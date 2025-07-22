Как Петр Первый завел пружину Российской империи

Одни считают Петра Первого тираном, который насилием и кровью сбил Россию с ее истинного пути. Другие – человеком, принесшим России прогресс через прорубленное в Европу окно. Но есть и третий взгляд, вне этой классической дихотомии. Возможно, он дает возможность лучше понять логику Петровских реформ.

Европа во власти механизмов

XVII век был временем развития машин и технологий в Европе, что столетие спустя вылилось в начало Промышленной революции. Появление механизмов подтолкнуло формирование соответствующей картины мира. Основу таких представлений заложил французский философ Рене Декарт. В своей работе «Рассуждение о методе» (1637 год) он утверждал, что природа функционирует подобно часовому механизму, согласно четким законам причинности.

Ученые начали воспринимать мир как гигантский механизм, работающий по строгим законам физики. Представления о теле человека как механизме закрепились и в физиологии с медициной. Но если человек – механизм, то и совокупность людей – общество – тоже должна быть устроена механистично. Декарт при французском королевском дворе рассказывал о том, как приложить данную концепцию для лучшего управления государством и обществом.

Английский философ Томас Гоббс в своей книге «Левиафан» (1651 год) также метафорически изображал государство как часовой механизм. По Гоббсу, правитель в таких часах играет роль пружины, законы – шестеренок, а подданные являются подчиненными механизмами, выполняющими переданные им задачи.

Столкновение с хаосом

При чем же здесь русский император Петр Первый?

Детство юного Петра было драматичным и даже трагическим. В это время в России разворачивалась кровавая борьба за власть. Петр был свидетелем резни и государственного хаоса. На глазах 10-летнего Петра убили членов его семьи. Эти детские травмы могли сформировать сильное желание Петра избавиться от хаоса и привести окружающий его мир к предсказуемости, точности и порядку.

В самом конце XVII века молодой Петр, уже правитель России, предпринял знаменитое Великое посольство – путешествие по Европе. Это было то самое время, когда наиболее современным взглядом на мир считалась механистическая философия – и молодой Петр в полной мере ее воспринял, общаясь с передовыми мыслителями своего времени.

Крайне показательным в этом смысле являются визиты Петра в голландские анатомические театры – шокирующее зрелище для сопровождавших царя русских подданных. Тяга Петра к наблюдению за процессом препарирования тел можно объяснить его увлечением механистической философией. В рамках этого мировоззрения для понимания того, как функционирует человек, нужно посмотреть, как он устроен внутри.

Вернувшись из Великого посольства в Россию, Петр начал реализовывать воспринятую в Европе новую философию в своей политической практике.

Любимое слово Петра Первого

Каким могло бы быть любимое слово Петра Первого? Судя по его управленческим решениям, это слово «регулярный» (от латинского regularis – имеющий силу правила, обязательный). Оно в точности отражает представления о идеальном мире, распространенные среди просвещенных европейских современников Петра Первого.

Что может быть более упорядоченным и регулярным, чем время? Одной из первых реформ Петра было изменение представления о времени как таковом.

Петр изменил не только календарь – с 1700 года отсчет времени в России начался от Рождества Христова, а не от сотворения мира, как было принято до того. До Петра даже часы в России работали по-другому – время демонстрировалось не на 12-часовом, а на 17-часовом циферблате. Кроме того, вращалась не стрелка, а сам циферблат. Именно так работали установленные еще до Петра часы на Спасской башне Кремля. Он приказал заменить их курантами, вид которых сегодня близок к оригинальному.

Петр менял в соответствии с европейской идеей механистичности не только время, но и пространство. Так, регулярный (французский) парк – это не какой-то лес со случайно разросшимися деревьями. В нем нет хаотичных зарослей и извилистых троп, это мир идеальных пропорций, симметрии и порядка. В такой же концепции была создана загородная резиденция Петра Первого – Петергоф, как и планировка Санкт-Петербурга.

В 1700 году Петр Первый начал войну против Швеции. В ходе этой войны российский правитель стал воплощать свои замыслы по созданию регулярной армии. Допетровская армия состояла из стрельцов, которые в мирное время занимались ремеслами и крестьянством, надевая мундиры только во время войны. При Петре армия стала регулярной, то есть профессиональной и постоянной. Точно таким же регулярным стал и военный флот. Петр регламентировал все правила устройства вооруженных сил, лично написав воинский и морской уставы.

Для финансирования Петровских реформ требовались регулярно собираемые налоги. К 1724 году в России насчитывалось около 40 различных налогов, среди них: рекрутский, корабельный, на бороду, на пеньку, на дубовые гробы, на государственные бумаги и масса других, в том числе косвенных – рыбный, медный, конский, банный.

Для лучшей собираемости налогов Петр ввел то, что мы сегодня назвали бы переписью населения. Подушная подать давала возможность взимать налоги с каждой мужской души – от младенцев до стариков. Данные о подушных переписях или ревизские сказки должны были обновляться регулярно, каждые несколько лет.

Так, каждое явление, каждую структуру и даже существование каждого человека в государстве Петр стремился регулировать и подчинить общим правилам, превращая в часть государственного механизма.

Пружина Российской империи

Одним из самых впечатляющих примеров выстраивания регулярности жизни в России стала «Табель о рангах», введенная Петром в 1722 году. Это иерархическая таблица, регламентировавшая карьерный рост и поощрения в рамках государственной службы.

«Табель о рангах» упорядочивала в единую систему разные государственные структуры и уровни служащих в них чиновников относительно друг друга. Она четко указывала, кто и почему находится на той или иной ступени служебной лестницы, увязывая общие правила для разных государственных служб – военной, гражданской и придворной. Эта система оказалась настолько фундаментальной, что прослужила после Петра (пусть и с рядом изменений) почти 200 лет, уйдя в историю в 1917 году вместе с Российской империей.

Даже если в проявлении своих личных качеств, гневе или милости Петр Первый казался взрывным и безудержным, то в своих реформах он был строго последовательным и системным. Российский император видел государство как идеальный механизм в соответствии с самыми передовыми политическими идеями своего времени. И в рамках этого подхода Петр мыслил себя не кем иным, как заводной пружиной в часовом механизме, который назывался Российская империя.