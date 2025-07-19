Олимпиада-80: как в Москве проходили Летние Олимпийские игры?

«До свиданья, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес. Не грусти, улыбнись на прощанье, вспоминай эти дни, вспоминай.... 19 июля 1980 года на стадионе «Лужники зажегся факел XXII Летних Олимпийских игр. Тогда — 45 лет назад — в Москву приехали спортсмены из 81 страны, а это 5179 участников со всех континентов. MIR24.TV поговорил с историками о том, как проходила подготовка к Олимпиаде, какие спортивные объекты были построены в Москве и как событие стало школой новых побед для советских атлетов.

Событие для всей страны: как шла подготовка к Олимпиаде?

Московская Олимпиада 1980 года стала поистине эпохальным событием не только для советского спорта, но и для всей страны. Торжественное открытие игр 19 июля 1980 года на Большой спортивной арене Центрального стадиона имени В.И. Ленина (ныне «Лужники) ознаменовало кульминацию многолетней подготовки.

Подготовка к XXII летним Олимпийским играм 1980 года началась задолго до церемонии открытия. Решение о проведении в Москве было принято Международным олимпийским комитетом под руководством лорда Килланина в 1974 году на сессии в городе Вене. Перед финальным голосованием второе место заняли Лос-Анджелес и Москва. В итоге советская столица победила с 39 голосами против 20. Впервые в мировой истории Олимпийские игры проходили в Восточной Европе.

«В 1975 году в марте в Москве был создан Оргкомитет «Олимпиада-80 под руководством Игнатия Новикова, которому Олимпийский комитет СССР передал права и функции по подготовке и проведению Олимпийских игр. Церемония открытия поразила мир своей масштабностью и художественным замыслом. Режиссером выступил народный артист СССР Борис Петров, создавший незабываемое зрелище.

«В течение пяти лет Москва преобразилась. Было построено более 90 общественно-значимых объектов, среди которых: спорткомплекс «Олимпийский, гребной канал и велодром в Крылатском, аэропорт Шереметьево-2, гостиница «Космос, Олимпийская деревня, крупнейший в стране стадион «Лужники. Москвичи и гости столицы могли увидеть свободные чистые улицы и общественные места. В городе не стало очередей и наблюдалось невиданное товарное изобилие. Впервые советские граждане попробовали пепси-колу и фанту, которые разливали на Новороссийском заводе, построенном специально для Олимпиады.

Открытие Олимпиады: древнегреческие колесницы, знаменосцы и белые голуби

Накануне XXII летних Олимпийских игр высшие руководители СССР приняли решение о вводе контингента советских войск в Афганистан. Разразился один из крупнейших кризисов холодной войны. По инициативе стран НАТО многие государства бойкотировали московскую Олимпиаду. В итоге прибыли спортсмены 81 из 144 стран, входящих в МОК. К американской инициативе присоединились десятки стран, включая ФРГ, Японию, Канаду.

По этому поводу четырехкратная олимпийская чемпионка Лиза Лесли дала следующий комментарий: «Политики из Вашингтона сломали судьбу многим великим атлетам: одни до сих пор жалеют о потерянных четырех годах жизни, а другие считают свои медали не совсем полноценными.

«Вопреки всему XXII летние Олимпийские игры состоялись. А 19 июля 2025 — вот уже в сорок пятый раз — мы будем вспоминать их грандиозное открытие. За день до события вернулся с отдыха Леонид Брежнев, чтобы выступить с речью на открытии Олимпиады. По воспоминаниям современников, руководитель страны не проявлял особенного интереса к играм. Это подтверждает лаконичная запись в его дневнике: «19-е Июля. Суббота. Открытие Олимпиады. Олимпиада прошла хорошо, дождя не было. Все же для большинства советских граждан открытие игр стало особой вехой их жизни, — продолжает Юлия Надехина.

Кроме Леонида Брежнева на церемонии открытия выступили председатель Оргкомитета «Олимпиада-80 Игнатий Новиков и президент Международного олимпийского комитета лорд Майкл Килланин.

Торжественная церемония открытия проходила на Большой спортивной арене стадиона «Лужники. Сначала вышли юноши и девушки в древнегреческих одеждах, сопровождаемые тремя колесницами. Это было напоминание о том, какой путь проделали игры, пришедшие к нам из Древней Греции.

Дальше знаменосцы внесли на арену Олимпийский флаг. Их сопровождал эскорт из двадцати двух спортсменов с белыми голубями в руках. Под звуки Олимпийского гимна флаг с пятью разноцветными кольцами взлетел на флагштоке, одновременно в небо взмыли белые голуби.

На арене Лужников появился легендарный советский легкоатлет, трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке Виктор Санеев. В его руках был факел с олимпийским огнем. Сделав круг по стадиону, он передал факел выдающемуся баскетболисту, автору знаменитых сегодня мемуаров «Движение вверх, Сергею Белову. По своеобразной дорожке из белоснежных щитов Белов подбежал к чаше, в которой тут же вспыхнуло олимпийское пламя.

«Главный стадион Олимпиады превратился в грандиозную сцену, где тысячи участников создавали живые картины, символизирующие дружбу народов и олимпийские идеалы. Знаменитая композиция с олимпийскими кольцами из живых людей вошла в историю олимпийского движения как образец хореографического мастерства. Момент, когда пламя вспыхнуло в чаше стадиона, стал символическим началом спортивного праздника, несмотря на сложную международную обстановку. Талисманом игр стал ласковый медвежонок Миша, созданный художником Виктором Чижиковым. Образ олимпийского мишки покорил сердца миллионов людей по всему миру, — дополнила Надежда Капустина.

«Виктор Александрович создавал карикатуры для журнала «Крокодил, иллюстрировал книги известных детских писателей. Неудивительно, что его эскиз олимпийского талисмана победил на конкурсе. Мишка получился невероятно милым, наполненным теплом нашей страны, — говорит Юлия Надехина.

Богатство советского искусства: чем покорила Москва?

Кульминацией церемонии закрытия 3 августа стал трогательный момент, когда огромный воздушный шар в виде Миши поднялся над стадионом и улетел в небо под песню Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «До свидания, Москва.

«Спортивные результаты Олимпиады-80 впечатляли. Советские атлеты завоевали 195 медалей, из них 80 золотых. Гимнастка Нелли Ким и пловец Владимир Сальников стали обладателями трех золотых наград каждый. Сальников впервые в истории преодолел рубеж 15 минут на дистанции 1500 метров вольным стилем. Легендарный прыгун в высоту Владимир Ященко установил олимпийский рекорд. Александр Дитятин стал первым гимнастом, завоевавшим медали во всех восьми видах гимнастической программы, — продолжает Надежда Капустина.

Наследие Московской Олимпиады оказалось поистине значительным. Спорткомплекс «Олимпийский, велотрек в Крылатском, гребной канал, универсальный спортивный зал «Дружба. Все это стало площадкой для будущих побед наших спортсменов.

Культурная программа Олимпиады представила мировой общественности богатство советского искусства. Концерты классической музыки, балетные постановки, выставки народных промыслов создавали атмосферу праздника не только на спортивных аренах, но и во всем городе. Московская Олимпиада, несмотря на бойкот и сложную международную обстановку, стала важной вехой в истории олимпийского движения.