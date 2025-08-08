Почему иностранцы считают русских суровыми

Каждой нации свойственны свои уникальные черты. По ним её представителей и узнают во всём мире. Данное утверждение касается не только внешности, но и менталитета, особенностей поведения. Например, русские завоевали себе репутацию неулыбчивых. Так откуда же взялся такой стереотип?

© Русская семерка

Когда холодно

Не исключено, что на черты характера русских повлиял суровый климат. На большей части территории страны природные условия далеки от комфортных. Когда солнечных дней в году не так уж и много, улыбаться особо не хочется.

Свой вклад в формирование национального характера внесли и события 1917 года. После революции образованным людям пришлось несладко. Многие из них были либо репрессированы, либо вынуждены уехать за границу.

Ведущую роль в становлении, а потом и функционировании государства стали играть не самые образованные и воспитанные слои населения. Царящая разруха, неуверенность в завтрашнем дне… В таких условиях выросло несколько поколений. Поводов для улыбок у них было немного, что и передалось по наследству их детям.

Когда рядом враги

Западные историки отмечали: «История России – это история войн». Да, наша страна на разных этапах своего развития была вынуждена противостоять врагам. Всегда рядом находился кто-то, кто хотел разрушить государство. Понятно, что в таких напряжённых условиях не до улыбок.

Не исключено, что русские также привыкли скрывать своё истинное отношение к жизни, добросердечие и улыбчивость. И всё из-за врагов, понимающих исключительно силу.

Открытость, готовность прийти на помощь, поделиться последним – вот ещё черты, которые отличают русских. Но самая главная – это искренность. Если жители России улыбаются, то для этого действительно есть повод и желание. «Натягивать» улыбки в России не привыкли да и не умеют это делать.