Зачем десантников учат разбивать бутылки о голову

Откуда в воздушно-десантных войсках произошла эта традиция разбивания стеклянных бутылок об голову?

Такие выступления, включающие разбивание бутылок об голову, демонстрацию приёмов рукопашного боя, захват и обезвреживание часовых, а также стрельбу холостыми патронами, необходимы для привлечения внимания будущих призывников. Разнообразные армейские "трюки" помогают создать яркий образ непобедимых и смелых военнослужащих.

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Прошедший срочную службу в ВДВ гвардии рядовой старший стрелок Артур Маковский так высказался о приёмах десантников: «Вообще это всё показуха, чтобы все видели суровость и силу русских вояк. Как каратисты на выступлениях ломают доски, так в армии разбивают кирпичи. А у ВДВ это уже стало фишкой. Учат разбивать именно кирпичи, а бутылки — это уже самодеятельность».

Появление необычной традиции связано с тем, что провинившихся десантников за проступки заставляли долго стоять на лбу – такое наказание применялось в самом начале становления ВДВ как рода войск. Кожа на голове солдат постепенно становилась твёрдой — это позволило бить об голову бутылки.