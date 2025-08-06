Сокровища древнего океана. Что скрывают степи Мангистау?

Сегодня Мангистауская область — это степь, каменные плато и жаркое солнце. Но десятки миллионов лет назад там плескались волны древнего океана Тетис. Воды кишели жизнью. В теплых и мелководных отмелях обитали морские животные. Постепенно дно океана стало кладбищем древней фауны, которую спустя миллионы лет начнут находить на поверхности казахстанской земли.

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Владимира Ярцева можно назвать человеком, который спасает время. Палеонтолог-любитель с детства интересовался ископаемыми, он собрал уникальную коллекцию окаменелостей. Для него это не просто хобби, а настоящая научная деятельность, основанная на изучении геологических слоев, знании истории земли и любви к своему краю.

Владимир Ярцев Палеонтолог-любитель «Эти окаменелости совсем недавно оказались на поверхности. Если бы они пролежали там несколько лет, тем более десятилетий, — все бы разрушилось. Эрозия делает свое дело. Я, по сути, их спас — от разрушения, от исчезновения. Как обычный камень, который со временем распадается в песок. То же самое происходит и с этими древними останками».

Морское дно простиралось на территории Мангистау еще 180 миллионов лет назад. Со временем тектонические силы, включая поднятие Каратауского хребта и Туранской плиты, подняли и эти территории на поверхность. Под действием природных процессов горные породы начали разрушаться, а мощные морские волны размывали мягкие осадочные отложения. В результате этого длительного воздействия и сформировался характерный для этой местности рельеф: чинки, солончаки или соры, глубокие каньоны и одиноко стоящие скальные образования.

По словам Владимира Ярцева, это одно из самых уникальных мест в мире с точки зрения палеонтологии. Настоящая сокровищница. Такие богатые слои, насыщенные жизнью, есть далеко не везде. К примеру, месторождение «Меловое», на месте современного Актау, где находится урановый рудник, — это не просто промышленный объект. Это место, где скопились кости, зубы, позвонки морских животных, которые при фоссилизации, то есть, в процессе преобразования погибших организмов в ископаемые, впитали в себя уран.

«Рядом были подводные вулканы. Они отравляли воду, фауна погибала, другая приплывала на падаль — и тоже погибала. Так слой за слоем и накапливалась масса останков, пропитанных ураном. Вот вам и руда», — говорит палеонтолог-любитель.

Пять лет Владимир ходил в экспедиции по плато Устюрт и Мангышлаку. Собирал камни.

«Это не откуда-то там выкопано, я ничего не копаю. Это все лежит на поверхности, выходит на поверхность в процессе эрозии. Аммонит лежит — я его просто взял, привез, почистил, для этого есть специальное оборудование», — объясняет Владимир.

В коллекции палеонтолога-любителя есть аммониты — древние головоногие моллюски, устрицы, морские ежи, ростры белемнитов (их в народе называют «чертовыми пальцами»), улитки — гастроподы. Все это современники мелового периода. После мел-палеогенового вымирания началась другая эпоха. От нее остались целые скелеты акул, скатов, рыб.

Одна из главных находок — зубы древних акул. Особенно редки экземпляры вида отодус — это крупнейший морской хищник, который когда-либо обитал в Мангистауской области в эпоху палеогена. Он предок мегалодона – самого страшного хищника древних морей.

«Но мегалодон к нам не доплыл. Потому что в то время Мангистау уже не было частью открытого океана. Это были изолированные морские бассейны, оставшиеся от океана Тетис. Прохода в мировой океан не было — и мегалодон сюда не попал. По крайней мере, ни одного его зуба у нас не находили», — рассказывает Владимир Ярцев.

Зубы отодуса с виду похожи на зубы мегалодона: крупные, треугольные, с характерной зазубренной кромкой — серацией. Эти микроскопические «пилочки» нужны были, чтобы разрывать плоть добычи.

