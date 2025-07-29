5000 км на одной ноге: история Терри Фокса

В 19 лет ему поставили страшный диагноз, но парень не сдался.

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Непреодолимое упорство этого молодого человека, страстное желание жить и помочь страждущим людям не могли не вызвать огромное уважение и восхищение. Канадец Терри Фокс прекрасно осознавал, что он обречён. Страшная болезнь не выпускала 22-летнего парня из своих когтей. Но он в эти тяжёлые минуты повторял про себя:

«Нет ничего невозможного, если поставил цель».

Кто такой Терри Фокс?

Терри Фокс родился 28 апреля 1958 года в Виннипеге в семье стрелочника на железной дороге. С детства он мечтал стать знаменитым баскетболистом. Хотя не отличался высоким ростом и особыми физическими данными.

Школьный тренер Боб Макгилл, который стал настоящим другом Фокса, шутил по поводу своего подопечного, что у него «обе руки были левые, как и обе ноги». Вскоре настырный паренёк доказал, насколько он готов к трудным испытаниям. Тренировки до изнеможения, полная самоотдача и по-настоящему спортивная злость совершили чудо. К окончанию школы Терри Фокс считался лучшим баскетболистом.

В Университете Саймона Фрейзера он изучал кинезиологию, чтобы в будущем стать преподавателем физкультуры. А заодно Терри планировал продолжить спортивную карьеру.

Трагический случай

В ноябре 1976 года 19-летний Фокс попал в автомобильную аварию. И, казалось бы, всё обошлось: он не получил ни сильных ушибов, ни серьёзных травм. Но через некоторое время Терри стала беспокоить боль в правом колене. Фокс не обратил на это внимания и продолжал в свободное время выступать на баскетбольном паркете.

Однако неприятные ощущения усилились, и через четыре месяца после случившейся аварии ему пришлось пройти тщательное медицинское обследование. Вердикт врачей был пугающим: у Терри обнаружили остеогенную саркому — злокачественную опухоль костной ткани.

Почти полтора года изматывающей химиотерапии, отнимающей последние силы, не привели к положительному результату. И Терри внутренне согласился с тем, что ему ампутируют правую ногу выше колена на 15 см – и установят протез.

После операции молодому парню прочили судьбу беспомощного инвалида. Но Терри не смирился с подобным положением. И решил всем смертям назло начать новую жизнь.

Новые победы

Привыкнуть к протезу было невероятно трудно. Однако через три недели Терри уже ходил! Фокс вновь вернулся к усиленным тренировкам. И даже присоединился к баскетбольной команде инвалидов-колясочников, в составе которой трижды стал чемпионом страны.

Страдания людей, умирающих от онкологии, заставили Фокса задуматься над сложной проблемой: как пробудить в обществе не только сочувствие к больным, но и оказать им деятельную помощь. Поэтому нужен был поступок, подвиг, чтобы достучаться до человеческих сердец, способных почувствовать чужую боль.

Он обратился с письмом в Канадское онкологическое общество:

«Нам необходима ваша помощь. Людям в онкологических больницах по всему миру нужны те, кто верит в чудеса. Я не мечтатель и не утверждаю, что мой марафон наведёт на хоть сколько-нибудь конкретный ответ или излечение от рака. Однако я верю в чудеса. Я должен верить».

Терри предлагал собрать по $1 пожертвований с каждого жителя страны. Собранная сумма должна была пойти на исследование онкологических заболеваний, разработку спасительных препаратов.

В Канадском онкологическом обществе идею Фокса восприняли с равнодушием – и даже с некоторой долей скепсиса. Однако выразили готовность помочь Терри с одним условием: он сам найдёт состоятельных спонсоров, чтобы осуществить задуманный план. Терри не отчаялся, а собрав волю в кулак, стал искать инвесторов. И нашлись люди, которые откликнулись на просьбу молодого канадца.

Марафон надежды

12 апреля 1980 года он начал свой долгий путь из канадского города Сент-Джонс. В день Терри Фокс планировать бежать по 42 км, и его основной задачей было – пересечь страну от восточного побережья до западного. Рядом с ним неразлучно находился его близкий друг Даг Алварт, готовивший еду и помогавший в сборе денег.

Перед стартом Марафона надежды Терри совершил символический жест: опустил протез в Атлантический океан. И набрал две бутылки воды. Одна из них оставалась сувениром на память, а другую он вылил бы на финише в Тихий океан.

Весна – не лучшее время для марафона. Снег с дождём, скользкое шоссе, снующие автомобили – уже на первых километрах забега пришлось сменить старый протез на новый. Натёртое до крови колено ампутированной ноги давало знать о себе.

Превозмогая адскую боль, Терри продолжал забег. Вначале Марафон надежды шёл без особой огласки в СМИ. Но уже скоро слава о необычном марафонце распространилась по всей стране. Теперь на каждом этапе тяжёлого пути его встречали толпы людей. Они чествовали Терри Фокса как национального героя. Сообщения со словами поддержки в адрес марафонца поступили от королевы Великобритании и папы Иоанна Павла II.

8 сентября 1980 года забег завершился после 5373 км пути. За 143 дня Терри пересёк провинции Ньюфаундленд, Новая Шотландия, Остров Принца Эдуарда, Нью-Брансуик, Квебек и Онтарио.

Спас тысячи жизней

Печально, но Терри Фоксу пришлось прервать Марафон надежды. Болезнь вновь вернулась, – и метастазы распространились в лёгкие. И всё же ему удалось за время знаменитого в истории мирового спорта забега собрать $24 млн, которые пошли на благие дела. Эта сумма равна численности населения Канады.

За свой подвиг Терри Фокс был удостоен высшей гражданской государственной награды – звания Компаньона ордена Канады. И признан лучшим спортсменом страны 1980 года.

Даже лучшее лечение не смогло спасти отважного марафонца. 28 июня 1981 года 22-летний Терри ушёл из жизни. Боб Макгилл вспоминал о последних днях своего ученика:

«К тому времени он снова лежал в больнице под действием лекарств. И тут произошло нечто чудесное. Его палата была наполнена солнечным светом, Терри открыл глаза, улыбнулся и сказал: "Привет, тренер. Как думаете, люди будут помнить? Моя мечта продолжит жить?"».

Ежегодно в Канаде и ещё в 50 странах мира проводятся благотворительные марафоны имени Терри Фокса, и все деньги идут в фонд по исследованию онкологических заболеваний. За 30 лет Фонд Терри Фокса смог собрать более $800 млн и спасти жизни тысяч людей.