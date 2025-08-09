Ужасающие методы лечения сифилиса в XVIII веке
Сифилис в XVIII веке стал одной из главных медицинских и социальных проблем Европы. Болезнь не щадила ни знать, ни бедных. Несмотря на скудные знания в области микробиологии и иммунологии, врачи Нового времени развили целый арсенал методов лечения, большинство из которых были откровенно жуткими.
Болезнь позора
К началу XVIII века сифилис уже не считался новой болезнью. Его «официальное» появление в Европе датировалось концом XV века, а к веку Просвещения он стал повсеместным. Французские, испанские, австрийские и русские хроники упоминали сифилис под названиями «французская болезнь», «неаполитанская чума», «польская язва» — каждая нация старалась переложить вину на соседа.
Развитие заболевания происходило в три стадии: первичная — с язвами, вторичная — с кожной сыпью, и третичная поражала внутренние органы, мозг и кости. Последняя фаза сопровождалась безумием, параличами и смертью. Но уже на ранних этапах сифилис уродовал, отталкивал и деморализовал. Общество отвечало стигматизацией, а медицина — экспериментами.
Ртуть как основное «оружие»
Главным способом лечения сифилиса долгое время оставалась ртуть. Причем ее формы поражали разнообразием: мази, ингаляции, прижигания, пероральный прием. Пациенты помещались в «потоотделительные камеры», где их заставляли дышать ртутными испарениями. Целью было вызвать обильное потоотделение: считалось, что так болезнь выходит наружу. Инфицированные сидели в жарких шкафах, обмазанные мазями, теряя сознание от жары и интоксикации.
«Черная смерть» и маски-клювы: главный миф
Ртуть наносилась на кожу в виде мази с хлоридом ртути. Врачи плохо понимали дозировки, поэтому зачастую у пациентов развивалась ртутная интоксикация: выпадали зубы, опухали десны, страдала печень, нарушалось зрение. Но облегчение симптомов воспринималось как исцеление. Фраза «salivation is salvation» — «слюноотделение есть спасение» — стала медицинской мантрой века.
Альтернативы: опасные и абсурдные
Некоторые врачи искали менее токсичные методы. Однако менее жуткими они не становились.
- Кровопускание. Считалось универсальным методом очищения от «порочной крови». Его применяли при сыпи, лихорадке, болях.
- Гваяковое дерево. Из его коры варили потогонный и слабительный отвар, считавшийся «священным деревом сифилитиков».
- Минеральные воды. Серные ванны и курорты вроде Баден-Бадена, Германия, применялись для «очищения» организма.
- Сарсапарель. Американский корень, якобы использовавшийся индейцами. Продавался в аптеках как средство от «грязных болезней».
- Сурьма и мышьяк. Эти ядовитые элементы применялись как замена ртути. Результаты естественно были непредсказуемыми.
Лечебные трактаты и «официальные» справки
Врачи оставляли подробные инструкции. Немецкий медик Антон Шретер утверждал: «Никакое средство не сравнится с ртутной мазью, если оно нанесено с терпением и рассудком». Франсуа Буше рекомендовал сочетать ртуть с сеном, клизмами и диетой.
Курс лечения занимал до года. Больным предписывали мази, обильные потения, ограничения в пище, очистительные процедуры. По завершении пациент получал сертификат, подтверждающий «излечение». Без него в некоторых странах нельзя было вступить в брак или устроиться на службу.
Презрение к женщинам
Женщины, особенно проститутки, оказывались под ударом стигмы. Если мужчинам «солдатская болезнь» прощалась, то женщина с сифилисом считалась позором. Проституток регулярно осматривали, и при симптомах — изолировали в «дома болезни».
Общество воспринимало сифилис как «карающее» заболевание. Врачи, священники и чиновники нередко трактовали болезнь как наказание за грех. И все же заражение наблюдалось и среди дворянства, в салонах и при дворе.
Причины смерти
Иногда лечение помогало — чаще всего на ранних стадиях и пациентам с сильным иммунитетом. Однако чаще оно заканчивалось смертью — либо от самой болезни, либо от агрессивной терапии. Были и те, кто просто отказывался лечиться, выбирая судьбу изгнания и забвения.
Сифилис стал объектом религиозных и философских трактовок. Его называли «огненной музыкой тела», «болезнью страсти», «мучением души».
Научный подход к лечению
К концу XVIII века росло число врачей, сомневающихся в пользе ртути. Медицинские публикации стали обращать внимание на ее токсичность. Постепенно медицина начала отходить от варварских практик, хотя потребовалось еще более ста лет для создания эффективных и безопасных средств.
С началом XX века лечение сифилиса стало возможным с помощью висмута, арсена, а затем пенициллина, открытого Александром Флемингом. Это стало финалом многовековой трагедии.
