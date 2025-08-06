Запах обмана: чем пахнет ложь

Главный герой известного сериала утверждал, что "все лгут", и он был абсолютно прав. Люди постоянно обманывают друг друга ради выгоды, чтобы избежать неприятностей или просто чтобы произвести впечатление. Иногда они не могут существовать без лжи. Существует множество способов распознать лжеца, и один из них - запах. Некоторые эксперты утверждают, что ложь имеет характерный аромат.

Чем пахнет обычное вранье

Может ли ложь иметь запах? Если обратиться к мировой литературе, то можно заметить, что это действительно так: "Отец наклонился через сиденье, произнес несколько слов мягким голосом, который не сочетался с его характерным запахом лжи, и взял лису за шкуру..." (Сара Пеннипакер, "Пакс", 2016); "Возможно, у них обоих был запах лжи..." (Эл Ригби, "Сказки чужого дома", 2017); "Хотя говорят, что ложь плохо пахнет... Может быть, дедушка избавился от запаха чем-то?" (Сергей Трищенко, "ЯТ", 2014).

Таким образом, обман действительно имеет свой характерный аромат. Многие ученые пытались выяснить, какой именно. Например, психологи из католического Университета Нотр-Дам в Саут-Бенде, США, провели интересное исследование. Они пригласили около 200 добровольцев в возрасте от 18 до 61 года, проверили их психологическое и физическое состояние и дали им одну задачу.

В течение 10 недель половина участников эксперимента должна была говорить всем только правду, в то время как другая - вести себя как обычно. Причем последним посоветовали даже привирать по мелочам и приукрашивать действительность по своему усмотрению. Ежедневно все участники обязаны были честно отмечать в анкетах, сколько раз им пришлось сказать неправду и по какому поводу. В конце эксперимента эти документы передали психологам. Выяснилось, что людям из группы говорящих только правду совсем избавиться от вранья не удалось, но они стали лгать гораздо реже. А еще в заключении исследования американские психологи снова провели общие тесты со своими добровольцами на предмет их психологического и соматического здоровья. Оказалось, что в группе говорящих правду испытуемые чувствовали себя более комфортно, реже страдали от приступов плохого настроения и не вступали в конфликты друг с другом. А вот участники, которым было разрешено лгать, почти в полном составе жаловались на вечерние головокружения и боли в горле. Но главное, они заявили, что окружающие стали им часто указывать на плохой запах изо рта, хотя раньше ничего подобного им не говорили. Американские исследователи считают, что появление подобного признака несет исключительно психосоматический характер, ведь никаких очагов инфекций в ротовой полости у этих людей обнаружено не было. Но характерный, слегка тухлый запах при разговоре действительно присутствовал.

Аромат патологической лжи

В 2005 году американские ученые решили исследовать нейронную работу мозга патологических лжецов. Доктора из Университета Южной Калифорнии (Лос-Анджелес) вместе с психологами из Колледжа литературы, искусств и наук при этом же высшем ученом заведении собрали группы волонтеров в возрасте от 21 года до 45 лет. Они состояли из 12 подтвержденных клиническими психологами патологических лжецов (11 мужчин и 1 женщина), 16 человек, склонных к антисоциальному поведению (15 мужчин и 1 женщина), а также 21 добровольца, которых специалисты отнесли к категории абсолютно нормальных, среднестатистических личностей. Все волонтеры прошли медицинские аппаратные и биохимические обследования структуры головного мозга. Ученые установили, что у патологических лжецов имеются нейромозговые аномалии, которые отличают их от всех остальных участников эксперимента. Результаты медицинского исследования были опубликованы в одном из выпусков Британского журнала по психиатрии за 2005 год.

В нем сообщается, что в префронтальной коре головного мозга патологических лжецов на 14,2% уменьшен объем нейронов и на 22% увеличено количество нервных волокон. Получается, что у хронических обманщиков прекрасно развита та часть ума, которая ответственна за познание и интеллект. У них также наблюдаются быстрые нейронные связи между гипоталамусом и остальными мозговыми структурами. Их мозг лучше объединяет между собой различные понятия и образы, которые в реальности могут не иметь ничего общего. Гормональная система лжецов работает в четком ритме, и они часто кажутся людям симпатичными и обаятельными собеседниками. При этом лжецы порой источают запах, который окружающие принимают за тонкий сладковатый явно дорогой парфюм, и это только повышает доверие к ним. Американские доктора уверены, что подобные биологические особенности патологических лжецов развиваются с момента начала их полового созревания, подстраиваясь под их активную психическую деятельность.