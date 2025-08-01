«По приезде» или «по приезду»: как правильно писать и говорить?

Произношение некоторых слов ставит многих людей в тупик. Например, часто путают, как правильно говорить и писать: «по приезде» или «по приезду». Одни уверены, что можно использовать только первый вариант, другие считают второй вариант допустимым в разговоре. «Лента.ру» рассказывает, какая форма правильная с точки зрения литературной нормы, почему возникает путаница и как избежать ошибок в устной речи и на письме.

Когда пишется «по приезде»

Современный толковый словарь русского языка Т. Ф. Ефремовой определяет «по приезде» как наречие, которое можно заменить на слово «приехав». Также синонимами этого наречия считаются:

после приезда;

по прибытии;

как только приехал;

как только добрался.

«Согласно правилам современного русского языка, если предлог "по" употребляется для обозначения действия, после которого что-либо совершается, происходит или выполняется, то существительное, которое идет за этим предлогом, употребляется в предложном падеже, отвечающем на вопросы "о ком?", "о чем?"», — рассказала в беседе с «Лентой.ру» старший преподаватель кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при правительстве РФ Анастасия Луговая.

«По приезде» стоит как раз в предложном падеже, не направленном на предмет — он указывает на период, на время.

Примеры предложений с «по приезде»

По приезде домой Катерина бросилась на колени перед иконами.

По приезде в командировку необходимо заполнить отчетные документы в течение трех дней.

Мы договорились, что по приезде в город сразу свяжемся с родственниками, но закрутились с делами.

Просим вас сразу подписать документы у секретаря по приезде в офис.

По приезде на конечную станцию пассажирам следует проверить все свои вещи.

Министр заявил, что по приезде в регион сразу посетит пострадавшие районы.

Путешественникам советуем по приезде на курорт сразу купить местную сим-карту — это поможет сократить расходы на связь.

Я вспоминал, как отец по приезде с фронта три дня не выпускал меня из объятий, молча гладя по голове.

По приезде других помощников волонтерам необходимо скоординировать свои действия.

Молодой дипломат по приезде в далекую восточную страну, где ему предстояло провести ближайшие три года, с удивлением обнаружил, что местные традиции оказались гораздо сложнее, чем он предполагал.

По приезде на место происшествия в элитном коттеджном поселке, где было обнаружено тело известного бизнесмена, следователи сразу же осмотрели территорию, обращая особое внимание на следы возможного взлома.

Когда пишется «по приезду»

Слово «по приезду» можно употреблять в письменной и устной речи, если оно стоит в дательном падеже. Его используют с глаголами, которые выражают направленное на предмет действие, «действие в пользу кого-нибудь». Проще говоря, в данном случае внимание смещается на сам факт приезда как на предмет, точку отсчета: что-то происходит в связи с этим событием.

Форма «по приезду» встречается достаточно редко, однако в русском языке она есть и вполне допустима

«Например, "По приезду сестры, мы поняли, что она планирует задержаться с нами на все лето". Потому как (по манере, способу, обстоятельствам) приезда сестры стали понятны все ее планы. В этом примере правильной будет считаться конструкция "по приезду", так как после проверочного вопроса "по чему?" (по приезду сестры), мы видим использование существительного в дательном падеже», — пояснила преподаватель.

Примеры предложений с «по приезду»

По приезду тети мы поняли, что она не останется у нас надолго, а поедет к сестре. (Поняли почему? По тому, как она себя вела, когда приехала).

По приезду ревизора сотрудники догадались, что будет проверка. (Почему догадались? По его строгому виду).

По приезду врача родные успокоились — значит, состояние больного не критичное. (Почему успокоились? По его спокойному виду).

По приезду начальника в офис воцарилась тишина — все ждали его распоряжений. (Почему воцарилась тишина? Увидев его строгое выражение лица).

По приезду строителей хозяин дома сразу увидел, что работа начнется не скоро. (Почему увидел? По их неторопливым приготовлениям).

По приезду гостей мы сразу заметили, что они устали с дороги. (Почему стало заметно? По их внешнему виду и общению).

По приезду новой партии товара продавцы поняли, что спрос будет высоким. (Почему поняли? По внешнему виду товара).

Как запомнить разницу

Зачастую возникает путаница с правильным употреблением выражения «по приезде»: вместо него многие ошибочно используют «по приезду». Все дело в том, что в русском языке часто употребляются выражения «по полу», «по столу», «по окну», «по дереву», в которых также используется предлог «по» и существительное, пояснила Анастасия Луговая.

Но в этих примерах предлог «по» указывает на поверхность или пределы совершаемого действия. А существительное, в свою очередь, употребляется в дательном падеже, отвечающем на вопросы «кому? чему?».

Примеры

От нетерпения юноша начал барабанить по дереву костяшками пальцев, но одернул себя.

Стук капель дождя по окну создавал умиротворяющую атмосферу.

По мосту шли жители города и ребята, которые приехали туда учиться.

Почему некоторые люди намеренно неверно употребляют выражение «по приезду»?

Существует так называемая абсолютная академическая грамотность, когда человек безупречно владеет языковыми нормами и не делает ошибок. Однако на практике такое встречается крайне редко. Обычно так пишут и говорят только профессиональные лингвисты.

Такие грамотные люди часто избегают сложных конструкций, чтобы не выглядеть «слишком правильно». Например, многие не используют форму «по приезде», хотя знают, что это норма. Вместо этого они либо перефразируют предложение, либо намеренно пишут «по приезду» — потому что опасаются, что собеседник сочтет правильный вариант ошибкой.

То же самое происходит с местоимением «вы». Грамотный человек понимает, что прописная буква нужна только в официальных документах или при особом уважительном обращении. Но из-за страха, что его сочтут невеждой, он может написать: «Мне сказали, что Вы меня искали» — хотя в данном случае заглавная буква не нужна.

Этот феномен можно назвать «сверхграмотностью из вежливости»: человек намеренно искажает норму, подстраиваясь под ожидания менее грамотного собеседника.