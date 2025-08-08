Тунеядец: когда появилось слово, которое многие считают советским

Советская эпоха оставила нам немало интересных образцов новояза. «Летун» — человек, постоянно меняющий место работы, «несун» — рабочий, ворующий у своего предприятия, «планерка» — собрание, посвященное рабочему процессу. Но есть слова, которые мы ошибочно считаем рожденными в СССР. Одно из них — тунеядец.

Тунеядцы — кто они?

Сейчас, когда мы слышим слово «тунеядец», то сразу вспоминаем комедию Леонида Гайдая «Операция Ы и другие приключения Шурика». Там распределяли на общественные работы «алкоголиков, хулиганов и тунеядцев». Люди постарше легко объяснят значение этого обидного слова, а молодежь может его и не знать.

В Союзе слово «тунеядец» было очень популярным, благодаря пропаганде. Им клеймили людей, не желающих работать, или не имеющих постоянного источника дохода. Нередко такие граждане «сидели на шее» у работающей супруги или родителей. Часто к тунеядцам ошибочно причисляли и тех, кто работал сезонно, по договору, например, в артели. Такой человек мог тяжело работать во время сезона, например, ловить рыбу или заготавливать лес. Но зимой он оставался без дела и нередко получал клеймо тунеядства.

В СССР вообще настороженно относились к тем, кто не был официально трудоустроен. Такого понятия как «самозанятый» в то время не существовало. Поэтому если гражданин не работал на предприятии, в учреждении или колхозе, то возникал резонный вопрос — за чей счет он живет? Он или постыдно кормится и одевается за счет родных или, не дай бог, спекулирует или ворует. Из-за этого тунеядцев не любили и старались каждому совершеннолетнему жителю страны подыскать работу.

Причисляли к тунеядцам и тех, кто ходил на работу, но не проявлял особого рвения к труду. В эту категорию попадали пьяницы, лодыри и прогульщики. Часто их обязанности приходилось выполнять другим членам бригады, которые совсем не были от этого в восторге. Отношение к подобным «работникам» красноречиво показывают советские плакаты.

«Удобная» статья

Граждан, не имевших официального трудоустройства, могли заставить работать правоохранители. Тунеядцев устраивали на работу и следили, чтобы они ее не прогуливали. Для злостных тунеядцев существовала статья в Уголовном кодексе, которая карала лишением свободы. Многие представители творческой интеллигенции из-за этого были вынуждены устраиваться на места, где обязанности были не слишком обременительными и оставляли время для самореализации.

Популярными профессиями у поэтов, музыкантов и художников были дворник, сторож и кочегар. Ну, а для тех, кто не желал размениваться на нелюбимое дело и желал только творить, ждал суд. Нередко тунеядство становилось лишь поводом для травли человека, не желавшего плясать под дудку системы.

Показательной можно считать историю поэта Иосифа Бродского. Будущего лауреата Нобелевской премии, писавшего неугодные власти стихи, приговорили к 5 годам принудительного труда на Севере. Когда Бродского в суде спросили, кем он работает, Иосиф Александрович ответил, что он поэт и переводчик. Судья возразил, напомнив, что у обвиняемого нет соответствующего образования и его никто поэтом не назначал. В итоге Бродского признали виновным.

Происхождение слова

Хотя слово «тунеядец» в СССР звучало повсюду, появилось оно еще до того, как прогремела Октябрьская революция. В обиход оно вошло во второй половине 19 века, но произошло от слов, которым много сотен лет. В нем два старославянских корня: «туне» и «ясти». Слово «туне» наши предки употребляли в значении «напрасно», «зря». Некоторые и сейчас говорят: «Все старания втуне», то есть «Все старания были напрасны».

Со словом «ясти» все еще проще. Оно означало «есть», «употреблять пищу». Слово «едок» произошло именно от него. Таким образом, тунеядец — это человек, который «зря переводит еду», можно сказать, «дармоед». Сегодня это понятие почти не используют, так как множество людей работают сами на себя. Определить точно кто тунеядец, а кто частный предприниматель или фрилансер, нелегко.