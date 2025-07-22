Как столица ацтеков стала одним из самых больших городов мира

700 лет назад был основан Теночтитлан — столица политического образования в Центральной Америке, которую историки называют Ацтекской империей или конфедерацией городов-государств долины Мехико. Город просуществовал менее двух столетий, но за это время стал одним из крупнейших, а по некоторым оценкам, самым большим в мире. Центр Теночтитлана был застроен грандиозными храмами, в городе располагался огромный рынок, на котором могли одновременно находиться десятки тысяч человек. Но в XVI веке столица ацтеков была захвачена и разрушена испанскими конкистадорами. На её месте построили город Мехико.

Основание Теночтитлана

Индейский народ ацтеков (самоназвание — мешика) не всегда жил в центральной Мексике, где его застало испанское завоевание. Предки мешика примерно в XII веке покинули свою полумифическую прародину Ацтлан, находившуюся, предположительно, на севере современной Мексики или юге США, и долгое время скитались по Центральной Америке, не имея возможности осесть где-то надолго из-за проблем в отношениях с более могущественными соседями. По легенде, бог солнца и войны Уицилопочтли явился мешика и предсказал, что они найдут свой дом там, где увидят орла, терзающего змею и сидящего на кактусе, который растёт из скалы посреди озера.

Мешика то воевали с местными городами-государствами, то признавали себя их вассалами и служили им как воины-наёмники. Индейцам приходилось заниматься охотой и собирательством, кроме того, они пытались выращивать растения на бесплодных землях вулканического происхождения.

В конце концов соседи разрешили им поселиться на не интересовавшем другие народы болотистом острове в западной части большого озера Тескоко. Однако, согласно преданию, именно там мешика увидели знак, обещанный богом Уицилопочтли, — орла, который, усевшись на кактус, поедал змею. Сегодня эта картина запечатлена на гербе и флаге Мексики.

По словам историков, мешика решили остаться на острове из рациональных побуждений. Озеро снабжало их рыбой и птицей, а также позволило создать систему чинампов — искусственных островков-огородов, дававших до семи урожаев овощей в год. А воды Тескоко защищали индейцев от неожиданных вражеских набегов. В 1325 году мешика основали на острове город Теночтитлан. Согласно наиболее распространённой версии, его назвали так в честь легендарного вождя Теноча.

Некоторое время мешика были наёмниками у правителя могущественного государства Ацкапоцалько — Тесосомока. Они получили право собирать в интересах своих господ дань с побеждённых — в частности с города-государства Тескоко, стоявшего на берегу одноимённого озера. Это обогатило ацтеков и Теночтитлан.

В 1426 году Тесосомок умер, а его преемник поссорился с мешика. Согласно одной из версий, он коварно убил их предводителя. В любом случае они заключили союз со своими бывшими врагами из Тескоко и подняли восстание против Ацкапоцалько, разгромив своих господ. Вскоре к союзу Теночтитлана и Тескоко присоединился город-государство Тлакопан. Это объединение, в котором ведущую роль играл Теночтитлан, быстро покорило всю центральную часть современной Мексики.

© Реконструкция центральной площади Теночтитлана

«Теночтитлан был крупнейшим административным, политическим и экономическим центром обширной конфедерации городов-государств долины Мехико, которую в нашей и зарубежной историографии часто и неверно именуют Ацтекской империей», — пояснила в беседе с RT научный сотрудник отдела всеобщей истории Санкт-Петербургского института истории РАН Анастасия Калюта.

По словам историков, «тройственной лиге» платили тяжёлую дань десятки ранее независимых государств. При этом вассалы сохраняли самостоятельность в вопросах внутреннего самоуправления. Поведение покорённых народов и уплату ими дани контролировали размещённые на их территории гарнизоны завоевателей и специально уполномоченные чиновники.

Расцвет и гибель города

Титул правителя в Теночтитлане и в некоторых соседних городах-государствах звучал как тлатоани. Представители узкого круга высшей знати выбирали его из близких родственников предыдущего правителя.

Мешика постоянно вели войны с соседями, брали пленных и требовали рабов у покорённых народов, чтобы совершать кровавые человеческие жертвоприношения своим богам, включая Уицилопочтли, который привёл их на берега озера Тескоко. Наиболее известный обряд заключался в том, что жертве вскрывали обсидиановым ножом грудную клетку и вырывали сердце. Согласно некоторым источникам, однажды во время четырёхдневных религиозных торжеств ацтеки принесли в жертву богам более 80 тыс. человек. Нельзя исключать, что эти данные преувеличены. Однако в любом случае постоянные жертвоприношения, по словам историков, настроили многих соседей против завоевателей.

