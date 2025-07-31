Почему провалилась лунная программа Советского Союза

Советские граждане узнали о том, что в стране реализовывалась лунная программа, только в период перестройки. О причинах, почему СССР не удалось оказаться первым в освоении единственного естественного спутника Земли, до 1989 года знали лишь немногие – те, кто имел непосредственное отношение к покорению небесного тела. Так что же привело к краху советской лунной программы?

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Шаг назад

СССР первым запустил искусственный спутник, а потом и отправил в космос первого человека. После такого никто и не сомневался, что Луна покорится именно советскими специалистами. Поэтому новости о том, что американцы в декабре 1968 года сумели совершить облёт Луны, а в июле 1969 года высадились на её поверхность, стали настоящим шоком для жителей СССР. В том числе, и для специалистов. В ответ руководство страны заявило – мол, мы никогда и не стремились попасть на Луну, так как пользы от этого никакой.

Уже в 90-х годах стало известно, что советские специалисты к 1970 году подготовили всё необходимое для совершения облёта Луны двумя космонавтами. Но в последний момент на пилотируемый полёт добро не дали члены Политбюро во главе с Леонидом Брежневым.

Впрочем, после смерти «отца советской космонавтики» Сергея Королëва в 1966 году на операционном столе в отрасли стали твориться странные дела. Специалисты элементарно даже не понимали цель своей работы.

Пришли к компромиссу?

В 1974 году во главе объединённого НПО «Энергия» оказался академик Валентин Глушко, который практически сразу после своего назначения на пост приказал уничтожить два уже готовых к испытаниям образца сверхмощной ракеты-носителя Н-1, созданной для доставки на Луну пилотируемого космического корабля.

Существует версия, согласно которой в СССР отказались от лунной программы на финишной прямой из-за давления США. У советских разработчиков могли оказаться неопровержимые доказательства того, что американцы лишь инсценировали высадку на Луну. Чтобы правда не стала достоянием общественности, в Вашингтоне якобы согласились пойти на некие политические уступки в обмен на прекращение попыток отправиться на Луну.

Кроме того, решение об отказе от освоения естественного спутника могло быть обоюдным. Что СССР, что США, рассматривали Луну как территорию для строительства военной базы. Но стороны прекрасно понимали – стоит это будет ого-го сколько.