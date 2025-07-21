Собака-ищейка спасла 36 человек от мины и лишилась лапы

В Колумбии пес, обученный находить мины, остался жив после взрыва. Об этом пишет CBS News.

Собака-ищейка по кличке Сансон исследовала горный район Антиокия с правительственными войсками, как вдруг раздался взрыв. Сансон подорвался на мине, но, несмотря на травмы, дополз до хозяина — солдата Карлоса Эдуардо Беленьо. Собаку доставили ветеринарам, она лишилась лапы.

Согласно официальному заявлению, мину заложили повстанцы «Армии национального освобождения». Она находилась на тропе, которой активно пользовались мирные граждане. Как заявили власти, Сансон спас не только 36 солдат, которых сопровождал во время операции, но и сотни местных жителей.

«Он больше не сможет служить, но его наследие будет жить в каждом солдате, которого он храбро защищал», — заявили в армии.

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Ранее сообщалось, что колумбийские повстанцы применили в бою с правительственными войсками осла-камикадзе со взрывчаткой. Атаки повстанцев участились после того, как президент страны Густаво Петро распорядился прекратить мирные переговоры с ними.