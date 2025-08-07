Неизвестный Дзержинский: что на самом деле он сделал для реконструкции государства

Деятельность создателя ВЧК Феликса Дзержинского (1877-1926) была многогранной. Он не только руководил спецслужбами молодого Советского государства. С окончанием Гражданской войны он в значительной степени отошёл от этой сферы работы и, продолжая возглавлять органы защиты революции, всё больше сосредотачивался на восстановлении разрушенной экономики страны.

Нарком путей сообщения

14 апреля 1921 года Дзержинского назначили наркомом путей сообщения РСФСР. Выбирая его на эту должность, Политбюро ЦК РКП(б) исходило из того, что для восстановления железнодорожного хозяйства из разрухи нужен человек, умеющий применять на практике чрезвычайные меры. Дзержинский и был таким. Но он также отлично понимал, что одной чрезвычайщиной не обойтись. Нужны экономические механизмы, которые заставили бы работать железные дороги.

Начиналась новая экономическая политика (НЭП), характеризовавшаяся частичным возрождением капиталистических методов хозяйства. Дзержинский прекрасно понял её суть и стал одним из активных творцов НЭПа. Ему достался трудный участок работы. Грузооборот железных дорог России в 1921 году составил 10% от довоенного. Надо было не только отремонтировать подвижной состав и рельсовые пути, но и возобновить необходимые грузоперевозки на новой основе хозяйственного расчёта и материальной заинтересованности.

Внедрение рыночных элементов НЭПа не обходилось без вредных стихийных отклонений. Так, когда стало возможно назначать собственную рыночную цену на промышленную продукцию, горняки Донбасса сразу заломили такую цену за уголь, что это сразу поставило под угрозу восстановление нормальной работы железных дорог. В значительной мере, эти цены не позволили в 1921 году перебросить хлеб из регионов его избытка (например, из Сибири) в регионы его дефицита. Следствием явился, например, знаменитый голод в Поволжье 1921-1922 гг. Без чрезвычайных революционных мер не обошлось. Свою первую поездку в качестве главы НКПС Дзержинский совершил в Донбасс. Без принятых им мер железные дороги не смогли бы получить достаточного количества угля, а голод мог принять более крупные масштабы.

Председатель ВСНХ СССР

Деятельность Дзержинского по восстановлению железнодорожного хозяйства в 1921-1923 гг. увенчалась заметным успехом. Но дело было не только в этом. Летом 1923 года заместитель председателя Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) СССР Георгий Пятаков стал инициатором приказа, позволявшего промышленным предприятиям назначать на свою продукцию максимальную цену. В результате государственные предприятия так подняли цены, что осенью 1923 года разразился кризис сбыта. Например, затоварились склады сельскохозяйственных орудий, так необходимых крестьянам. Невостребованы оказались больше ста тысяч плугов, 4000 сеялок, 4500 уборочных машин и другая техника.

Дзержинский одним из первых обратил на это внимание и резко критиковал Пятакова. Результатом его критики стало резкое снижение цен на промышленную продукцию и декрет о продаже сельскохозяйственных орудий в кредит по довоенным ценам. Успешное разрешение кризиса сбыта по рекомендациям Дзержинского стало одной из причин, почему в феврале 1924 года его назначили председателем ВСНХ. На этой должности в полной мере раскрылись таланты Дзержинского как экономиста.

Дзержинский исходил из того, что в крестьянской стране основным фактором развития промышленности должна стать «ориентация на крестьянский рынок». Он подчёркивал, что индустриализация СССР может строиться только исходя из роста благосостояния деревни. Дзержинский понимал, что не может быть здоровой экономики, если не поставить частного торговца в нормальные условия, защитив его от произвола администрации. Вместе с председателем Совета народных комиссаров (СНК) СССР Алексеем Рыковым он рассматривал введённый Лениным НЭП как долгосрочную основу всех экономических мероприятий и собирался проводить индустриализацию на базе рыночных механизмов НЭПа.

Начало индустриализации

Под руководством Дзержинского в 1924-1926 гг. начал входить в строй завод за заводом. За эти два года производство металла выросло на 200%, а валовая продукция металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности – на 120%. Дзержинский добился принятия XIV конференцией ВКП(б) в апреле 1925 года и III Всесоюзным съездом Советов в мае того же года решения о проектировании и начале строительства в 1925/26 году 117 новых заводов, в том числе 25 металлургических, 17 нефтеперерабатывающих, 18 химических, а также 28 новых шахт.

Дзержинский неизменно подчёркивал, что не деревня, а город и иностранные капиталисты должны дать средства для индустриализации. С иностранными капиталистами ситуация особая. Общеизвестно, что многие заводы первой пятилетки строили в СССР фирмы из Германии и США. Обычно это и относят к проведению первой пятилетки 1928-1932 гг. Однако все необходимые переговоры были начаты как раз в 1924-1926 гг., когда у руля управления экономикой находился Дзержинский. Иначе эти переговоры просто не успели бы дать результатов в первой пятилетке.

«Классовый мир» в социалистическом строительстве

Очень значимо Дзержинский проявил себя в кадровом строительстве. Он, руководитель «карающих органов революции», не обладал каким-либо предубеждением в отношении «классовых врагов», если дело касалось использования их способностей на нужды экономического развития. Характерным стал подбор некоторых его сотрудников.

Так, одним из руководящих работников ВСНХ стал меньшевик Абрам Гинзбург, автор первого пятилетнего плана экономического развития СССР. В 1931 году Сталин привлечёт Гинзбурга по делу вымышленного «Союзного бюро партии меньшевиков» и в 1937 году расстреляет. Другой меньшевик, Арон Соколовский, стал председателем бюро цен. Его судьба при Сталине оказалась аналогична судьбе Гинзбурга. Меньшевик Лев Кафенгауз возглавил бюро статистики, выпускал ежегодник «Промышленность СССР» и ежемесячный статистический бюллетень ВСНХ. Можно сказать, что Дзержинский собрал под своим крылом многих будущих «врагов народа». Но основатель ВЧК, в отличие от Сталина, был убеждён, что эти люди, со своими познаниями и опытом – важные сотрудники в деле построения социализма.

Таким образом, в короткий период руководства Дзержинским ВСНХ СССР были заложены основные принципы и направления промышленной реконструкции Советской страны. Первая пятилетка шла по рельсам, проложенным Феликсом Эдмундовичем.

Взгляды Дзержинского на методы индустриализации СССР оказались в корне различными со взглядами Сталина. Правда, в тот период Сталин ещё не выступал оппонентом НЭПа. Противником НЭПа и сторонником ограбления деревни заявляла себя «новая оппозиция» (Лев Троцкий, Лев Каменев, Григорий Зиновьев, Евгений Преображенский). Разгромив её в 1927 году, Сталин затем неожиданно взял на вооружение её рекомендации, приведшие к свёртыванию НЭПа. Дзержинского в это время уже не было: он умер в июле 1926 года.