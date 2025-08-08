Чем закончились cамые бесчеловечные эксперименты ученых

Законы, которым подчиняется человеческая психика, до сих изучены мало. По этой причине на разных этапах развития человечества проводились различные психологические эксперименты, которые должны были продемонстрировать возможности сознания. Результаты самых жутких «тестов», мягко говоря, удивили.

Дело Качинского

Однажды во время учёбы преуспевающему студенту Гарварда Теодору Качинскому предложили принять участие в эксперименте психолога Генри Мюррея. Предполагалось, что потребуется всего лишь высказать свою позицию по некоторым вопросам однокурсникам. На самом же деле оказалось, что в «словесном поединке» придётся противостоять специально подготовленному студенту юридического факультета. Парень должен был своих оппонентов высмеять, унизить и разозлить. Команда Мюррея изначально выбрала неуравновешенных в эмоциональном плане студентов, так что в успехе будущего юриста никто не сомневался.

Опыт увенчался успехом – исследователи сделали вывод относительно того, как на личность влияет стороннее давление. Но эксперимент сломал Теодора. Он возненавидел всех людей и был вынужден стать отшельником. При этом от мести парень не отказался. Качинский отправлял почтой самодельные бомбы, совершив таким образом 16 взрывов. В итоге его всë-таки сдал родной брат.

Эксперимент Хофлинга

Психиатр Чарльз Хофлинг доказал, что для подчинения чужого сознания достаточно просто попросить. Только нужно, чтобы объект ничего не подозревал о том, что его используют. Свою теорию Хофлинг применил на практике.

В 1966 он позвонил медсестрам одной из городских больниц и, представившись лечащим врачом, попросил ввести пациентам смертельную дозу лекарства. Шокирует то, что 21 из 22 сотрудниц согласились незамедлительно выполнить поручение звонящего человека. То, что на кону стояли человеческие жизни, их не остановило.

Ребёнок и крыса

В 1913 году доктор психологии Джон Бродес Уотсон высказал идею о том, что всё можно объяснить влиянием внешних стимулов и обстоятельств. Свою правоту он решил доказать, вызвав посредством внешних стимулов психологическую реакцию там, где её раньше не было. Участником опыта стал 11-месячный ребёнок без каких-либо отклонений.

Младенцу сначала дали поиграть с белой крысой. Через некоторое время Уотсон стал с помощью молотка издавать громкий звук, которого малыш пугался. Позже этот страх распространился и на все мягкие и белые предметы.

Данный эксперимент отрицательно сказался на репутации учёного. Разгорелся скандал, после которого Уотсону пришлось покинуть университет.

Игра в тюрьму

Учёный Филипп Зимбарго попытался выяснить, почему в американских тюрьмах надзиратели практически всё садисты, а заключённые – озлобленные и забитые люди.

Зимбарго поместил в тюрьму группу студентов, некоторые из которых должны были играть роль сотрудников учреждения, а другие – преступников. Вскоре студенты-надзиратели превратились в садистов, а студенты-преступники – в забитых личностей. Примечательно, что сами участники эксперимента не смогли объяснить такие кардинальные изменения в своём поведении.

Мальчик-девочка

В августе 1965 года в канадской семье Реймеров родились два брата близнеца – Брюс и Брайан. Через несколько месяцев по медицинским целям детям назначили обрезание, но операция прошла неудачно. В результате ошибки врачей Брюс и вовсе лишился полового органа. Тогда доктор Джон Мани, одержимый теорией о том, что генетический пол вовсе не обязательно должен соответствовать психологическому, предложил родителям сделать из Брюса Бренду.

Однако против природы не попрёшь. Повзрослевшая девочка дралась со сверстниками, не играла в куклы, не интересовалась мальчиками. В итоге Бренда, узнав, на что в детстве согласились её родители, потребовала вернуть всё обратно. Так она превратилась в Дэвида Реймера. Правда, и его жизнь счастливой тоже назвать нельзя.