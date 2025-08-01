Как галстук стал символом Хорватии и покорил мир

Сегодня галстук — привычный элемент делового и торжественного образа. Мы видим его в офисах, на школьных линейках и светских мероприятиях. Однако немногие знают, что родина этого аксессуара — не модные столицы, а хорватская армия XVII века. О том, как Хорватия подарила миру галстук, можно почитать подрробности на сайте Туристас.

Тогда солдаты повязывали шейные платки, чтобы отличаться в бою. Французский двор заметил эту деталь и быстро сделал её частью придворного стиля. Так появился «cravate» — слово, произошедшее от «Croate», то есть «хорват».

Со временем галстук распространился по всей Европе, форма и название менялись, но след хорватской традиции остался. В России его называли «краватка», а затем — «галстук». Сегодня в Хорватии он стал национальным символом. В Загребе действует Academia Cravatica, а 18 октября ежегодно празднуется День галстука. Красные аксессуары украшают улицы и фасады зданий, напоминая о военном прошлом и культурной гордости. Даже дипломаты используют галстук как символ страны. Он остаётся модным, меняется со временем, но не теряет связи с историей.