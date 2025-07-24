День святой Ольги: о жизни княгини и народных традициях этого дня

24 июля православные верующие чтят память святой равноапостольной Ольги — первой христианской правительницы Киевской Руси. Это одна из ключевых фигур в истории становления христианства в нашей стране. Её правление стало переломным моментом в период, когда борьба между язычеством и новой верой вошла в активную фазу. О малоизвестных фактах жизни княгини Ольги и об интересных народных традициях этого дня — в материале RT.

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Кто такая святая Ольга?

Имя будущей святой княгини Ольги упоминается в «Повести временных лет» в описании женитьбы князя Игоря: «И привели ему жену из Пскова именем Ольгу». По преданию, она происходила из древнего изборского княжеского рода. Вероятно, её варяжское имя Хельга в славянском произношении звучало как Ольга. Это имя означало «святая», «освящённая», а народ прозвал её Мудрой.

Летописи рассказывают, что Игорь впервые увидел Ольгу на переправе через реку Великую у села Выбуты. Удивлённый её красотой и умом, он позже сделал её своей супругой. После смерти Игоря от рук древлян Ольга, как регент малолетнего сына Святослава, взяла власть в свои руки и проявила себя как жёсткий, но мудрый правитель.

После того как её мужа убили древляне, Ольга получила предложение руки и сердца от правителя Мала. Сделав вид, что принимает сватовство, княгиня заманила к себе два древлянских посольства под предлогом переговоров. Однако вместо дипломатических бесед послов ждали страшные мучения и гибель.

Жестокая расправа над послами стала лишь началом возмездия: Ольга повелела уничтожить главный город древлян — Искоростень. Он был предан огню, а его жители безжалостно истреблены или обращены в рабство и проданы в далёкие земли.

Но за этими событиями последовал период великого созидания. Ольга провела масштабные реформы — упорядочила сбор дани, ввела систему административных центров («погостов»), укрепила города и границы, расширила торговые и дипломатические связи.

Но главной вехой в её жизни стало крещение. В 954 году Ольга отправилась в Константинополь, где приняла христианство от патриарха Феофилакта. Её крестил сам император Константин Багрянородный и нарёк её именем Елена.

Крещение Ольги стало важнейшим шагом на пути христианизации Руси. Она стремилась передать эту веру сыну Святославу и распространить её в народе, но массового обращения в христианство тогда не произошло. Тем не менее именно она заложила духовный фундамент, и позже её внук Владимир Креститель окончательно утвердит православие на Руси.

Мощи княгини Ольги Владимир спрятал, так как на Киев часто совершались грабительские набеги. Их местонахождение до сих пор неизвестно. Ольга была канонизирована в 1547 году и причислена к лику святых с высоким именованием «равноапостольная», то есть святая, которая, как и апостолы, распространяла христианскую веру по миру.

Традиции и обычаи 24 июля

В народном календаре этот день называли Ольга Страдница: праздник совпадал с самым напряжённым периодом сельскохозяйственных работ. Тогда вся деревня выходила на поля и луга: одни занимались сбором урожая, другие заготавливали сено.

Крестьяне верили, что святая Ольга покровительствует труженикам полей. В этот день они молились ей о благоприятной погоде, о милосердии и о своевременном завершении работ. Особенно важно было успеть собрать рожь до того, как обильные росы начнут портить урожай.

Этот период также известен как грозовая пора. Крестьяне подмечали: если гром резкий — будет тихий дождь, если гулкий — жди ливня.

День святой Ольги имел ещё одно название — Стожары. Так на Руси именовали яркое звёздное скопление в созвездии Тельца. Ясное небо со сверкающими Стожарами считалось хорошей приметой: оно обещало успешную страду, богатый урожай и, по поверьям охотников, удачную охоту на медведя.

Кому молятся 24 июля

24 июля православные христиане молятся:

— равноапостольной княгине Ольге (в крещении Елене) — о семейном благополучии, помощи в хозяйственных делах, мудром правлении для руководителей и о защите Отечества;

— великомученице Евфимии Всехвальной — о защите веры, об укреплении в православии и о стойкости духа в сложных ситуациях;

— священномученику Илариону (Троицкому) — о духовной поддержке и помощи в сложных жизненных обстоятельствах, об укреплении веры;

— священномученику Киндею Сидскому — о защите от бед и напастей, о помощи в духовных исканиях.

