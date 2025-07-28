Какие женщины лишали знаменитого барда «покоя, отдыха и сна»

Непомерный талант Владимира Высоцкого пленял миллионы людей, берущие за душу песни сделали его кумиром целого поколения. Само собой, музыкант пользовался оглушительным успехом у женщин, и он отвечал им взаимностью. В день рождения Владимира Семеновича мы решили рассказать о девушках, которые лишали барда «покоя, отдыха и сна».

Изольда Жукова, первая жена

Иза, хрупкая, невысокого роста девушка, училась, как и Высоцкий, в Школе-студии МХАТ, но на два курса старше. Впервые они обратили друг на друга внимание на вечере у однокурсницы Изы. Через некоторое время стали жить вместе, а вскоре надумали оформить отношения. Но решили обойтись без пышной свадьбы.

Накануне регистрации Высоцкий пошел на мальчишник в кафе «Артистик». Его долго не было, и невеста пошла выручать будущего мужа. Едва она вошла, Владимир огорошил:

— Изуль, я всех пригласил! — Кого всех? — удивилась Иза. — А я не помню. Всех, кто тут есть!

Иза была, пожалуй, единственной из всех женщин Владимира Семеновича, для кого он не был тем самым Высоцким. Тогда он еще не был обласкан поэтической и актерской славой, всесоюзной известностью и народной любовью. Музыка мужа девушку даже раздражала:

«Его песни были для меня терзанием. Куда бы мы ни приходили, начинались песни. Люди-то их слышали впервые, а я — в 101-й раз. Иногда даже поднимала бунт, злилась: нельзя заниматься только песнями. В те годы мне так казалось».

Людмила Абрамова, вторая жена

С актрисой Людмилой Абрамовой Высоцкий познакомился на съемках фильма «713-й просит посадку», спустя несколько лет они поженились. Об их супружеской жизни известно немногое. Оба их сына — Аркадий (он стал сценаристом) и Никита (известный актер и директор Центра-музея Владимира Высоцкого) — родились еще до женитьбы.

Брак был недолгим, супругов многое не устраивало друг в друге. Мама артиста Нина Максимовна вспоминала, что очень переживала за внуков, но сын ее успокаивал:

«Ты не волнуйся, так будет лучше и для нее, и для меня. А детей я никогда не оставлю».

Действительно, до конца своих дней, несмотря на авральную занятость, Высоцкий заботился о сыновьях.

Татьяна Иваненко

Из всех любовных историй Владимира Семеновича связь с Иваненко была самой запутанной. Отношения Высоцкого с актрисой Театра на Таганке начались задолго до появления в его жизни Марины Влади и продолжались уже при ней. Режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич рассказывал:

«Володя страдал, понимая, что мучает Таню, но был не в состоянии ее покинуть. И она тоже очень страдала. Стоило Марине куда-то уехать — Володя встречался с Таней».

Однажды обе женщины оказались в одной компании, и Иваненко сказала Влади: «Все равно он мой! Он завтра же придет ко мне!» Марина лишь снисходительно улыбнулась. Иваненко часто звонила артисту по ночам и плакала в трубку, чем ужасно злила его мать. В 1972 году Татьяна родила Высоцкому дочь Анастасию. Говорят, она очень похожа на отца.

Марина Влади, третья жена

Французскую актрису Марину Влади Высоцкий увидел в фильме «Колдунья» и решил, что однажды женится на ней. Несколько лет он ждал встречи, и, когда она наконец произошла, завязался бурный роман. Именно Марине бард посвятил большую часть своей любовной лирики. Расставаясь даже на короткий срок, они не могли обойтись без телефонных разговоров. Высоцкий так часто звонил в Париж, что был заочно знаком со всеми телефонистками. Супруги (свадьбу сыграли в 1970 году) летали друг к другу с той же периодичностью, с которой многие ездят на трамвае.

Часто бывало, Высоцкий будил Марину посреди ночи, чтобы спеть только что написанную песню. Она выхаживала его после очередной аварии, голыми руками вынимала из раковины сгустки крови, которыми мужа рвало во время приступов, прощала многочисленные романы. Из Парижа актриса привозила абсолютно все — от джинсов до мебели и бытовой техники для загородного дома.

В память о возлюбленном Марина хранит первую книгу его стихов «Нерв», фотопортрет и, конечно же, песни. Она разыскала и переписала все, что Высоцкий пел когда-либо в театре, кино, на телевидении и концертах. Только вот слушать эти записи женщина не может.

«Прошло столько лет, — рассказывает она, — а я не могу спокойно говорить о Володе, спокойно смотреть его фотографии… и не могу слышать его голос, когда его уже нет в живых. Для меня это невыносимо».

Оксана Афанасьева

Высоцкий называл Оксану своей последней любовью, а это дорогого стоит. Когда они познакомились, ей было 18, ему — 40. Он увидел ее возле администраторской Театра на Таганке. Красивая и необыкновенно стильная девушка в мини-юбке. Знаменитый артист попросил телефон, пригласил на свидание. Оксана размышляла, идти или нет, пока подруга не пристыдила:

«Да ты что?! Все бабы Союза просто мечтают оказаться на твоем месте!»

Это ее убедило. Они встретились, а на следующий день Афанасьева рассталась со своим женихом.

Высоцкий так влюбился в Оксану, что вознамерился разводиться с Мариной Влади. Едва познакомившись, они общались так, будто знали друг друга всю жизнь. «Я люблю тебя», — первое, что сказал Владимир Семенович, обращаясь к юной девушке, когда пришел в себя после первой клинической смерти. Они собирались обвенчаться. Нашли батюшку, купили кольца, но не успели.