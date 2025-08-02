Бился с акулой и питался арахисом: как яхтсмен застрял в океане на 76 дней

История выживания спортсмена вызывает восхищение.

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Проектировщик яхт Стивен Каллахэн, сколько помнил себя, ещё с детства грезил мечтой пересечь Атлантический океан. Молодой американец упорно готовился к этому переходу, набираясь опыта и соответствующих знаний.

Начало путешествия

Стивен собственными руками построил яхту. Вскоре небольшое судёнышко под названием «Наполеон Соло» сошло на воду. Яхта Каллахэна отвечала всем техническим требованиям, была хорошо оснащена. Через некоторое время Стивен принял решение участвовать в трансатлантической гонке.

До британского порта Пензанс яхта Каллахэна дошла легко. Затем возникли сложности в гонке. Разыгравшийся шторм потопил несколько яхт. Не повезло и «Наполеону Соло»: судёнышко напоролось на бревно и получило серьёзные повреждения. Каллахэн почти месяц провёл на Канарских островах. За это время яхту отремонтировали, а он отлично отдохнул в этом райском уголке.

Шторм и кораблекрушение

29 января 1982 года Стивен вывел «Наполеон Соло» в открытый океан. Он верил, что успешно преодолеет долгий путь и по возвращении в родной Юнионвилл его будут чествовать как героя. А пока Стивен наслаждался прекрасной погодой, снимал на видео закаты и фотографировал рыб.

4 февраля всё разом изменилось. Небо покрылось чёрными тучами, ветер усилился – и яхта Каллахэна с трудом выдержала первый удар волны начавшейся бури. Следующий огромный вал воды словно молотом сокрушил яхту. Раздробленный «Наполеон Соло» медленно опустился на дно океана…

Стивен успел перерезать верёвки контейнера с аварийным плотом. В этот момент он едва не погиб и с трудом выбрался из океанской пучины. Небольшой резиновый плот под тентом, подводное ружьё, нож, три литра пресной воды, немного еды, ракетница, радиомаяк, насос для накачки камер, солнечные опреснители, – это всё, что осталось после крушения яхты.

Стивен держался молодцом, но иногда в голову закрадывалась мысль о том, что надо было прислушаться к прогнозам синоптиков и отсидеться какое-то время на Канарах.

Юбилей в открытом океане

6 февраля 1982 года Каллахэн справил своё 30-летие. И в честь такого события открыл единственную баночку с арахисом. Он хорошо осознавал, что ему предстоит теперь противостоять грозной силе коварного океана.

Днём – невыносимая, обжигающая жара, ночью, – пробирающий до косточек холод – эти испытания стали постоянными. Тело Стивена покрылось незаживающими язвочками. Даже попытка прилечь на бок приносила мучительную, острую боль.

На беду вблизи появилась огромная акула. Морская хищница почувствовала добычу и однажды попыталась опрокинуть резиновый плот. Только удар ножом отогнал хищницу. Радиомаяк не работал, не хватало мощности – однако Стивен всё же надеялся на людскую помощь.

Надежда на спасение

Однажды на горизонте показался корабль – и сердце Стивена наполнилось радостью! Он несколько раз палил в небо из ракетницы. Но никто не заметил сигналов. Подобная ситуация повторилась в последующих случаях. Иногда судно проходило рядом с плотом – и ни один человек на его борту не обратил внимания на крики Стивена.

По-прежнему американский яхтсмен оставался наедине с океаном. И Каллахэн уже научился, как с ним бороться и выживать наперекор его жестокому характеру. Питьевую воду яхтсмен добывал с помощью солнечного дистиллятора. Теперь он не боялся умереть от жажды.

Дополнительно Стивен соорудил из воздушных шаров и брезента систему сбора дождевой воды. Постоянный голод заставил путешественника ловко ловить рыбу – и есть её в сыром виде. Не обошлось без опасных приключений. Во время очередной охоты сломался самодельный гарпун. И его острый конец проткнул резиновый плот.

Вода стала стремительно поступать в зияющую дыру. Стивен 11 дней чинил плот: тяжёлой работе мешал небольшой шторм, который нагонял высокие волны.

Почти сдался

Вскоре Каллахэн почувствовал, что последние силы покидают его. И каждый день, проведённый в океане, становился для Стивена особенно тяжёлым, мучительным. Как-то Каллахэн заметил за собой странную привычку: он ведёт задушевные беседы с пойманными рыбами, принимая их за своих друзей. До полного умопомрачения оставалось сделать один шаг.

Однажды утром Стивен увидел зелёную полосу на фоне океана. «Неужели это мираж?» – подумал было Каллахэн. Однако его разваливающийся плот уже течением несло к спасительному берегу.

Волею судьбы путешественник оказался на острове Мари Галант, находящийся близ Гваделупы. 20 апреля 1982 года истощённого Стивена обнаружили местные рыбаки. Они спешно отвезли Каллахэна в ближайшую больницу.

Долгожданное спасение

К немалому удивлению врачей, организм Стивена с честью выдержал одиночное плавание в океане. И серьёзно не пострадал, несмотря на значительную потерю веса. Дрейф американского яхтсмена в Атлантике длился 76 дней. В ходе экстремального плавания Стивену Каллахэну удалось пересечь океан и преодолеть около 3359 км водного пути.

Позже он написал книгу «В дрейфе: 76 дней в плену у моря», которая продержалась в списке бестселлеров газеты «Нью-Йорк Таймс» ровно 36 недель. В 2012 году режиссёр Энг Ли пригласил Стивена Каллахэна поучаствовать в создании фильма «Жизнь Пи».

Отважный путешественник выступил в качестве консультанта – и даже собственноручно изготовил снасти, используемые главным героем картины.