Самые малочисленные народы России: почему они могут исчезнуть

Велика Россия, как и количество народов, ее населяющих. Однако, когда речь заходит о численности некоторых из них, такого сказать нельзя. Более того, некоторые из малочисленных народностей нашей страны имеют всего несколько сотен или даже десятков представителей.

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Энцы

Например, народность энцев насчитывает всего 227 человек. Термин «энцы» не является самоназванием этой северной народности, а был предложен этнографом Г. Н. Прокофьевым в 30-е годы XX века. Он происходит от слова «эннэчэ», что означает «человек». Сами энцы называют себя эньчо, могади или пэбай.

У энцев есть интересная особенность, которая отличает их от других народностей России. При рождении ребенок получает не имя, а прозвище, связанное с обстоятельствами рождения или особенностями внешности. А при достижении совершеннолетия дети получают имя кого-то из близких родственников. В быту энцы обращаются друг к другу не по имени, а по прозвищу, и у одного человека может быть несколько прозвищ сразу.

Суту (сето)

Народность сету насчитывает всего 214 человек. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению о том, как возник этот этнос. Одни считают, что суту происходят от эстов, которые бежали в Псковскую землю от ливонского ига. Другие полагают, что сету возникли от чуди и эстонских переселенцев, принявших православие. Третьи уверены, что это остаток автохтонного этноса, который когда-то был таким же самостоятельным, как водь и ижорцы. Интересно, что, приняв православие и соблюдая его обряды, сету даже за несколько столетий не создали перевода Библии.

Водь

Народность водь насчитывает всего 64 человека. В прошлом они относились к коренному населению Ленинградской области и были многочисленной народностью. Водские женщины отличались красивой внешностью и веселым характером. Однако их численность сильно сократилась из-за голода, случившегося в 1215 году, и последующей ассимиляции славянским и ижорским населением, которые мигрировали в их регион.

Во время Великой Отечественной войны земли, где проживали водь, стали ареной ожесточенных боевых действий, и в 1943 году ижорское и водское население, вместе с ингерманландскими финнами, было вывезено в Финляндию. Большая часть эвакуированных впоследствии вернулась в СССР, однако им разрешили вновь поселиться в Ленинградской области только в 1956 году.

Чамалалы

Чамалалы или чамалинцы — предпоследняя по численности народность в России, официально к ней себя приписывает всего 24 человека. Они проживают в Дагестане и Чечне и относятся к субэтносу аварцев. Их самоназвание «нама ига» переводится как «сухая курага». Чамалалы поддерживают тесные связи со своими соседями, особенно с аварцами, сдавая им землю в аренду и обмениваясь продуктами животноводства на зерно и различные услуги.

Традиционными занятиями чамалалов являются животноводство, садоводство и земледелие. Их «фирменное блюдо» — хинкал с мясом и чесноком, но это вовсе не похоже на грузинские хинкали. Чамалальский хинкал — это кусочки теста, сваренные в мясном бульоне, которые подают на стол вместе с бульоном, вареным мясом и соусом. Чамалалы говорят, преподают и даже поют на аварском языке, но также знают и русский язык. Их родной чамалальский язык сейчас используется крайне редко.

Кареки

Кереки — самая малочисленная народность России, их численность составляет всего 4 человека. Проживают они на Чукотке, в селе Майныпильгыно. Кереки являются одной из самых малоизученных народностей. Их язык не имел письменности, и до наших дней сохранилось всего 4-5 тысяч слов.

Кареки отличаются от своих ближайших соседей, чукчей, более низким ростом (обычно не превышает 150 сантиметров). Постепенная ассимиляция с чукчами привела к практическому исчезновению этой народности. Ранее поселения кереков располагались от Анадырского залива до Олюторского мыса. Отсюда и их самоназвание «анкалаакку» («приморские»). Кереки занимались рыболовством, оленеводством, пушным и зверобойным промыслом. Считается, что именно из-за ассимиляции с чукчами эта народность почти полностью исчезла.