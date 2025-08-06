Сокровища древнего океана. Что скрывают степи Мангистау?
Сегодня Мангистауская область — это степь, каменные плато и жаркое солнце. Но десятки миллионов лет назад там плескались волны древнего океана Тетис. Воды кишели жизнью. В теплых и мелководных отмелях обитали морские животные. Постепенно дно океана стало кладбищем древней фауны, которую спустя миллионы лет начнут находить на поверхности казахстанской земли.
Владимира Ярцева можно назвать человеком, который спасает время. Палеонтолог-любитель с детства интересовался ископаемыми, он собрал уникальную коллекцию окаменелостей. Для него это не просто хобби, а настоящая научная деятельность, основанная на изучении геологических слоев, знании истории земли и любви к своему краю.
Владимир Ярцев Палеонтолог-любитель «Эти окаменелости совсем недавно оказались на поверхности. Если бы они пролежали там несколько лет, тем более десятилетий, — все бы разрушилось. Эрозия делает свое дело. Я, по сути, их спас — от разрушения, от исчезновения. Как обычный камень, который со временем распадается в песок. То же самое происходит и с этими древними останками».
Морское дно простиралось на территории Мангистау еще 180 миллионов лет назад. Со временем тектонические силы, включая поднятие Каратауского хребта и Туранской плиты, подняли и эти территории на поверхность. Под действием природных процессов горные породы начали разрушаться, а мощные морские волны размывали мягкие осадочные отложения. В результате этого длительного воздействия и сформировался характерный для этой местности рельеф: чинки, солончаки или соры, глубокие каньоны и одиноко стоящие скальные образования.
По словам Владимира Ярцева, это одно из самых уникальных мест в мире с точки зрения палеонтологии. Настоящая сокровищница. Такие богатые слои, насыщенные жизнью, есть далеко не везде. К примеру, месторождение «Меловое», на месте современного Актау, где находится урановый рудник, — это не просто промышленный объект. Это место, где скопились кости, зубы, позвонки морских животных, которые при фоссилизации, то есть, в процессе преобразования погибших организмов в ископаемые, впитали в себя уран.
«Рядом были подводные вулканы. Они отравляли воду, фауна погибала, другая приплывала на падаль — и тоже погибала. Так слой за слоем и накапливалась масса останков, пропитанных ураном. Вот вам и руда», — говорит палеонтолог-любитель.
Пять лет Владимир ходил в экспедиции по плато Устюрт и Мангышлаку. Собирал камни.
«Это не откуда-то там выкопано, я ничего не копаю. Это все лежит на поверхности, выходит на поверхность в процессе эрозии. Аммонит лежит — я его просто взял, привез, почистил, для этого есть специальное оборудование», — объясняет Владимир.
В коллекции палеонтолога-любителя есть аммониты — древние головоногие моллюски, устрицы, морские ежи, ростры белемнитов (их в народе называют «чертовыми пальцами»), улитки — гастроподы. Все это современники мелового периода. После мел-палеогенового вымирания началась другая эпоха. От нее остались целые скелеты акул, скатов, рыб.
Одна из главных находок — зубы древних акул. Особенно редки экземпляры вида отодус — это крупнейший морской хищник, который когда-либо обитал в Мангистауской области в эпоху палеогена. Он предок мегалодона – самого страшного хищника древних морей.
«Но мегалодон к нам не доплыл. Потому что в то время Мангистау уже не было частью открытого океана. Это были изолированные морские бассейны, оставшиеся от океана Тетис. Прохода в мировой океан не было — и мегалодон сюда не попал. По крайней мере, ни одного его зуба у нас не находили», — рассказывает Владимир Ярцев.
Зубы отодуса с виду похожи на зубы мегалодона: крупные, треугольные, с характерной зазубренной кромкой — серацией. Эти микроскопические «пилочки» нужны были, чтобы разрывать плоть добычи.
