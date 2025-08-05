Почему в СССР так часто украшали здания мозаикой

Мозаика — не самый простой и дешевый способ декорирования. Особенно если речь идет о больших поверхностях, таких как фасады зданий. Но в СССР испытывали особое пристрастие к этой художественной технике, создавая огромные мозаичные панно на стенах административных, жилых, промышленных построек и даже автобусных остановок. С чем же связана такая необычная страсть к мозаике?

Массово украшать здания мозаикой в Союзе начали в 60-е годы прошлого века. Сначала декорировали только административные здания, но потом дошли руки и до пяти- и девятиэтажных «хрущевок». Панно размещали на торцевых стенах, где не было оконных проемов. Сюжеты были самые разные, от смеющихся октябрят и пионеров с книжками до суровых сталеваров и шахтеров.

Это было не только красиво, но и важно с точки зрения агитации. Мозаики прославляли труд, знания, ратные подвиги, спортивные и научные достижения. Глядя на них, советский гражданин должен был проникнуться гордостью за социалистическую родину и стремиться к новым свершениям. Но изображения имели не только пропагандистское значение, но и практическое.

Почему в СССР решили украшать стены

До революции в Российской империи все здания строили из кирпича. При этом для возведения обычных жилых домов использовали не самый качественный материал. А вот театры, учреждения и особняки возводили из кирпича глазурованного. Он отличался тем, что его поверхность покрывали специальной глазурью.

Глазурованный кирпич не только выглядел эстетичнее. Он лучше сохранял тепло внутри помещений и удерживал влагу. Не боялся этот строительный материал и перепадов температур. Дореволюционные здания, сохранившиеся в наших городах, были хороши сами по себе и их не было нужды чем-то украшать. Не требовался декор и для построек сталинского периода, выдержанных в стиле неоклассицизма, который еще называют сталинским ампиром.

«Хрущевки», появившиеся в 60-х и «брежневки», которые строили в 70-х, привлекательностью не отличались. В них все было подчинено практичности и экономии. Унылые фасады и глухие торцы этих зданий выглядели удручающе и по мнению многих уродовали улицы городов. Тогда в московском архитектурном бюро решили украсить постройки мозаикой.

© Мариуполь, железнодорожный вокзал

Какие функции выполняла мозаики

Декор, который крепился к стенам специальным раствором, не только делал дома привлекательнее, но и обеспечивал дополнительное утепление. Для угловых квартир, одна из стен которых как раз была торцевой, это было совсем не лишним. Так что в СССР заставляли служить народу даже красоту!

Покрытые мозаиками стены лучше удерживали тепло внутри. Они работали также, как дорогой глазурованный кирпич, использовавшийся для строительства особых зданий. Кроме этого, отпадала необходимость в частых ремонтах стен. Смальтовая стеклянная мозаика — очень долговечное покрытие. Это общепризнанный факт, ведь многие панно, созданные еще в 60-х годах прошлого столетия, до сих пор красуются на стенах и выглядят отлично.

Мозаика прочно держится на основании и ее непросто отбить даже молотком. Она не выгорает на солнце, в отличие от керамической плитки или фасадной краски. Ее не нужно было периодически обновлять, разве что иногда отмывать от загрязнений. Но с этой задачей неплохо справляются дожди.

Как рождались советские настенные шедевры

Процесс создания мозаики был непростым. Для создания эскизного рисунка приглашались лучшие художники и архитекторы. Создавалось несколько вариантов рисунков, при этом их темы должны были перекликаться с назначением здания или его расположением.

© Львов. Магазин «Океан» на улице Артёма. 1980-е гг.

На стенах заводоуправлений должны были быть рабочие и инженеры, а на школах и вузах школьники, учителя и ученые. В городах при АЭС обыгрывалась тема мирного атома, а в военных городках — армейские сюжеты. Наиболее интересные мозаики создавали для зданий театров — обычно это были сцены из пьес.

Эскизы принимали участие в конкурсе, на котором комиссия выбирала лучший. Учитывалась не только художественная ценность и тематика, но и идеологическая составляющая, о которой мы писали выше. Только после этого одобренный в разных инстанциях проект попадал к художникам, создававшим мозаичные панно.

© Автобусная остановка в Крыму, село Резервное

В условиях советского тоталитаризма было невозможно заработать на жизнь, если мастер изобразительного искусства не присоединился к созданному в 1957 году Союзу художников. Поэтому не оставалось ничего другого, как рисовать идеалистическую картину жизни советских граждан: физически сильных, с крепкими семьями, овладевающих атомами. Деятели искусства, которые подчинились власти, зарабатывали хорошие деньги. Если средняя зарплата в стране колебалась в пределах 100 рублей в месяц, за украшение мозаикой остановки общественного транспорта можно было заработать тысячу, а за стену здания — 6 тыс. рублей!

Мода на мозаики сошла на нет к середине 80-х годов. Но большое количество таких работ сохранились и до сих пор украшают стены домов. Некоторые панно даже признаны произведениями искусства и их умышленное или случайное повреждение карается законом.