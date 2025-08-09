Ужасающие методы лечения сифилиса в XVIII веке

Сифилис в XVIII веке стал одной из главных медицинских и социальных проблем Европы. Болезнь не щадила ни знать, ни бедных. Несмотря на скудные знания в области микробиологии и иммунологии, врачи Нового времени развили целый арсенал методов лечения, большинство из которых были откровенно жуткими. Подробнее о них читайте в материале «‎Рамблера».

Болезнь позора

К началу XVIII века сифилис уже не считался новой болезнью. Его «официальное» появление в Европе датировалось концом XV века, а к веку Просвещения он стал повсеместным. Французские, испанские, австрийские и русские хроники упоминали сифилис под названиями «французская болезнь», «неаполитанская чума», «польская язва» — каждая нация старалась переложить вину на соседа.

Развитие заболевания происходило в три стадии: первичная — с язвами, вторичная — с кожной сыпью, и третичная поражала внутренние органы, мозг и кости. Последняя фаза сопровождалась безумием, параличами и смертью. Но уже на ранних этапах сифилис уродовал, отталкивал и деморализовал. Общество отвечало стигматизацией, а медицина — экспериментами.

Ртуть как основное «оружие»

Главным способом лечения сифилиса долгое время оставалась ртуть. Причем ее формы поражали разнообразием: мази, ингаляции, прижигания, пероральный прием. Пациенты помещались в «потоотделительные камеры», где их заставляли дышать ртутными испарениями. Целью было вызвать обильное потоотделение: считалось, что так болезнь выходит наружу. Инфицированные сидели в жарких шкафах, обмазанные мазями, теряя сознание от жары и интоксикации.

«Черная смерть» и маски-клювы: главный миф

Ртуть наносилась на кожу в виде мази с хлоридом ртути. Врачи плохо понимали дозировки, поэтому зачастую у пациентов развивалась ртутная интоксикация: выпадали зубы, опухали десны, страдала печень, нарушалось зрение. Но облегчение симптомов воспринималось как исцеление. Фраза «salivation is salvation» — «слюноотделение есть спасение» — стала медицинской мантрой века.

Альтернативы: опасные и абсурдные

Некоторые врачи искали менее токсичные методы. Однако менее жуткими они не становились.

Кровопускание. Считалось универсальным методом очищения от «порочной крови». Его применяли при сыпи, лихорадке, болях.

Считалось универсальным методом очищения от «порочной крови». Его применяли при сыпи, лихорадке, болях. Гваяковое дерево. Из его коры варили потогонный и слабительный отвар, считавшийся «священным деревом сифилитиков».

Из его коры варили потогонный и слабительный отвар, считавшийся «священным деревом сифилитиков». Минеральные воды. Серные ванны и курорты вроде Баден-Бадена, Германия, применялись для «очищения» организма.

Серные ванны и курорты вроде Баден-Бадена, Германия, применялись для «очищения» организма. Сарсапарель. Американский корень, якобы использовавшийся индейцами. Продавался в аптеках как средство от «грязных болезней».

Американский корень, якобы использовавшийся индейцами. Продавался в аптеках как средство от «грязных болезней». Сурьма и мышьяк. Эти ядовитые элементы применялись как замена ртути. Результаты естественно были непредсказуемыми.

Лечебные трактаты и «официальные» справки

Врачи оставляли подробные инструкции. Немецкий медик Антон Шретер утверждал: «Никакое средство не сравнится с ртутной мазью, если оно нанесено с терпением и рассудком». Франсуа Буше рекомендовал сочетать ртуть с сеном, клизмами и диетой.

Курс лечения занимал до года. Больным предписывали мази, обильные потения, ограничения в пище, очистительные процедуры. По завершении пациент получал сертификат, подтверждающий «излечение». Без него в некоторых странах нельзя было вступить в брак или устроиться на службу.

Презрение к женщинам

Женщины, особенно проститутки, оказывались под ударом стигмы. Если мужчинам «солдатская болезнь» прощалась, то женщина с сифилисом считалась позором. Проституток регулярно осматривали, и при симптомах — изолировали в «дома болезни».

Общество воспринимало сифилис как «карающее» заболевание. Врачи, священники и чиновники нередко трактовали болезнь как наказание за грех. И все же заражение наблюдалось и среди дворянства, в салонах и при дворе.

Причины смерти

Иногда лечение помогало — чаще всего на ранних стадиях и пациентам с сильным иммунитетом. Однако чаще оно заканчивалось смертью — либо от самой болезни, либо от агрессивной терапии. Были и те, кто просто отказывался лечиться, выбирая судьбу изгнания и забвения.

Сифилис стал объектом религиозных и философских трактовок. Его называли «огненной музыкой тела», «болезнью страсти», «мучением души».

Научный подход к лечению

К концу XVIII века росло число врачей, сомневающихся в пользе ртути. Медицинские публикации стали обращать внимание на ее токсичность. Постепенно медицина начала отходить от варварских практик, хотя потребовалось еще более ста лет для создания эффективных и безопасных средств.

С началом XX века лечение сифилиса стало возможным с помощью висмута, арсена, а затем пенициллина, открытого Александром Флемингом. Это стало финалом многовековой трагедии.

Ранее мы публиковали шокирующие факты о королевских палачах в Средневековье.