Почему Берингов пролив остается одним из самых загадочных мест на Земле

Берингов пролив — это не просто узкий водный путь между Азией и Северной Америкой, он — хранитель множества тайн, которые продолжают интриговать учёных и любителей истории. От загадок древних миграций до геологических изменений и экологического значения, этот пролив остаётся одним из самых загадочных мест на Земле.

© NASA

Тайна переселения людей

Самая известная загадка Берингова пролива связана с тем, как первые люди попали в Америку. Традиционная теория гласит, что они пришли пешком через Берингийский мост — сухопутный перешеек, который образовался во время последнего ледникового периода. Этот мост существовал примерно с 35,700 года до н.э. до 12,000 года до н.э., но были и более короткие периоды, когда он был проходим, например, с 24,500 до 22,000 года до н.э. и с 16,400 до 14,800 года до н.э. Однако недавние исследования предполагают, что люди могли пересекать пролив на лодках даже после того, как мост был затоплен.

Например, культура Кловис могла пересечь пролив около 14,000 года до н.э., а Палео-инуиты (ASTt) появились в Арктике около 4,500 года до н.э., с артефактами, указывающими на их присутствие уже 5,000 года до н.э. Это свидетельствует о том, что люди продолжали пересекать пролив даже после исчезновения сухопутного моста, возможно, используя лодки, такие как умиаки, которые могли вмещать до 20 человек.

Геологическая история

Берингов пролив сформировался между 4,8 и 7,4 миллионами лет назад, и его глубина и ширина изменялись в зависимости от климатических циклов. В периоды оледенения, когда вода замерзала в ледниках, уровень моря падал, обнажая сухопутный мост. Сегодня пролив имеет ширину 55 миль (89 километров) и иногда замерзает зимой, что могло позволить людям пересекать его пешком или на лодках в определённые периоды.

Культурное и политическое значение

Берингов пролив не только географическая граница, но и культурная и политическая. Он разделяет два континента и две сверхдержавы — США и Россию. В течение десятилетий обсуждались проекты строительства моста или туннеля через пролив, которые могли бы соединить Северную Америку и Азию напрямую. Однако эти планы так и не были реализованы из-за политических и технических сложностей. Тем не менее, идея остаётся живой, и время от времени она всплывает в обсуждениях.

Экологическое значение

Берингов пролив играет ключевую роль в миграции морских животных, таких как киты, моржи и тюлени. Его уникальное положение делает его узким местом для миграции, и изменения в ледяном покрове и океанических течениях, вызванные изменением климата, могут серьёзно повлиять на эти виды. Например, сокращение ледяного покрова может затруднить миграцию моржей, которые используют лёд как платформу для отдыха.

Малые известные факты

Берингов пролив назван в честь Витуса Беринга, датского исследователя на русской службе, который в 1728 году подтвердил существование пролива. Также интересно, что в ясный день с американского берега можно увидеть азиатский, и наоборот, что делает этот пролив одним из немногих мест на Земле, где можно одновременно видеть два континента.