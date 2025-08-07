Что пленные гитлеровцы строили в СССР после войны

Немецкие военнопленные по окончании Великой Отечественной войны работали на разных объектах советского народного хозяйства, но наибольшую известность получила их работа на стройках. Они отстраивали то, что сами разрушили – такое использование военнопленных считалось нашими самым справедливым.

© РИА Новости

Справедливое использование

Надо заметить, что и сами немцы стремились работать на стройках. Это была возможность получить усиленную пайку, подкормиться и даже заработать некоторые карманные деньги на расходы. Поэтому многие пленные заявляли, что являются по специальности каменщиками, кровельщиками, штукатурами и т.д., хотя большинство из них до плена никогда в этом качестве не работало.

Работа на стройках давала пленным ещё и то преимущество, что немцы, из-за языкового барьера между ними и охранниками, самостоятельно вели отчётность о строительстве, которую лагерное начальство не могло проверить. Это позволяло им выставлять повышенные показатели производительности своего труда, получать усиленное довольствие и даже премии, как вспоминал бывший майор вермахта Рольф Грамс, работавший в 1950-1953 гг. на восстановлении Сталинграда.

Таким образом, немецкие военнопленные, на ходу переквалифицировавшиеся в строителей, занимались тем, что на русском языке называлось халтурой и очковтирательством. Разумеется, только до известного предела, так как готовую продукцию в виде домов им приходилось предъявлять.

Сколько их было

Молотов однажды сказал, что ни один немецкий военнопленный не будет отпущен домой, пока не будет восстановлен Сталинград. Это была, конечно, риторическая фраза. Руины в разных местах Сталинграда сохранялись ещё в 1960-е годы. А последние немецкие военнопленные были отпущены домой ещё в 1956 году.

Советский Союз взял в плен 3,2 миллиона военнослужащих вермахта, из которых в плену умерло чуть более 1 миллиона (в основном ещё в годы войны). Уже к марту 1947 года было репатриировано почти 800 тысяч пленных немцев.

До конца 1949 года в Германию было отпущено ещё порядка 900 тысяч пленных, а в 1950 году – 400 тысяч. Остались только 13 тысяч пленных, осуждённых советскими судами как военные преступники (как правило, на 25 лет тюрьмы), но в 1956 году амнистировали и их. Так что времени, чтобы много чего понастроить в СССР, у немецких пленных было явно недостаточно.

«Немецкий» облик дома – не признак

Что же построили в СССР немецкие военнопленные? Многие жилые дома первых послевоенных лет в ряде городов вызывают удивление своим экстерьером, некоторыми его особенностями – мансардами, стрельчатыми окнами, эркерами – придающими им некоторый «готический» вид. Часто утверждается: это потому, что дома строили пленные немцы.

Однако дома строились по типовым проектам, составленным советскими архитекторами. Немцы были только исполнителями. Они не могли вносить какие-либо изменения в планы строительства, быть новаторами и т.д.

Поэтому далеко не всякий жилой дом первых послевоенных лет строился пленными немцами. И по особенностям архитектуры нельзя выявить, работали тут немцы или советские строители. Нас часто удивляют облик жилых домов того времени, их малоэтажность, а также их типовое разнообразие. Но это всё – следствие творчества советских архитекторов. Кроме того, до начала массового строительства «хрущёвок» эстетике градостроительства в СССР уделялось повышенное внимание – в ущерб количеству вводимых в строй квадратных метров.

Что строили пленные немцы

Капитальные жилые дома 1940-50-х гг., считающиеся по сей день элитными («сталинские»), возводились главным образом силами советских строителей, чья квалификация не вызывала сомнений. Труд же военнопленных, как менее качественный по определению, использовался для строительства массового дешёвого жилья преимущественно в рабочих посёлках и рабочих кварталах. Это делалось во многих городах – Ленинграде, Харькове, Новосибирске, Горьком, Луганске, Минске, Челябинске, пригородах (теперь окраинах) Москвы и т.д.

Как правило, такие дома возведены не из кирпича, а из шлакоблоков. Снаружи они оштукатурены, а внутри их – деревянные перекрытия. Потолки – не выше, чем в позднейших «хрущёвках» и многоэтажках (в «сталинках» же высота потолков 360 см). Многокомнатные квартиры в таких домах были предназначены для коммунального типа проживания.

Спешка при возведении таких домов, нехватка качественного материала, плохое инженерное обеспечение, низкая квалификация пленных, а порой и сознательный саботаж с их стороны приводили к тому, что эти дома сравнительно быстро приходили в аварийное состояние. Ныне таких домов почти не осталось.

Правда, в некоторых городах немцы строили, кроме домов, также больницы и гостиницы – тоже все по советским проектам.

Пожалуй, единственным верным признаком того, что послевоенный дом был построен пленными немцами, могут служить, как пишет новосибирский писатель Игорь Маранин, открывающиеся наружу окна.