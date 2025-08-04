Как пленный нацист вылечил советского маршала

«Цвела его любимая сирень, которой была засажена вся дача. А он выходил к столу красивый, блестя орденами…», — несколько интересных фактов о жизни Маршала Победы Степана Конева рассказала его внучка Елена Конева.

Пленный нацист и язва желудка

После окончания войны у Конева появилась проблема с язвой. Наши врачи предложили ему операцию. Когда маршал позвонил Иосифу Виссарионовичу, он услышал не самые обнадеживающие слова: «Попробуйте, но помните, что случилось с товарищем Фрунзе». Возможно, это была легенда, но Конев тогда на операцию не решился.

Вскоре к нему привели немецкого военнопленного из лагеря. Тот посоветовал: «Езжайте на охоту! Пейте молоко, гуляйте на свежем воздухе». Конев послушался совета, тем более, что он никак не ущемлял обычные человеческие желания. Через 10 дней он чествовал себя абсолютно здоровым. Хотя, как показали медицинские обследования, язва, конечно, никуда не исчезла, обострение было снято. Позже Иван Степанович пытался найти этого немца, но он, похоже, попал под Нюрнбергский трибунал.

Диетический праздничный стол

К слову, именно из-за язвы, которая периодически давала о себе знать, Конев не был поклонником алкоголя и не мог есть все продукты. Поэтому и ежедневный рацион питания, и праздничный стол были у маршала особыми. Были там и некоторые диетические блюда, но больше всего он любил селедку с печеными картофельными ломтиками, щи, чай и сушки с маком.

Родные пытались делать пирог с рыбой, как на его родине (он родился в Вологодской губернии), но так вкусно не получалось. Сам он привозил собственноручно выловленных окуней из Икшинского водохранилища, а его жена Антонина Васильевна готовила из них уху. Ему нравилось ловить рыбу и зимой — подо льдом. Если он отдыхал где-то с водоемами, он всегда старался порыбачить.

Главный праздник

Несмотря на статус, застолья в доме Коневых не были частыми. Ну а главным праздником для маршала был, конечно, День Победы. Хотя в послевоенное время он и не был выходным днем. Трепетное отношение объяснялось еще и тем, что после войны Конев командовал Прикарпатским военным округом, который был непростым из-за оставшихся бандеровцев. Пришлось продолжать бороться даже после того, как враг для всех был побежден…

Традиционно в день 9 Мая Конев проводил на даче и даже, вопреки настойчивым советам врачей, поднимал рюмашку, про себя благодаря пленного немца за помощь в лечении.