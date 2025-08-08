Как русская эскадра покончила с претензиями Швеции на статус великой державы

305 лет назад произошло Гренгамское морское сражение — последняя крупная битва Северной войны. Русская галерная эскадра нанесла поражение шведскому флоту возле Аландских островов. Победа российских моряков положила конец господству Швеции в Балтийском море и приблизила заключение Ништадтского мира на выгодных для России условиях.

Северная война

Началом Северной войны стал 1700 год. Её причиной послужила борьба за господство в Балтийском море и на его побережье. Долгое время мощнейшей державой региона была Швеция, контролировавшая морскую акваторию с севера, запада и востока. Ранее в результате нескольких конфликтов с Русским государством шведы лишили его выхода к Балтике. Но Россия остро нуждалась в доступе к незамерзающим морям, и это стало ключевым фактором, подтолкнувшим Петра I к участию в конфликте.

Для противодействия Швеции был создан Северный союз, в состав которого, помимо Русского государства, входили Дания, Речь Посполитая и Саксония. Однако боевые действия начались для союзников неудачно. Шведы под угрозой разрушения Копенгагена вынудили Данию покинуть союз, а затем разбили русскую армию под Нарвой и заняли Варшаву, выведя из войны Августа II, которому принадлежали короны Саксонии и Речи Посполитой.

Король Швеции Карл XII думал, что под Нарвой русские понесли тяжёлые потери и больше не способны к активным боевым действиям. Однако, по словам историков, это заблуждение короля Швеции стало для него роковой ошибкой. Пётр I провёл масштабные военные реформы и перешёл в наступление, заняв обширные территории в Прибалтике. Тем не менее после выхода союзников из коалиции Россия оказалась в непростом положении, так как осталась со Швецией один на один.

Шведские войска двинулись в поход вглубь Русского государства, однако проиграли одно за другим несколько сражений. В 1709 году в войне произошёл коренной перелом — армия Карла XII была полностью разгромлена под Полтавой, а сам король бежал в турецкие владения. Вернуться в Швецию он смог лишь много лет спустя и вскоре после этого погиб в бою.

После Полтавской битвы Швеция перешла к стратегической обороне, но всё равно оставалась могущественной морской державой. Кроме того, она заручилась внешнеполитической поддержкой Великобритании.

Россия восстановила Северный союз (в который, помимо прежних участников, вошла Пруссия) и продолжила наступление в Прибалтике, а также вступила на территорию принадлежавшей Швеции Финляндии. В 1714 году созданный Петром I флот одержал первую крупную морскую победу в Гангутском сражении.

Швеция начала переговоры с Россией о мире. Однако они затягивались из-за мощной фракции в политической элите скандинавской страны, ориентированной на Великобританию и требовавшей продолжения войны. Шведские власти заключили союзный договор с Англией, которая, в свою очередь, втянула в союз ряд небольших германских государств. В 1720 году Швеция подписала мирные договоры с Саксонией, Речью Посполитой, Данией и Пруссией, но боевые действия против России не прекратила.

Гренгамская битва

В 1719—1720 годах британская эскадра посещала Балтийское море с целью оказания морального давления на Россию. Англо-шведский флот демонстративно подходил к побережью, занятому русскими, но это не вынудило Петра I искать мира любой ценой. Напротив, царь решил активнее использовать флот, чтобы сделать Швецию более договороспособной.

Весной 1720 года русская эскадра взяла курс на Швецию. Её командующий Михаил Голицын разделил корабли на две группы. Одну он отправил в Ботнический залив, а другую, состоящую преимущественно из галер и малых судов, оставил под своим прямым руководством, направившись к Аландским островам.

6 августа русские моряки подошли к архипелагу и заметили рядом шведскую эскадру. Вступить в бой сразу было невозможно из-за сильного ветра. Поэтому Голицын решил занять сначала удобные позиции возле острова Гренгам.

© Гренгамское сражение

На следующий день русские заманили шведский отряд, состоявший из одного линейного корабля, четырёх фрегатов, одной галеры и нескольких малых судов, на участок акватории с многочисленными мелями и подводными камнями.

Российское командование в полной мере воспользовалось тактическим преимуществом. Русские галеры уступали шведским парусным кораблям в размерах и огневой мощи, но им было проще маневрировать в опасных водах и они существенно превосходили вражеские суда количеством. В различных источниках численность русского флота во время Гренгамского сражения оценивается от 52 до 61 галеры, не считая малых судов.

«Русский флот уже накопил достаточно большой опыт морских сражений и смог успешно использовать его в Гренгамском сражении. Сама битва была ожесточённой, длительной и упорной», — отметил в комментарии RT председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий.

Два шведских фрегата сели на мель, и их захватили русские моряки и солдаты. Ещё два фрегата были взяты на абордаж при попытке к бегству.

«Гренгамское сражение навсегда вошло в историю российского военно-морского флота как пример мастерства и доблести русских моряков», — подчеркнул Стрельбицкий.

Шведский линейный корабль был повреждён, но вместе с несколькими малыми судами смог оторваться от преследования.

«Мужество русских солдат и моряков сыграло огромную роль, особенно при абордаже высокобортных шведских кораблей. При этом шведское командование изначально действовало авантюрно и жестоко поплатилось за это. А вот Голицын проявил выдержку и расчёт», — рассказал в беседе с RT профессор СПбГУ Павел Кротов.

Русская эскадра потеряла 82 человека убитыми и 246 — ранеными, у шведов 103 были убиты и 407 человек взяты в плен. Британцы, убедившиеся в силе российского флота, окончательно решили не вмешиваться в Северную войну. Их корабли покинули Балтийское море.

В сентябре 1720 года в Санкт-Петербурге состоялись торжества в честь победы в Гренгамском сражении.

По словам историков, после битвы при Гренгаме эпоха господства Швеции в Балтийском море завершилась. Победа русского флота сделала шведов более договороспособными и склонила их к подписанию выгодного для России Ништадтского мира, завершившего Северную войну.

«Гренгамская битва стала последним крупным морским сражением Северной войны. Поражение шведского флота от русского галерного показало Швеции, что она больше не может претендовать на статус великой державы, и вынудило её начать предметные переговоры о мире. Россия, напротив, утвердилась как доминирующая сила в международных отношениях Европы», — подытожил Павел Кротов.