«Тройной одеколон» знал каждый советский мужчина. Им пользовались все – от простых рабочих до самого Иосифа Сталина. Именно этот аромат, по слухам, был единственным, на который у вождя не было аллергии.

Родом «Тройной» из Европы. В конце XVII века он появился как «Кельнская вода» и считался лечебным средством. Название «тройной» он получил из-за состава: вода, спирт и три эфирных масла – лимон, бергамот и нероли.

В Россию аромат попал после войны 1812 года и стал выпускаться на фабрике «Брокар и Ко», позже на советской «Новой Заре». В СССР он был не просто одеколоном. Им освежали лицо, дезинфицировали раны, делали компрессы, а в годы сухого закона и вовсе пили.

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С приходом западных брендов «Тройной» ушел в тень, но сегодня интерес к отечественной парфюмерии возвращается, легендарный аромат снова можно найти в магазинах.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @callmedemid.