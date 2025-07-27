«Неприкасаемые»: людей каких профессий избегали русские

На Руси существовали определенные профессии, мужчины которых были отвергнуты обществом. Это было связано как с родом деятельности, так и с манерой поведения данных представителей сильной половины человечества.

Одной из таких профессий была профессия скомороха или актера. Скоморохи были исстари потенциальными изгоями общества, исторгнутыми из него из-за отклонения от нормы. Они демонстрировали необычные и непривычные действия, которые были внешне неприемлемы. Однако, несмотря на это, скоморохи всегда были крайне интересны публике. Их нечистые действия и гиперболизированные образы зачастую воспринимались с живым интересом. Фраза "нечистый твой дух" говорилось именно в отношении скоморохов.

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Еще одной профессией, мужчины которой были отвергнуты, была профессия золотаря. Золотарь был профессиональным чистильщиком отхожих мест. Они отчерпывали выгребные ямы и занимались очисткой городских улиц от нечистот. Хотя золотари не котировались в обществе, их услуги всегда были необходимы. Отторжение золотарей было связано только с особенностями их профессии. В древней Руси золотари были первыми экологами и способствовали регулированию экологической и эпидемиологической ситуации.

Также на Руси были профессии, мужчины которых были наделены мистическими качествами. Мясники, печники, кузнецы, гончары и парикмахеры были особенными и непонятными для обывателей. Их деятельность сопровождалась определенными ритуалами и обрядами, что делало их загадочными и привлекательными для некоторых, но сторонимыми для большинства. Однако, несмотря на отторжение, эти профессии имели свою значимость и сделали большой вклад в развитие общества.