Самые малочисленные народы России: почему они могут исчезнуть
Велика Россия, как и количество народов, ее населяющих. Однако, когда речь заходит о численности некоторых из них, такого сказать нельзя. Более того, некоторые из малочисленных народностей нашей страны имеют всего несколько сотен или даже десятков представителей.
Энцы
Например, народность энцев насчитывает всего 227 человек. Термин «энцы» не является самоназванием этой северной народности, а был предложен этнографом Г. Н. Прокофьевым в 30-е годы XX века. Он происходит от слова «эннэчэ», что означает «человек». Сами энцы называют себя эньчо, могади или пэбай.
У энцев есть интересная особенность, которая отличает их от других народностей России. При рождении ребенок получает не имя, а прозвище, связанное с обстоятельствами рождения или особенностями внешности. А при достижении совершеннолетия дети получают имя кого-то из близких родственников. В быту энцы обращаются друг к другу не по имени, а по прозвищу, и у одного человека может быть несколько прозвищ сразу.
Суту (сето)
Народность сету насчитывает всего 214 человек. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению о том, как возник этот этнос. Одни считают, что суту происходят от эстов, которые бежали в Псковскую землю от ливонского ига. Другие полагают, что сету возникли от чуди и эстонских переселенцев, принявших православие. Третьи уверены, что это остаток автохтонного этноса, который когда-то был таким же самостоятельным, как водь и ижорцы. Интересно, что, приняв православие и соблюдая его обряды, сету даже за несколько столетий не создали перевода Библии.
Водь
Народность водь насчитывает всего 64 человека. В прошлом они относились к коренному населению Ленинградской области и были многочисленной народностью. Водские женщины отличались красивой внешностью и веселым характером. Однако их численность сильно сократилась из-за голода, случившегося в 1215 году, и последующей ассимиляции славянским и ижорским населением, которые мигрировали в их регион.
Во время Великой Отечественной войны земли, где проживали водь, стали ареной ожесточенных боевых действий, и в 1943 году ижорское и водское население, вместе с ингерманландскими финнами, было вывезено в Финляндию. Большая часть эвакуированных впоследствии вернулась в СССР, однако им разрешили вновь поселиться в Ленинградской области только в 1956 году.
Чамалалы
Чамалалы или чамалинцы — предпоследняя по численности народность в России, официально к ней себя приписывает всего 24 человека. Они проживают в Дагестане и Чечне и относятся к субэтносу аварцев. Их самоназвание «нама ига» переводится как «сухая курага». Чамалалы поддерживают тесные связи со своими соседями, особенно с аварцами, сдавая им землю в аренду и обмениваясь продуктами животноводства на зерно и различные услуги.
Традиционными занятиями чамалалов являются животноводство, садоводство и земледелие. Их «фирменное блюдо» — хинкал с мясом и чесноком, но это вовсе не похоже на грузинские хинкали. Чамалальский хинкал — это кусочки теста, сваренные в мясном бульоне, которые подают на стол вместе с бульоном, вареным мясом и соусом. Чамалалы говорят, преподают и даже поют на аварском языке, но также знают и русский язык. Их родной чамалальский язык сейчас используется крайне редко.
Кареки
Кереки — самая малочисленная народность России, их численность составляет всего 4 человека. Проживают они на Чукотке, в селе Майныпильгыно. Кереки являются одной из самых малоизученных народностей. Их язык не имел письменности, и до наших дней сохранилось всего 4-5 тысяч слов.
Кареки отличаются от своих ближайших соседей, чукчей, более низким ростом (обычно не превышает 150 сантиметров). Постепенная ассимиляция с чукчами привела к практическому исчезновению этой народности. Ранее поселения кереков располагались от Анадырского залива до Олюторского мыса. Отсюда и их самоназвание «анкалаакку» («приморские»). Кереки занимались рыболовством, оленеводством, пушным и зверобойным промыслом. Считается, что именно из-за ассимиляции с чукчами эта народность почти полностью исчезла.