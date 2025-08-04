Где находились самые «экзотические» военные базы СССР

В период Холодной войны военные базы по всему миру появлялись не только у США, но и у Советского Союза. Москва контролировала пункты базирования войск, расположенные как на территории стран Организации Варшавского договора в Восточной Европе, так и в других «экзотических» местах.

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Куба

В Карибском море советские военные впервые появились в 1962 году во время операции «Анадырь». Тогда на Остров Свободы были доставлены компоненты ядерных сил СССР.

От Кубы до южного побережья США всего 250 километров, что, собственно, и привлекало кремлёвских руководителей. Поэтому-то на поддержании советско-кубинской дружбы и не принято было экономить. К началу 90-х годов на базе находилось около трёх тысяч военных.

Вьетнам

В южной части азиатского государства – бухте Камрань – советские войска обосновались в 1972 года. База включала судоремонтный завод и крупный аэродром.

В «лучшие годы» во Вьетнаме находилось до 10 тысяч граждан СССР. Вывод войск был начат в 2001 году, но в 2013 году между Москвой и Ханоем было подписано новое соглашение о совместном пользовании базой – для обслуживания и ремонта подводных лодок.

Сомали

Морская база в Бербере на берегу Аденского залива у СССР появилась в 1964 году. С учётом того, что ситуация в Сомали уже тогда была неспокойной, под контролем советских моряков находился один из важнейших маршрутов из Европы в Азию, проходящий через Суэцкий канал. Естественно, это давало огромные геополитические преимущества.

Но в 1977 году сомалийцы развязали войну с Эфиопией, которую также поддерживала Москва. Пришлось делать выбор и он оказался в пользу Аддис-Абебы. Естественно, советским морякам пришлось уходить из Берберы.

Эфиопия

Пункт базирования Нокра начал функционировать после ухудшения отношений Эфиопией и Сомали. Вплоть до 1991 года советская база постоянно подвергалась обстрелам. С диверсантами всё это время боролись спецподразделения Черноморского флота, но одолеть их так и не получилось.

Сейшельские острова

База в Индийском океане у СССР возникла в 1981 году. Советские моряки помешали мятежникам осуществить госпереворот, после чего власти островного государства разрешили Москве создать на территории пункт материально-технического обеспечения, а авиация получила право пользоваться аэропортом столицы Виктории. База на Сейшелах просуществовала до 1990 года.

Йемен

Советскую военную базу на архипелаге Сокотра построили к 1976 году. Предполагалось, что она заменит пункт базирования в Сомали. Но чувствовали себя как дома военные из СССР недолго. Спустя всего три года им пришлось спешно уходить с Сокотры. Данный вопрос не был решён централизованно, а поэтому многие военспецы искали пути отступления самостоятельно. Судьба некоторых из них неизвестна до сих пор.