«Если посмотрите внимательно — у других акул таких зазубрин нет. Только у мегалодона и отодуса. Зубы мегалодона могут достигать в длину почти 41 сантиметра! Таких гигантов находят в основном в США, Индонезии и Европе. А у нас — предки этих гигантов, не менее грозные для своего времени», — поясняет Ярцев, показывая находки.
Современная большая белая акула — прямой потомок этих древних хищников. Это доказано генетически. Линия идет от отодуса к мегалодону, а потом — к белой акуле, которую мы знаем сегодня.
«Зубы акул — это расходный материал. У одной акулы за жизнь выпадало до 10 тысяч зубов. Найти можно много, но, чтобы они хорошо сохранились, нужны были идеальные условия: отсутствие кислорода, нужная температура, давление», — объясняет Ярцев.
Некоторые акулы, по его словам, обитали только в Мангистау — например, Тузбаириус и Усакиус. Такие виды нигде больше на планете не обнаружены.
Однажды Владимир обнаружил не просто зуб или раковину, а почти полный скелет ихтиозавра — морской рептилии, жившей около 100 миллионов лет назад.
«Я нашел крупный позвоночник — просто в ручье, после дождя. Позвонки торчали из земли. Я не стал копать сам — нашел специалистов. В итоге приехали палеонтологи из России. Извлекали неделю. Оказалось – 70-80 процентов целого скелета! 47 позвонков, череп, зубы, фрагменты ласт. Скелет оказался на границе двух геологических ярусов — синоманского и альпского. Это редкость», — делится коллекционер.
Стоимость такого экземпляра на черном рынке может доходить до миллиона долларов. Но Ярцев не продал находку. Всю свою крупнейшую коллекцию — зубы, скелеты, аммониты, белемниты, морские ежи и улитки — в 2023 году он подарил Национальному музею Казахстана.
«Принципиально ничего не продаю. Это не для торговли. Только моя зубная коллекция могла бы стоить 30 тысяч долларов, а вся коллекция — до 70 тысяч. Кто разбирается в палеонтологии, понимают, что даже с точки зрения научной ценности эти экспонаты бесценные. Для меня держать все это где-то в гараже, в подвале, на балконе — это кощунство. Это нужно людям», — объясняет он свой поступок.
У Владимира была идея открыть мини-музей. Он купил помещение, мечтал, чтобы люди могли выпить кофе, пройтись среди витрин, посмотреть на образцы. Но поскольку коллекцию он подарил, то решил просто сделать кафе в палеонтологическом стиле.
«Даже стаканчики для кофе — с рисунками древних морских животных. Сканируешь баркод — и получаешь информацию об акуле, ихтиозавре или аммоните, изображенном на чашке. В планах — лекции, мастер-классы, особенно для детей. Будем рисовать доисторических существ: аммонитов, акул, морских рептилий. Если бы я был туристом, мне бы хотелось выпить кофе и посмотреть на реальных древних существ, характерных для этой местности. Я нигде в мире такого не встречал», — делится Владимир.
Большинство тайн Мангистауской области до сих пор скрыты под землей, из-за суровых природных условий каждый выезд в экспедицию сродни испытанию. Особенно это касается плато Устюрт.
Плато Устюрт — это не просто пустыня, это жесткая, экстремальная среда. Здесь нет барханов, как в романтических представлениях о пустыне. Есть обожженная равнина, скалы, пыль, глина и ветер, дующий 260 дней в году. Летом температура достигает +50 °C, зимой — пронизывающий холод. Работать здесь можно лишь весной и осенью.
Геологи работали на Устюрте еще в XIX веке, но доскональной картины нет и сегодня. Главным образом, изучали недра. А вот верхние слои, рельеф и осадочные породы — почти не тронуты. Поэтому хобби Владимира Ярцева — это пример того, как один человек может сохранить целую эпоху. Он показал: палеонтология — это не сухая наука. Это настоящая машина времени, которая позволяет нам понять, как менялась Земля, кто обитал до нас и почему важно сохранить даже самый крошечный зуб.