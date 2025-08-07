День спецсвязистов: какие праздники отмечают 7 августа

7 августа - День Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны России. Структура обеспечивает работу каналов связи, в том числе президентских и других политиков. Она защищает сведения, которые представляют государственную тайну.

Еще сегодня - Международный день холостяка. Это неформальный праздник, посвященный неженатым мужчинам, незамужним женщинам и всем, кто не состоит в серьезных отношениях. Считается, что дата ведет свою историю из Китая.

В народном календаре - Анна Летняя. По приметам дня судили о будущей зиме. Подмечали: "Какова погода до обеда, такова зима до декабря, после обеда - позже зимнего месяца. Еще сегодня поспевал первый картофель.

Также 7 августа - День собирания звезд, День профессионального оратора и День маяка.