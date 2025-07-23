Ветеран СВО рассказал, как ампутировал себе ногу мультитулом

Егор Широбоков отправился на СВО по зову совести. С момента его мобилизации в сентябре 2022 года ему пришлось много пережить, в том числе ампутацию ноги, которую он по большей части провёл себе сам. Трудности и потери закалили его дух, и, несмотря на потерю ноги, он не только живёт полноценной жизнью, но и уже достигает высот в спорте.

«Стоял вопрос морали»

До спецоперации Егор работал менеджером проектных продаж в крупной федеральной компании. На фронт он попал после того, как его мобилизовали 27 сентября 2022 года. В общей сложности он провёл в зоне спецоперации около 19 месяцев, где выполнял различные задачи на нескольких направлениях.

«На СВО я пошёл по призыву и совести. Стоял вопрос морали — как воспитывать сына и говорить с ним о мужественности, когда в такой тяжёлый период для нашей страны я просто отсиживался дома», — поделился он.

В ходе боёв Егор сталкивался с самыми разными сложностями, но, по его словам, труднее всего морально было терять товарищей. Одним из самых тяжёлых воспоминаний для него стала гибель сослуживца из-за случайного пропуска ориентира во время выполнения боевого задания — боец ушёл в сторону противника.

«Для нас это была не просто потеря боевого брата, а самого жизнерадостного и умного человека. Мы своих не бросаем, поэтому несколько раз пытались вытащить его тело, но безуспешно. Каждый раз не обходилось без ранений. Вскоре нам дали приказ оставить тело и вытащить его только при благоприятных условиях. Этот участок был особенно сложным — он был пристрелян противником и контролировался снайпером и пулемётчиком. Лишь через две недели нам удалось выполнить задачу. Самое страшное было осознавать, что перед выходом на боевое задание у него родился сын. Он должен был уехать в отпуск, но судьба распорядилась иначе», — рассказал он.

«Прорезал ногу до кости»

Свою тяжёлую боевую травму Егор получил при выполнении задания на Авдеевском направлении. Его чутьё в тот день подсказывало, что надо проявить максимальную осторожность, однако, как признался боец, он не был достаточно сконцентрирован. Поставленная задача была непростой, но не самой сложной: сопроводить человека из командования в населённый пункт, завести связистов на точку для обеспечения связи с подразделениями, найти безопасный маршрут для пехоты и проложить GPS-навигацию.

«Я шёл первым в старшей группе. Вход в населённый пункт контролировался противником, заход осложнялся постоянным обстрелом. Выбрав момент, мы начали выдвигаться бегом через открытую зону к ближайшим постройкам. К сожалению, я не сразу заметил группу пехоты из 10–15 человек, которая шла слишком плотным строем. Они двигались вдоль лесополосы и вышли на открытую местность одновременно со мной. Это привлекло внимание ВСУ. В момент обстрела крупным осколком мины мне снесло ногу. Я не сразу это осознал, но, падая, видел, как вдалеке разлетались тела ребят. Очнувшись, сразу принял решение отползти в укрытие, оказать себе первую помощь и сообщить о ранении», — вспоминает он.

После ранения он прополз около 150 м под постоянным и пристальным присмотром вражеского беспилотника, который периодически снижался, словно издеваясь. «Когда силы уже почти оставили меня, я начал махать ему, показывая неприличные жесты, но затем понял, что сброс заклинило. Через мгновение дрон улетел», — отметил он.

Группа, шедшая за Егором, попыталась эвакуировать его, но начался плотный обстрел, так что пришлось залечь в небольшом рву. Всю ночь противник вёл огонь, но, к счастью, эти обстрелы обошлись уже без жертв.

«В том же окопе пришлось ампутировать остаток ноги самостоятельно — боль была невыносимой, а кровь не останавливалась. Товарищи отказались это делать, поэтому я воспользовался мультитулом. Прорезал ногу до кости, но сил не хватило. Только тогда товарищ помог дорезать остаток. Мне повезло, что я всегда вкладывался в защиту, экипировку и медицину. На каждой конечности у меня были гемостатик и турникеты. Как позже сказали хирурги, это спасло мне жизнь», — рассказал боец.

В итоге эвакуироваться удалось примерно через сутки — помогли штурмовики, которые занесли пострадавшего Егора в укрытие. Потом за ним пришли уже его сослуживцы.

«В планах — подготовиться к триатлону»

После эвакуации и первичной ампутации боец попал в госпиталь им. Бурденко к отличному специалисту. В процессе реабилитации постоянно возникали остеофиты и невромы, но он строго соблюдал расписание для скорейшего восстановления.

«Сначала я работал с фантомными болями через самовнушение. Через неделю они стали уходить, а через две — практически исчезли. Я понял, что если сам не буду бороться, никто не поможет. Начал посещать реабилитационные программы и спортзал. Подробно объяснял врачам свои проблемы, чтобы получить максимально эффективную помощь. Ежедневно делал гимнастику для культи, что позже помогло при протезировании», — отметил он.

По его словам, первое протезирование оказалось довольно неудачным — лайнер давил на неврому, вызывая адскую боль. Вскоре после этого он обратился в Фонд гуманитарных инициатив «Орион» с просьбой поставить ему новый протез, который будет подходить для занятий спортом и активного образа жизни. Организация познакомила его с протезной мастерской и соответствующими специалистами и помогла с процессом изготовления протеза для полноценных занятий спортом.

Как отметил Егор, его первая пробежка была ещё на временном протезе от фонда — в марафоне «ЗаБег» в Екатеринбурге на 1 км. Она позволила понять, какие есть проблемы и как их решить. Потом его ждала работа с тренером и постоянный протез. В итоге вскоре Егор принял участие в забеге уже на 5 км в соревновании Ironman.

«Сейчас мой девиз — слова Суворова: «Победишь себя — будешь непобедим». Я занимаюсь с сыном хоккеем, бегаю, участвую в семейных мероприятиях. Недавно мы с ним вернулись из Санкт-Петербурга, где я участвовал в школе «Вызов Чемпиона» по плаванию. В прошлом году я научился плавать и впервые проплыл 25 м без остановки. В этом году уже участвовал в заплыве «Медный всадник» и преодолел 750 м на открытой воде. Для меня это был огромный вызов», — рассказал он.

Теперь цель Егора — отработать дистанцию 5—10 км, чтобы пробежать соответствующее расстояние. Единственная проблема, которая сейчас его беспокоит, — это лишний вес, который никак не уходит после последней операции и медикаментозного лечения.

«В планах — подготовиться к триатлону. Сначала просто пройти дистанцию, а потом занять призовое место. Для меня любое участие — это борьба с самим собой. С протезом я чувствую себя комфортно, уже почти не замечаю его. Люди часто обращают на меня внимание, и мне нравится наблюдать за их реакцией. Я не скрываю протез: это моя особенность, с которой я живу. Не стесняюсь, не злюсь. Это моя новая жизнь, и я выбрал быть здоровым, сильным и счастливым человеком», — заключил он.