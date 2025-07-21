Микеланджело под диваном, или Удивительные находки великих шедевров

Если вы, делая уборку, найдете в куче хлама на чердаке или в гараже картину в пыльной раме или скомканный рисунок, не спешите списывать его в мусор. Вполне возможно, что в ваших руках оказался утраченный давным давно шедевр великого мастера, а сами вы стали миллионером.

© Винсент Ван Гог «Закат в Монмажуре», 1888 г.

Неизвестный Ван Гог

В 30-х годах XX столетия в музей Ван Гога в Амстердаме дважды наведывалась пожилая пара с невзрачной картиной в зеленых тонах. Супруги настаивали на том, что довольно большое полотно в потертой деревянной раме является неизвестной работой великого голландского художника с названием «Закат».

Оба раза эксперты по полотнам Ван Гога отмахивались от стариков, ссылаясь на то, что их «шедевр» лишь неумелое подражание великому мастеру. В доказательство приводилось то, что полотно не было подписано и кроме небрежно написанной на обратной стороне цифры «180» не имело никаких отметок.

Но маститые вангоговеды заблуждались — «Закат» действительно принадлежал кисти Ван Гога, а цифра на обороте была написана рукой его брата Тео, проводившего опись имущества гения, после его трагической смерти. Тео пережил брата лишь на несколько месяцев, после чего картина перешла к его супруге, которая, нуждаясь в деньгах, продала ее в 1901 году неизвестному ценителю.

После этого полотно много раз меняло владельца, и никто не сомневался в его подлинности. Но, однажды, очередные владельцы похвалились картиной своему другу, послу французскому послу в Швеции. Дипломат, имевший репутацию специалиста в живописи, убедил всех в том, что они являются владельцем подделки, и картина оказалась на чердаке.

После смерти хозяев «Заката», их наследники снова пытались убедить искусствоведов в ее подлинности и снова потерпели фиаско. Лишь в 2013 году картина «Закат в Монмажуре» (такое ее полное название), была официально признана и заняла почетное место в музее Ван Гога в Амстердаме.

70 лет взаперти

Несколько лет назад, в заброшенной квартире, расположенной в самом сердце Парижа, была найдена целая коллекция полотен XIX столетия. В помещение никто не входил более 70 лет, так как хозяйка отбыла из Франции накануне Второй мировой войны и так домой и не вернулась.

© Та самая парижская квартира

Когда стало известно, что владелица недвижимости умерла на чужбине, адвокат передал ключи от квартиры наследникам, которые никак не ожидали найти в пыльном, затянутом паутиной жилище множество ценных произведений искусства.

© Джованни Больдини. Портрет актрисы Марты де Флориан в возрасте 24 лет. 1898

Наиболее значимым полотном из заброшенной квартиры оказался прекрасный женский портрет, созданный Джованни Больдини, импрессионистом конца XIX века. Специалисты оценили картину в 300 тысяч долларов, но на аукционе неизвестный ценитель приобрел ее за 2,1 миллиона долларов.

Уральский Рубенс

А вы знали, что в запасниках музея российского города Ирбит хранится полотно Питера Пауля Рубенса «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфо»? Попало великое произведение искусства на Урал в 70-х годах прошлого века, в качестве дара городу от Эрмитажа.

Для советской эпохи такое перемещение не является чем-то необычным — крупные музеи нередко делились экспонатами с периферией. Необычно другое: с момента дарения прекрасная картина более 40 лет пылилась в запасниках музея и ни разу не выставлялась. Большинство ирбитчан и не знали, что в их славном трудовыми подвигами городе хранится шедевр с мировым именем.

Микеланджело из-под дивана

Как-то раз американский военный пенсионер Мартин Кобер полез по какой-то надобности под свой диван, где среди старых фантиков и сухих пауков нашел картину Микеланджело «Мадонна, оплакивающая Христа». Бывший военный летчик, побывавший в десятках стран, так и не смог вспомнить, из какой командировки он привез полотно.

© Микеланджело «Мадонна, оплакивающая Христа», 1545 г.

Точно известно, что одно время картина висела на стене, пока сын Мартина не угодил в нее теннисным мячом. После этого элемент декора от греха подальше спрятали под диван и постепенно забыли о нем. Никто не мог и подумать, что полотно настоящее и, несмотря на то, что мастер эпохи Возрождения не завершил его, стоит миллионы долларов.

Обретенный «Спаситель мира»

В частных коллекциях и музеях по всему миру хранятся десятки полотен Микеланджело и более сотни картин Рафаэля. А вот гений Леонардо да Винчи хоть и подарил миру много всего, но оставил лишь несколько картин. По разным оценкам сохранились 15 или 17 живописных произведений великого Леонардо, причем местонахождение некоторых из них достоверно не известно.

© Леонардо да Винчи «Спаситель мира». Около 1500 года

Полотно «Спаситель мира» не входило в число «живых» творений великого живописца, так как считалось безвозвратно утерянным. Последнее упоминание о картине нашли в документах XVII столетия, после чего следы его терялись. Такие полотна итальянца как «Монна Ванна», являвшаяся обнаженной версией «Монны Лизы» и «Битва при Ангиари» были уничтожены, а «Спаситель мира» просто исчез, словно его и не было.

Обнаружился «Спаситель» совсем случайно, при реставрации картины, которую все считали хорошей подделкой полотна Сальватора Мунди. Темная, сильно поврежденная живописная работа была приобретено несколькими бизнесменами на аукционе по смешной цене и отдана реставраторам для очистки от грязи и копоти.

© Имя автора подсказал этот шар

Специалисты по восстановлению картин были поражены, когда под пластами грязи обнаружили в руке Иисуса удивительно точно прорисованный стеклянный шар, по которому безошибочно определили руку Леонардо. Теперь «Спаситель мира», который вполне мог висеть где-то в холле отеля или на лестничной клетке крупного офиса, является одной из наиболее дорогих картин на планете, за которую на аукционе отдали 450 миллионов долларов.