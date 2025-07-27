Главные часы России: сколько раз меняли Куранты на Спасской башне

Куранты Спасской башни считаются одним из самых запоминающихся символов России. Кажется, что всем знакомый с детства циферблат был всегда. Однако, это не так. У кремлёвских часов было несколько версий.

С чего начиналось время

Первые куранты на Фроловской (в наши дни Спасской) башни Московского кремля появились сразу после её постройки в 1491 году. Интересно то, что часы размещались также на соседних кремлёвских башнях – Тайницкой и Троицкой. К сожалению, о том, как выглядели первые куранты, остаётся только догадываться. Зато известен их вес – около 960 килограммов.

Во время правления Михаила Фёдоровича Романова в государстве появились вторые куранты. Сейчас их и часами-то назвать получится с трудом. У часов была только одна стрелка, но вращалась не она, а сам циферблат огромных размеров. Места чисел занимали буквы старославянского алфавита. Иностранные гости, которым удалось увидеть такие куранты, окрестили их «Дивом мира». Правда, прослужили часы недолго – всего 40 лет.

Третьи часы закупил Пётр I в Голландии. На этот раз решили обойтись без излишков. Так на башне оказались обычные часы с классическим циферблатом, разбитым на двенадцать секторов. Голландский механизм оказался крайне ненадёжным и регулярно выходил из строя. Современники шутили – часы не работают чаще, чем работают. Куранты сильно пострадали в результате пожара 1737 года, но никто и не расстроился. К этому времени столица Российской империи уже переехала в Санкт-Петербург.

Время – деньги

В очередной раз часы на Спасской башне заменили по прихоти Екатерины II. В отличие от Петра I, она своим вниманием Москву никогда не обделяла. Их установили в 1770 году, но случился неприятный казус – механизм неожиданно заиграл весёленькую австрийскую песенку «Ах, мой милый Августин». Случился скандал, после которого музыкальное сопровождение решили отключить. Вышли из строя часы после попадания снаряда в 1812 году. После Отечественной войны куранты полностью модернизировали. Фактически, от старого механизма ничего и не осталось.

Современные куранты появились в Москве по приказу Владимира Ленина. При этом ему долго пришлось отбиваться от оппонентов – мол, в стране разруха, а тут повышенное внимание к каким-то часам. Замена курантов оказалась слишком дорогим удовольствием. И тут на помощь пришёл обычный слесарь Николай Беренс, который вызвался привести часы в порядок.

После капитального ремонта местным Кулибиным куранты начали в 12 часов исполнять «Интернационал», а в 24 часа – «Вы жертвою пали…». А с 1999 года часы исполняют только гимн России.