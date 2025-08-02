«Настоящий» день ВДВ: почему его надо отмечать в апреле

Десантирование двух групп красноармейцев 2 августа 1930 года под Воронежем, которое принято считать событием, определившим дату образования советских воздушно-десантных войск, было учебным.

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Между тем, в истории отечественных ВДВ есть два не менее значимых события, произошедших задолго до того учебного десантирования, и их называют первыми боевыми десантными операциями советской (в 20-е годы – еще рабоче-крестьянской) армии.

Высадка с «Юнкерсов»

В историческом исследовании Владимира Шайкина, преподавателя Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (военного института) имени генерала армии В.Ф. Маргелова рассказывается о двух боевых десантных операциях РККА, проведенных... кавалеристами в мае 1928 года и в апреле 1929 года. Первая прошла в Каракумской пустыне, вторая – в городе Гарме (в 20-е – 30-е годы ХХ века в Таджикской ССР).

В конце мая – начале июня 1928 года в Каракумах действовал отряд из 15 красноармейцев, которым руководил командир 84-го кавалерийского полка Аркадий Борисов. Спецгруппу 27 мая десантировали с трех «Юнкерсов-13» для уничтожения одного из отрядов Джунаид-хана, видной фигуры в басмаческом движении Хорезма и Туркмении. Басмачи были уничтожены, и десантники вернулись обратно теми же «Юнкерсами».

И снова кавалеристы

Прошло менее года, и в конце апреля 1929-го, используя опыт годичной давности, командующий войсками Среднеазиатского военного округа Павел Дыбенко принял решение об очередном десантировании групп кавалеристов для противодействия банде басмачей Максума Фузаила, на этот раз весьма многочисленной (порядка 400 сабель). Басмачи в боях за Гарм перебили городской отряд из 23 добровольцев.

Для подавления банды из Термеза в район Гарма на 6 самолетах под командованием комбрига-кавалериста Тимофея Шапкина и бригадного комиссара Андрея Федина вылетели 45 десантников. Их вооружение составляли винтовки и 4 пулемета.

В результате боя кавалеристы-десантники уничтожили около 80 басмачей.

Описывая сам факт и результаты этого десантирования, советские и современные публицисты приводят разные факты. К примеру, в книге «Славою богатая» (1966 год) ее автор Дмитрий Кратов упоминал всего о... четырех пулеметчиках, выброшенных в тыл басмачам одним самолетом, и якобы этой четверкой командовали комбриг с комиссаром. Владимир Шайкин, комментируя эту деталь, берет под сомнение столь малое количество десантников: пулеметы требуют обслуживающего персонала, да и командиров на такое маленькое подразделение чересчур многовато.

В книге доктора исторических наук Назаршо Назаршоева «На южном рубеже. Российские пограничники в Таджикистане XIX – XXI вв.» количество выброшенных десантом кавалеристов увеличено до 52 (число пулеметов прежнее). Назаршоев пишет, что десантники взяли внезапностью – с удобно занятых позиций открыли ураганный огонь по прорвавшимся в центр Гарма басмачам, чем ошеломили противника – сравнительно небольшой десантный отряд был принят за крупное соединение. В итоге басмачи отступили и были встречены кавалеристами 79-го полка, подоспевшего из Душанбе. Потери отряда Максума Фузаила, судя по книге Назаршоева, «более 50 убитых».

О потерях десантников в обоих рейдах 1928 и 1929 годов историки не упоминают.

Апрельский десант 1929 года, в сущности, оказался первым значимым десантом, примененным в боевой обстановке. Однако было одно, и принципиально важное «но»: кавалеристы высаживались без парашютов – неизменного атрибута ВДВ. Впервые парашюты, прежде используемые только как спасательное средство для летчиков при аварии, применили именно 2 августа 1930 года при первых показательных групповых парашютных прыжках под Воронежем.