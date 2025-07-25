Программиста наняли на работу прямо из тюрьмы

Отбывающий 11-й год заключения за преступления, связанные с запрещенными веществами, американец Престон Торп стал штатным разработчиком венчурного стартапа прямо из тюремной камеры. Об этом сообщает TechCrunch.

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За шесть месяцев Торп стал активным участником опенсорс-проекта, которым руководит американская компания Turso. Уровень его технической экспертизы оказался настолько высоким, что генеральный директор Glauber Costa предложил ему работу. Тогда же он узнал, что Торп находится в тюрьме.

При этом Turso — не первая компания, с которой сотрудничал Торп: ранее он работал в Unlocked Labs, разрабатывая образовательное ПО для тюрем. Все это стало возможным благодаря экспериментальной программе, реализуемой в тюремной системе штата Мэн, позволяющей заключенным работать удаленно.

Торп начал заниматься программированием уже находясь в заключении. После перевода в тюрьму Mountain View в штате Мэн и начала пандемии ему разрешили доступ к онлайн-образованию, после чего он поступил в университет. Перемена обстановки, по его словам, дала ему ощущение нового старта и что не все потеряно.

Отмечается, что более 30 заключенных в штате Мэн живут и работают в так называемом «блоке заслуженного труда» — относительно свободном секторе, предназначенном для заключенных с хорошим поведением. Такие заключенные отчисляют 10% от зарплаты в пользу штата, а также выплачивают свои долги, если они имеются (алименты, судебные издержки и другие).

По данным Департамента исправительных учреждений штата Мэн, уровень рецидивов в штате — один из самых низких в США. Общая доля повторных преступлений среди мужчин — 21–23%, среди женщин — всего 9%. Среди тех, кто прошел обучение в колледже во время заключения, уровень повторных преступлений практически нулевой. Кроме снижения рецидивов, в тюрьмах штата стало значительно меньше насилия.