«Если посмотрите внимательно — у других акул таких зазубрин нет. Только у мегалодона и отодуса. Зубы мегалодона могут достигать в длину почти 41 сантиметра! Таких гигантов находят в основном в США, Индонезии и Европе. А у нас — предки этих гигантов, не менее грозные для своего времени», — поясняет Ярцев, показывая находки.

Современная большая белая акула — прямой потомок этих древних хищников. Это доказано генетически. Линия идет от отодуса к мегалодону, а потом — к белой акуле, которую мы знаем сегодня.

«Зубы акул — это расходный материал. У одной акулы за жизнь выпадало до 10 тысяч зубов. Найти можно много, но, чтобы они хорошо сохранились, нужны были идеальные условия: отсутствие кислорода, нужная температура, давление», — объясняет Ярцев.

Некоторые акулы, по его словам, обитали только в Мангистау — например, Тузбаириус и Усакиус. Такие виды нигде больше на планете не обнаружены.

Однажды Владимир обнаружил не просто зуб или раковину, а почти полный скелет ихтиозавра — морской рептилии, жившей около 100 миллионов лет назад.

«Я нашел крупный позвоночник — просто в ручье, после дождя. Позвонки торчали из земли. Я не стал копать сам — нашел специалистов. В итоге приехали палеонтологи из России. Извлекали неделю. Оказалось – 70-80 процентов целого скелета! 47 позвонков, череп, зубы, фрагменты ласт. Скелет оказался на границе двух геологических ярусов — синоманского и альпского. Это редкость», — делится коллекционер.

Стоимость такого экземпляра на черном рынке может доходить до миллиона долларов. Но Ярцев не продал находку. Всю свою крупнейшую коллекцию — зубы, скелеты, аммониты, белемниты, морские ежи и улитки — в 2023 году он подарил Национальному музею Казахстана.

«Принципиально ничего не продаю. Это не для торговли. Только моя зубная коллекция могла бы стоить 30 тысяч долларов, а вся коллекция — до 70 тысяч. Кто разбирается в палеонтологии, понимают, что даже с точки зрения научной ценности эти экспонаты бесценные. Для меня держать все это где-то в гараже, в подвале, на балконе — это кощунство. Это нужно людям», — объясняет он свой поступок.

У Владимира была идея открыть мини-музей. Он купил помещение, мечтал, чтобы люди могли выпить кофе, пройтись среди витрин, посмотреть на образцы. Но поскольку коллекцию он подарил, то решил просто сделать кафе в палеонтологическом стиле.

«Даже стаканчики для кофе — с рисунками древних морских животных. Сканируешь баркод — и получаешь информацию об акуле, ихтиозавре или аммоните, изображенном на чашке. В планах — лекции, мастер-классы, особенно для детей. Будем рисовать доисторических существ: аммонитов, акул, морских рептилий. Если бы я был туристом, мне бы хотелось выпить кофе и посмотреть на реальных древних существ, характерных для этой местности. Я нигде в мире такого не встречал», — делится Владимир.

Большинство тайн Мангистауской области до сих пор скрыты под землей, из-за суровых природных условий каждый выезд в экспедицию сродни испытанию. Особенно это касается плато Устюрт.

Плато Устюрт — это не просто пустыня, это жесткая, экстремальная среда. Здесь нет барханов, как в романтических представлениях о пустыне. Есть обожженная равнина, скалы, пыль, глина и ветер, дующий 260 дней в году. Летом температура достигает +50 °C, зимой — пронизывающий холод. Работать здесь можно лишь весной и осенью.

Геологи работали на Устюрте еще в XIX веке, но доскональной картины нет и сегодня. Главным образом, изучали недра. А вот верхние слои, рельеф и осадочные породы — почти не тронуты. Поэтому хобби Владимира Ярцева — это пример того, как один человек может сохранить целую эпоху. Он показал: палеонтология — это не сухая наука. Это настоящая машина времени, которая позволяет нам понять, как менялась Земля, кто обитал до нас и почему важно сохранить даже самый крошечный зуб.