построили именно на Красной площади

Мавзолей, в котором находится тело Владимира Ленина, сегодня воспринимается как неотъемлемый элемент Красной площади. Трудно даже представить, что всего лишь несколько десятилетий назад «сердце Советского Союза» обходилось без этой постройки. А ведь сооружение в непосредственной близости от Кремля появилось не просто так...

На том же месте, в тот же час

Как рассказывали в середине XX века москвичи «со стажем», на месте Мавзолея в дореволюционные времена проходил ров. Он тянулся вдоль кремлëвской стены, а преодолеть его можно было по мосткам, ведущим к Спасской и Никольской башням.

Коренные жители города жаловались, что ров часто использовали не по назначению. В него сливали нечистоты, отчего по округе распространялся неприятный запах. В конце концов ров всë-таки засыпали. Решение было правильным, так как в непосредственной близости проходили трамвайные пути и располагались торговые ряды.

После Октябрьской революции вдоль стен Кремля стали появляться могилы погибших в сражениях за светлое будущее революционеров. Вождь мирового пролетариата Владимир Ленин выступил с инициативой установить рядом с могилами мемориал «павшим героям». Им должна была стать мемориальная плита, установленная на стену Сенатской башни.

Памятную доску открыли 7 ноября 1918 года. Данное событие приурочили к первой годовщине Октябрьской революции, а спустя пять лет «архитектурный ансамбль» дополнили четырëхметровым памятником пролетарию. Также по соседству находилась деревянная трибуна, которую в 1922 году заменили на каменную из красного кирпича.

Место для вождя

А в ночь на 25 января 1924 года, уже после смерти Владимира Ильича, в ЦК партии решили среди братских могил соорудить склеп для сохранения тела вождя. Проект деревянного Мавзолея появился уже спустя несколько часов. Воплотить же его в реальность смогли на третьи сутки.

Тëмно-серый куб высотой в три метра с трëхступенчатой пирамидой на вершине и надписью: «Ленин», «вырос» на месте каменной трибуны. Не нашлось на Красной площади после появления Мавзолея места и скульптуре рабочего. А мемориальную доску демонтировали только в 1948 году по причине ветхости.

Мавзолей Ленина также несколько раз преображался. На смену первому сооружение пришло второе — также из дерева, которое только обработали масляным лаком для предохранения от перепадов температур. А летом 1929 года в Москве приступили к возведению третьей версии Мавзолея. На этот раз усыпальницу вождя возвели из камня.

Идея оказалась удачной, ведь именно это строение до сих пор стоит на Красной площади.