Кто был настоящим «отцом» советских ВДВ

Командующий ВДВ СССР Василий Маргелов – легендарный дядя Вася – считается создателем воздушно-десантных войск. При этом он сам признавался, что парашют впервые увидел в 40-летнем возрасте. Следовательно, войска, которые и прославили Маргелова, существовали в Советском Союзе уже 18 лет.

Заморский товар

Воздушно-десантные войска в СССР начинались с закупки парашютов у США. Своего производства спасательных средств для лётчиков в стране пока не было. Эти устройства появились в Советском Союзе благодаря стараниям комбрига ВВС РККА Леонида Минова, который специально для этого в 1929 году отправился в командировку на другой континент.

Но Минов не только привёз продукцию в страну, но и сам лично её протестировал. Произошло это перед покупкой в Америке. Минов ранее никогда не прыгал с парашютом прежде, но всё же на предложение производителей провести «тест-драйв» согласился. Сначала он совершил прыжок просто с полукилометровой высоты, а затем – на точность приземления.

Вернувшись на родину, Леонид Григорьевич приступил к подготовке парашютистов для ВВС РККА. К концу июля 1930 года ему удалось «обучить ремеслу» 30 бойцов. Продемонстрировать полученные навыки они должны были в ходе спецсборов на аэродроме в районе Воронежа, которые длились три дня. За это время было осуществлено 59 прыжков.

Первый блин не комом

После подведения итогов, командующий ВВС Петр Баранов задумался над тем, чтобы обучить группу парашютистов для их выброски в тылу условного противника.

2 августа 1930 года две группы подготовленных парашютистов осуществили десантирование с самолёта ФГ-62. Следом три самолёта-разведчика Р-1 сбросили оружие с боеприпасами на грузовых парашютах.

Группы объединились, подобрали сброшенный груз и выдвинулись в пункт назначения. Так участников эксперимента уже поджидал грузовик, который и доставил парей обратно на аэродром. С того момента 2 августа и считается днём образования ВДВ СССР.

Как видно из истории подразделения, Маргелов в их создании не принимал никакого участия. В то время 21-летний Василий Филиппович ещё проходил обучение в Объединённой белорусской военной школе в Минске. Так что настоящим «отцом ВДВ» стоит считать Леонида Минова.