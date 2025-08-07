Где и когда появился первый светофор

Эта неделя дает повод вспомнить о важном событии - 111 лет назад, 5 августа 1914 года, в американском Кливленде появился первый электрический регулировщик движения. Этот прообраз современных устройств имел всего два цвета - красный и зеленый, а переключение уже тогда сопровождалось звуковым сигналом.

В России первые светофоры появились лишь спустя 16 лет, в 1930 году. Первенство досталось Ленинграду, где в январе на пересечении Невского и Литейного проспектов установили устройство с круглыми секторами и стрелкой-указателем. Вслед за северной столицей светофор появился и в Москве - на перекрестке Петровки и Кузнецкого моста. Интересно, что изначально в СССР существовало несколько вариантов светофоров, и некоторое время цвета сигналов были перевернуты: зеленый сверху, красный снизу. Привычный нам вид устройства приобрели только в 1959 году, после присоединения Союза к международной конвенции.

Еще 15-20 лет назад московские улицы регулировали тяжелые ламповые светофоры в металлических или пластиковых корпусах, весом 30-40 килограммов. Обслуживание таких устройств требовало выезда мастера на место. Сегодня же столичная инфраструктура опирается на сеть легких светодиодных светофоров, которые соединены коммуникационной системой.

Сейчас в Москве более 64 тысяч светофоров. Около тысячи из них - "умные" устройства, установленные на сложных перекрестках. Они адаптируются к транспортной ситуации, получая информацию с датчиков, встроенных прямо в дорожное полотно. Эти датчики определяют не только интенсивность потока, но и вид транспорта на дороге. Приоритет отдается автобусам и трамваям, что сокращает время ожидания для всех участников движения.

"Умные" светофоры позволили ускорить проезд перекрестков на 25-30% для транспорта и сократить время ожидания для пешеходов на 20-25% в дневное время, сообщали "РГ" в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы. В часы меньшей транспортной нагрузки эффективность возрастает - время ожидания сокращается в 2-3 раза.

В апреле 2025 года специалисты столичного ЦОДД совместно с сервисом 2ГИС запустили пилотный проект, дающий водителям возможность видеть в навигаторе текущий сигнал светофора и время до его смены. Пока функция доступна на нескольких улицах, включая район Цветного бульвара, Крылатское, переходы недалеко от метро "Владыкино", на улице Веерная - метро "Минская", на улице Авиаконструктора Сухого.

Количество инновационных устройств на дорогах Москвы будет расти - сообщает столичный Дептранс. Технологию продолжают совершенствовать: так, на выставке "Иннопром-2025" холдинг "Швабе" (Ростех) показал новый "умный" светофор ДС7-Лайт. Разработчики сделали его легче, экономичнее и доступнее по цене, чем предыдущие модели серии. Светофор уже прошел сертификацию и запущен в серийное производство.

История светофора демонстрирует: простые на первый взгляд устройства всегда были на переднем крае технологического прогресса. Сегодня они продолжают эволюционировать, делая наши дороги безопаснее и эффективнее.