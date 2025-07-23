Почему война Франции и Пруссии привела мир к двум глобальным конфликтам ХХ века

155 лет назад началась Франко-прусская война. Обе стороны этого конфликта претендовали на лидерство в континентальной Европе и не смогли разрешить стремительно нараставшие противоречия мирным путём. В итоге Франция переоценила свои силы и не выдержала давления прусской военной машины. Победа Пруссии стала решающим фактором для создания единой Германской империи и способствовала усилению внешнеполитических амбиций Берлина. По словам историков, именно на полях сражений Франко-прусской войны закладывались предпосылки для начала глобальных конфликтов первой половины ХХ столетия.

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Конкуренция за европейское господство

С середины XIX века система международных отношений в Европе, сложившаяся после наполеоновских войн, переживала кризис. Произошла Крымская война, центростремительные процессы начались в ранее раздробленных Германии и Италии. Пруссия в 1860-е годы одержала победы в войнах с Данией и Австрией, после чего стала расширять влияние на южногерманские государства и укреплять международные позиции в Европе в целом.

«Окрепшая после побед над соседями, Пруссия уверенно двигалась к германскому единству под своим началом», — рассказал в беседе с RT эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Александр Макушин.

На роль ведущей западноевропейской державы претендовала в это время и находившаяся под властью Наполеона III Франция, которую раздражало усиление Пруссии.

«Император Франции видел в укреплении позиций Пруссии угрозу для Франции и пытался предотвратить создание единой Германии», — отметил в разговоре с RT представитель Московского отделения Российского военно-исторического общества Сергей Перелыгин.

В 1870 году кризисные явления резко обострились из-за обсуждения кандидатуры претендента на испанский престол. Занять трон пригласили родственника прусского короля Вильгельма I — принца Леопольда фон Гогенцоллерна. Канцлер Пруссии Отто фон Бисмарк убеждал принца согласиться. Но официальный Париж устроил международный скандал, после которого Леопольд от престола отказался. Однако Наполеону III этого показалось мало. Он попытался заставить Леопольда официально и навсегда отказаться от претензий на испанский трон.

Требование, составленное в вызывающей манере, было передано через Вильгельма. Прусский король был раздражён, отказал французскому послу в официальной аудиенции и принял его на вокзале в Эмсе, пообещав обсудить вопрос в дальнейшем в Берлине. Однако фон Бисмарк посчитал происходящее унижением Франции и передал в газеты только сведения об отказе короля общаться с дипломатом. Это вызвало бурную реакцию в Париже. 19 июля 1870 года Франция объявила войну Пруссии. Последнюю поддержали южногерманские монархии, связанные с Берлином союзническими обязательствами.

«Французские военачальники всё ещё почивали на лаврах побед далёкого прошлого и были уверены в своей непобедимости, а прусские тем временем творчески осмысливали опыт недавних войн и делали из него конкретные выводы», — отметил Александр Макушин.

В обоих государствах начались мобилизационные мероприятия. По словам историков, вскоре стало ясно, что военная организация Пруссии гораздо эффективнее, а начальник генштаба Гельмут фон Мольтке существенно превосходит по своим способностям французских командиров.

Мобилизация в Пруссии проходила гораздо быстрее, чем во Франции. Прусское командование гораздо лучше планировало военные операции, а артиллерия была мощнее. Единственными реальными преимуществами французской армии были более современные и дальнобойные винтовки, а также митральезы (многоствольные пушки-картечницы).

Прусские военнослужащие были «заточены» на получение конкретных результатов, а сама служба считалась престижной. В то время как во Франции служить было не особо почётно, а внешний лоск считался важнее офицерского профессионализма.

«Беда Франции была в том, что её руководство верило в превосходство своей армии, переоценивая собственные силы», — подчеркнул Сергей Перелыгин.

Германский милитаризм

В начале августа 1870 года произошла серия приграничных сражений, в которых важную роль сыграла высокоэффективная прусская артиллерия. И уже 11 августа армия Пруссии вступила в столицу Лотарингии — Нанси.

По словам историков, прусский напор смутил и напугал лидеров европейских стран, на помощь которых рассчитывали французы. Наполеон III остался один на один с грозным противником.

Французские силы были разделены на две крупные группировки — Шалонскую и Рейнскую армии. Последняя под давлением прусских войск отступила к крепости Мец, где была блокирована.

Командование Шалонской армии попыталось помочь товарищам по оружию, прорываясь к Мецу. Но войска Пруссии заблокировали их в районе Седана, разгромили и вынудили сдаться. Колонны пленных прогнали на виду у гарнизона Меца, что, по словам историков, негативно сказалось на боевом духе осаждённых. Менее чем через два месяца они также капитулировали.

Находившийся с армией при Седане Наполеон III сдался в плен. Он попросил Вильгельма переправить его в Пруссию через территорию Бельгии, чтобы избежать позора в собственной стране. Прусский монарх его просьбу выполнил. Однако по большому счёту это уже не имело никакого смысла: 4 сентября французы низложили императора и объявили о создании Третьей республики. Её возглавило правительство национальной обороны во главе с генералом Луи-Жюлем Трошю.

Пруссия была готова к миру при условии передачи ей Эльзаса и части Лотарингии. Но руководство республики не хотело идти на территориальные уступки и пыталось продолжить войну. Однако уже во второй половине сентября немцы окружили Париж.

При этом у прусской армии не хватало ресурсов, чтобы помешать мобилизации на остальной территории Франции. В ноябре германские силы были разбиты в битве при Кульмье и покинули ранее захваченный Орлеан. Однако успех французов оказался недолговременным. Всего несколько недель спустя немцы перешли в наступление в районе Орлеана и на севере Франции.

Параллельно прусские власти развили активность на дипломатическом фронте. Южногерманские монархии присоединялись к Северогерманскому союзу. А руководство Баварии официально предложило Вильгельму I принять императорскую корону. И 18 января 1871 года в оккупированном немцами Версале было объявлено о создании единой Германской империи.

Правда, полностью сломить сопротивление Франции и склонить её к безоговорочной капитуляции у немцев сразу не получилось. На оккупированных землях развернулась партизанская война, а попытка захода в Париж была чревата кровопролитными уличными боями. Нейтральные державы вступать в войну не решались, но симпатизировали Франции, и германские власти, по словам историков, всё же опасались перспективы боевых действий на нескольких фронтах.

В итоге немцы подтянули к Парижу осадную артиллерию и начали масштабный обстрел города. Ситуация осложнялась тем, что в столице Франции закончились запасы продуктов. На столах в ресторанах было крысиное мясо. Горожане съели всех животных в зоопарке. Парижане уже хотели завершения войны на любых условиях.

28 января 1871 года было подписано перемирие, 26 февраля — предварительный договор, а 10 мая — окончательно заключён мир. Франция всё же согласилась уступить Германской империи Эльзас и часть Лотарингии, а также выплатить контрибуцию в размере 5 млрд франков. В качестве гарантии перевода средств немцы до 1873 года держали во Франции свой военный контингент.

За время войны немцы потеряли примерно 45 тыс. убитыми и 90 тыс. ранеными, французы — 140 тыс. погибшими, 145 тыс. ранеными и 470 тыс. пленными.

Действия властей и условия мира вызвали острое разочарование во французском обществе и привели к внутриполитическому кризису, одним из проявлений которого стало провозглашение Парижской коммуны. Однако внешнеполитические последствия войны оказались, по словам историков, ещё шире.