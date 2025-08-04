Почему летом осы ненавидят людей

В конце лета осы будто звереют. Нападения на людей случаются все чаще. Эксперты выяснили, что причиной такой ненависти насекомых к роду человеческому является алкоголь.

Звучит странно, но это правда. Конечно, в стакан с водкой осы не лезут и пиво им никто не продает. Им вполне хватает ферментированного сока из фруктов, достать которые в конце лета насекомые могут повсеместно.

Взрослые осы не могут переваривать пойманную добычу. Они пережевывают ее для личинок. В свою очередь, те производят богатую сахарозой субстанцию для подпитки рабочих.

Но достать сахар можно и другим путем. Люди не утилизируют свои отходы с высоким содержанием сахара, например сгнившие фрукты. Осы с удовольствием ими лакомятся и пьянеют — процесс ферментации уже пошел.

Вот и получается, что сотни ос слетаются к каждому неплотно закрытому мусорному контейнеру в городе. Там насекомые «напиваются», а потом кусают людей.

Важно помнить, что укус жалящих насекомых может стать причиной анафилактического шока у людей с аллергией. Человек, склонный к такому состоянию, при укусе осы должен получить квалифицированную медицинскую помощь в кратчайшие сроки. В противном случае существует опасность осложнений вплоть до летального исхода.

Любые виды жалящих насекомых могут нападать на человека без видимой на то причины. Чтобы объяснить, почему так происходит, можно лишь после внимательной оценки произошедшего. Все осы очень негативно относятся к тому, когда человек отгоняет особь осы рукой. Такое поведение воспринимается насекомым, как нападение. Лишние и резкие движения при встрече с осой лучше не совершать, тогда насекомое просто полетит своей дорогой и не станет трогать человека.

В заключение стоит сказать о том, что оса — довольно опасное для человека существо. Опасность укуса осы иногда таит в себе массу неприятных моментов, всегда помните об этом. Укус осы в некоторых случаях бывает несовместим с жизнью и требует быстрого реагирования, а также врачебного вмешательства.