Как новые слова попадают в словари

В орфографический словарь Института русского языка (ИРЯ) РАН добавили 657 новых слов. Такая новость разнеслась по Сети. Ее подача в СМИ требует нескольких важных для понимания сути дела уточнений.

© Российская Газета

Что такое "Академос"

Во-первых, орфографический словарь ИРЯ правильней называть "Научно-информационный орфографический ресурс "Академос" Института русского языка имени Виноградова РАН". Это живой онлайн-словарь, показывающий современную языковую реальность. Поэтому в него включают не только литературную лексику, но и заимствованные, просторечные и сленговые слова. Так в словарь попали "рерайт", "тиктокер", "стриминг", "смузи".

Во-вторых, если говорить о новостях последнего часа и даже месяца, то цифра 657 некорректна. В январе и феврале 2025 года в словарь уже были внесены 281 слово, о чем писала "РГ". Среди них были такие неологизмы, как "офлайн-карта", "онлайн-мероприятие", а в устойчивом сочетании "одному богу известно" зафиксировано написание слова "бог" со строчной. Зимой появились в словаре и образованные от существительного "патч" (исправление в компьютерной программе) глагол "патчить" и причастие "патченный".

"Впрочем, это вовсе не значит, что все они абсолютные неологизмы. Словарь отвечает только за правильное написание. Слова могут быть уже очень употребимыми, но их письменный облик не был еще зафиксирован. Вот теперь это случилось, - комментирует новость научный сотрудник Института русского языка РАН, председатель Филологического совета Тотального диктанта Владимир Пахомов. - Как обычно, случился перекос в сенсационность: мол, понабрали академики разных противных зумерских словечек и легализовали их - то есть, как водится, снова испортили русский язык".

Нормативные словари

Лингвист отмечает, что фиксация слов в "Академосе" не означает, что их "официально добавили в русский язык". Официальных словарей у нас четыре, в них изменения не вносились.

Напомним, какие это словари.

Первый. Орфографический словарь русского языка как государственного языка Российской Федерации (разработчик - федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт русского языка им. В.В. Виноградова Российской академии наук).

Второй. Орфоэпический словарь русского языка как государственного языка Российской Федерации (разработчик - федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт русского языка им. В.В. Виноградова Российской академии наук).

Третий. Словарь иностранных слов (разработчик - федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт лингвистических исследований Российской академии наук).

Четвертый. Толковый словарь государственного языка Российской Федерации (разработчик - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет").

"Академос" - электронный ресурс Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, отражающий результаты орфографической работы, которая ведется его сотрудниками.

"Главная задача орфографического словаря - ответить на вопрос, как правильно писать слово, если пишущий уже решил его использовать. Академический орфографический словарь ("Академос"), в соответствии со своими целями, всегда ограниченно включал сниженную лексику. Так что жаргонные слова в словаре были, есть и будут, это нормально. Жаргонное слово, включенное в орфографический словарь, не становится от этого нейтральным, а продолжает быть жаргонным", - объясняет Пахомов.

Как правильно: пауэрбанк или повербанк?

Из 657 новых слов, попавших в "Академос" в этом году, вовсе не все "зумерские". Например, лингвисты опредилились с написанием таких словосочетаний, как Александрийский столп, Багратионовы флеши, Большая российская энциклопедия (БРЭ), Висло-Одерская операция, Вишеград и Вышеград, Государственный герб Российской Федерации, День русского языка, Днепровско-Бугский канал.

Владимир Пахомов обращает внимание на то, что часто приравнивают словарную фиксацию в орфографическом словаре к появлению слова в языке и разрешению его употреблять. Для примера он приводит слово "пауэрбанк":

"Слово "пауэрбанк" уже стало словом русского языка и уже используется, независимо от того, есть оно в словарях или нет, пишет он в своем Telegram-канале. - Мы можем, конечно, закрыть глаза и сделать вид, что этого слова не существует. Но оно существует. И подавляющее большинство носителей русского языка, заряжающих телефон в дороге с помощью портативного устройства, называют это устройство не каким-то старославянским словом, а словом, образованным от английского power bank (можно называть внешним аккумулятором, но это, во-первых, длиннее, а во-вторых, слово аккумулятор не то чтобы исконно русское. Но кто-то называет пауэрбанком, кто-то пауэрбэнком, а кто-то и вовсе повербанком. И вот нормативный орфографический словарь в соответствии со своими задачами - установить единообразное написание слов - кодифицирует пауэрбанк. Теперь разнобой в письме устраняется, устанавливается норма написания уже давно существующего слова".

По словам филолога, в этом и состоит работа лингвиста-кодификатора, а вовсе не в том, чтобы "охранять" язык от всего того, что на самом деле является признаком его здорового развития.