В этот день православные также молятся перед Оковецкой (Ржевской) иконой Божией Матери — о защите от врагов, об исцелении от болезней, о помощи в житейских нуждах и перед Борколабовской (Барколабовской) иконой Божией Матери — о здравии, об избавлении от бед, о защите семьи.

Интересные факты о святой Ольге

1. Когда точно Ольга приняла крещение, до сих пор неизвестно. Существует несколько версий. По данным «Повести временных лет», крещение произошло в 954—955 годах в Византии. Церковный писатель Иаков Мних говорит, что в христианской вере Ольга прожила последние 15 лет, и тоже указывает на 954 год. А вот византийский император Константин Багрянородный в своих записях однозначно относит визит Ольги в Константинополь к 957 году.

Историки предлагают два возможных объяснения этого противоречия. Ольга могла посетить Константинополь в 957 году уже будучи крещёной, приехав туда для продолжения переговоров. Либо же крещение могло состояться не в Константинополе, а в Киеве в 954 году, и тогда паломничество в Византию она совершила уже как христианка. Большинство исследователей склоняются к первой версии — о повторном визите Ольги в Константинополь.

2. Первая встреча молодого князя Игоря с Ольгой произошла во время охоты около деревни Выбуты на Псковской земле. Когда князь увидел прекрасную девицу, то, охваченный чувствами, попытался склонить её к близости, но встретил решительный отказ.

Ольга проявила незаурядный ум, с достоинством отвергнув домогательства. Её слова о княжеской чести заставили Игоря устыдиться своих намерений. Эта встреча не прошла для него бесследно: когда пришло время выбирать невесту, князь вспомнил о мудрой девушке и послал за ней своего родственника Олега. Вскоре состоялась свадьба, положившая начало одному из самых значимых союзов в истории Древней Руси.

3. Несмотря на то что Ольга была канонизирована только в 1547 году, почитание княгини как святой началось уже во времена правления её внука Владимира. Интересно, что сам князь не сразу принял христианство, хотя воспитывался православной бабушкой (отец постоянно находился в военных походах). В начале своего правления Владимир всё ещё приносил жертвы Перуну. И только через десять лет он привёл Русь к новой вере.

4. Согласно древнейшей летописи — «Повести временных лет» — свадьба князя Игоря и Ольги состоялась в 903 году, когда невесте было 12 лет. Однако исследователи подвергают эту дату серьёзному сомнению. По имеющимся данным, её единственный сын Святослав появился на свет в 942 году. То есть на момент рождения сына Ольге шёл 52-й год, что крайне маловероятно с точки зрения физиологии. Историки склоняются к тому, что дата свадьбы (903 год) носит условный характер.

5. За убийство князя Игоря Ольга страшно отомстила древлянам. Первое наказание последовало сразу после прибытия послов древлян. Ольга, притворившись, что согласна на их условия, приказала торжественно нести послов вместе с их ладьёй… прямо в заранее вырытую яму, где они были заживо погребены.

Следующее посольство Ольга пригласила в баню якобы для омовения перед встречей с ней. Но она заперла двери и подожгла баню, послы сгорели заживо. Прибыв в земли древлян, Ольга устроила поминальный пир, во время которого напоила ядом всех пришедших. По ряду летописных источников, в тот день было убито около 5 тыс. человек. Позднее, когда древляне прислали Ольге дань в виде птиц, она приказала привязать к их лапкам горящие тряпки. Отпущенные на свободу птицы вернулись в свои гнёзда, что привело к пожару и уничтожению главного древлянского города.

Столь жестокие приказы были обусловлены контекстом того времени. Эти действия совершались Ольгой до принятия христианства, когда она была язычницей, так что подобное поведение вполне соответствовало языческим представлениям о мести. В обществе такие действия воспринимались как справедливое возмездие за убийство князя.