Почему у человека нет ни единого шанса в случае конфликта с обезьяной

Человек величает себя венцом природы и при этом явно себе льстит. На нашей планете множество существ, которые гораздо красивее, сильнее, быстрее и защищеннее человека. А что касается разума, то, глядя на то, во что люди превратили Землю, начинаешь сомневаться, что это на самом деле существенное преимущество. Стоит лишить нас благ цивилизации и… Человек, поставленный в равные условия с ближайшим родственником из мира животных — обезьяной, не имеет практически ни единого шанса в случае конфликта.

Насколько сильнее «венца творения» человекообразная обезьяна? Если сравнивать человека с гориллой, то преимущество будет примерно в 8-10 раз. Эти человекообразные обезьяны, имея рост 170 см, сопоставимый со средним человеческим, весят 200 кг! Это настоящая машина из мышц, способная перемещать грузы до 800 кг. Даже тренированный атлет проиграет бой горилле.

Понятно, что с самой крупной обезьяной на планете не потягаешься. А что из себя представляют более мелкие приматы? Орангутан, имея рост всего 1,3 метра и вес 90 кг также не даст спуску человеку. Глядя на то, как легко эти обезьяны перемещаются по ветвям деревьев, используя только свои длинные руки, понимаешь, насколько нам до них далеко. Орангутан сильнее взрослого мужчины в 5-6 раз.

А как насчет шимпанзе, которые гораздо меньше нас и не обладают столь выдающейся мышечной массой как гориллы и орангутаны? Эти обезьяны изучены достаточно хорошо, поэтому сравнить их с человеком в разных ситуациях проще. Взрослый самец этого вида достигает роста 160 см и весит 70-80 кг, поэтому шимпанзе ближе всего по параметрам к нам.

В 1924 году группа ученых измерила при помощи динамометра силу рук шимпанзе и выяснила, что шимпанзе весом 74 кг может развить одной рукой усилие, равное 384 кг. Скажем для сравнения, что мужчина такого же веса способен выдать только 91 кг. Но среди шимпанзе есть и рекордсмены, так как в исследуемой группе нашлась обезьяна, которая при весе 60 кг, смогла приложить к прибору силу в 571 кг!

В другом эксперименте ученые мужи выяснили, что шимпанзе без труда поднимают 250 кг на уровень своего пояса. Получается, что шимпанзе также как и орангутан сильнее человека в 5-6 раз. Силы рук этих приматов достаточно, чтобы расправиться с человеком играючи, но только не бросить его как куклу на несколько метров, как иногда показывают в кино.

Но откуда у обезьян такая сила? Пусть их руки длиннее, но строение мышц так схоже с нашим. Ответ прост — мышцы обезьян эффективнее человеческих за счет того, что в них более 50% мышечных волокон относятся к быстро сокращающимся. Они лучше приспособлены для того, чтобы поднимать, тянуть, ломать или рвать — то есть для действий с относительно краткосрочным приложением усилий.

Так устроены почти все приматы, за исключением лори. Эти лемуры имеют мышцы, похожие на человеческие — с преобладанием медленных волокон. Такие мышцы плохо развивают большие усилия, но зато гораздо выносливее. За счет медленных волокон человека можно отнести в лучшим марафонцам животного мира.

© Увы, но по эффективности мышц мы ближе к этому парню

Представители африканского племени бушменов, не имея возможности догнать антилопу, просто бегут за животным, пока оно не устанет и не упадет без сил. Такая погоня может длиться несколько часов и опытные охотники почти всегда побеждают.

Получается, что человек слабее крупных обезьян, причем намного. Известно немало случаев, когда домашняя шимпанзе калечила или даже убивала человека. Но на то мы и разумные люди, чтобы не надеяться на силу рук и ног, а придумывать способы облегчить любой труд или бой при помощи инструментов и оружия.