Помимо войн, ацтеки активно занимались ремёслами и торговлей, а высокоэффективное земледелие на чинампах позволяло снабжать продукцией собственного производства растущее население.

«Экономически Теночтитлан стал ключевым центром торговли. Рынок Тлателолько, расположенный на соседнем острове, который позже был объединён с Теночтитланом, описывался как место, где можно было купить всё, что производилось на территории Мексики. Это был один из крупнейших рынков своего времени, сравнимый с ярмарками Европы», — рассказал в разговоре с RT доцент Мезоамериканского центра им. Ю.В. Кнорозова РГГУ, кандидат исторических наук Дмитрий Беляев.

По словам историков, рынок, по разным оценкам, мог вмещать от 25 тыс. до 100 тыс. человек одновременно. Там практиковали прямой обмен одних товаров на другие или использовали в качестве денег какао-бобы.

Административно и архитектурно Теночтитлан был поделён на четыре больших района, которые, в свою очередь, состояли из отдельных кварталов.

© Теночтитлан

В центре Теночтитлана располагались два 30-метровых пирамидальных храма — в честь Уицилопочтли и бога дождя Тлалока. Правители жили в огромных дворцах, примыкавших к храмам. Обычные горожане обитали в одноэтажных постройках из прутьев, глины и ила подальше от центра. Свежей питьевой водой горожан снабжала сеть акведуков. Для доступа в Теночтитлан посуху были построены дамбы, которые в нескольких местах прерывались подъёмными мостами, так что в случае опасности их можно было легко перекрыть.

«По мере роста города в нём стали селиться люди из других регионов, включая переселенцев, рабов и заложников из подчинённых городов, что превратило его в мультикультурный мегаполис», — рассказал Дмитрий Беляев.

По его словам, Теночтитлан был важным культурным центром, в котором сосредоточились лучшие мастера Центральной Америки: скульпторы, ремесленники, ювелиры.

«Культура была тесно переплетена с религией. Многие знаменитые произведения центральноамериканского искусства, украшающие собой ведущие музеи мира, происходят именно из Теночтитлана», — подчеркнул в беседе с RT генеральный директор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской.

© Теночтитлан

Согласно разным оценкам, в конце XV — начале XVI века население Теночтитлана достигало не менее 200 тыс., а некоторые источники говорят о 500 тыс. и даже 1 млн жителей. По мнению историков, на тот момент Теночтитлан был одним из крупнейших городов в мире, а возможно, даже самым большим.

«Теночтитлан — это наглядный пример того, что хорошо организованный и структурированный мегаполис может возникнуть и в медно-каменном веке при крайне низком уровне развития техники, если располагает достаточными людскими и материальными ресурсами, приобретёнными главным образом за счёт грабительских войн и дани с побеждённых», — отметила Анастасия Калюта.

В 1519 году в Теночтитлан вступили испанские конкистадоры под предводительством Эрнана Кортеса. Тлатоани Монтесума II пригласил их остаться в городе в качестве гостей, однако вскоре между индейцами и пришельцами из Европы начались конфликты. Монтесума II до последнего шёл на уступки испанцам, но в итоге стал их пленником, находясь в собственном дворце.

22 мая 1520-го испанцы во время религиозной церемонии по не до конца понятным причинам убили несколько сотен безоружных представителей индейской знати. В городе началось восстание. Конкистадоры бежали с большими потерями. При этом Монтесума II погиб — от рук то ли испанцев, то ли соотечественников. Год спустя конкистадоры вернулись. После 70-дневной осады Теночтитлан пал.

© Эрнан Кортес отступает из Теночтитлана

«Бои за Теночтитлан сыграли ключевую роль в истории конкисты. Поскольку город был центром Ацтекской империи, его захват парализовал всю систему управления», — рассказал Дмитрий Беляев.

Испанцы ограбили и практически полностью снесли город. При этом правители мешика успели спрятать большую часть ценностей и не выдали их конкистадорам, несмотря на жестокие пытки.

«Жесточайшая политика конкистадоров по отношению к городу была демонстрацией геноцидного характера завоеваний европейцев», — отметил Егор Лидовской.

На месте Теночтитлана построили Мехико, ставший впоследствии столицей современной Мексики. В городе много лет ведутся археологические раскопки.

«Теночтитлан служит примером сложной урбанизированной системы, где сочетались вертикальные и горизонтальные структуры управления. Его изучение помогает понять общие закономерности развития человеческих цивилизаций», — подытожил Дмитрий Беляев.