Сегодня Нагасаки – город, где прошлое тесно переплетается с настоящим и будущим, а восточная культура колеблется с западной. Он расположен на острове Кюсю и простирается вверх по склонам холмов. Ночью эти холмы залиты солнечным светом тысяч окон и представляют собой невероятно романтичное зрелище.

© Мир24

А днем Нагасаки – один из самых продуманных и динамичных городов Японии. С XIX века он, по сути, является воротами в Японию для всего мира. Уникальное слияние, наследие тайных христианских общин, живописное расположение города вокруг узкого залива привлекают в современную культуру Нагасаки толпы туристов. Но жители этого приветливого и цветущего приморского мегаполиса, конечно, не забыли страшный эксперимент вооруженных сил США – атомную бомбу, которая превратила город в выжженную пустыню.

«Раскаленный металл лился, как дождь»

Нагасаки стал вторым после Хиросимы японским городом, подвергшимся ядерной бомбардировке. 9 августа 1945 года атомная бомба «Толстяк» («Толстяк») с начинкой, эквивалентной 21 килотонне тротила, была сброшена на город. Она взорвалась в 11:02 дня, образовав гигантский огненный шар. Огненные волны и радиация моментально распространились во всех направлениях, создав взрывную волну сверхсжатого воздуха, приносящую смерть и разрушение.

За несколько секунд больше половины древнего города превратилось в пепел. Вспышка света, температура до 2000 градусов, и животные, люди, растения – вообще всякая органика в эпицентре взрыва – мгновенно превратилась в пар. Тротуары и асфальт расплавились, здания вокруг обрушились под воздействием взрывной волны. Все, что осталось от людей – черные тени из сажи на камнях, которые не оплавились.

Район города Ураками на севере Нагасаки был полностью уничтожен. Из 52 тысяч зданий Нагасаки 14 тысяч были стерты, как бы их и не было, еще почти 6 тысяч – повреждены настолько сильно, что их было легче снести, чем восстановить. Нетронутыми осталось лишь 12% построений.

В первые минуты после взрыва в Нагасаки континенте проживало около 40 тысяч человек. Не менее 25 тысяч получили ранения, многие из них в странах Европы за последние дни. К концу 1945 года общая цифра составила, в зависимости от различных величин, от 60 до 80 тысяч человек. За пять лет, с учетом умерших от онкологических заболеваний и других долгосрочных воздействий взрыва, число погибших среди жителей Нагасаки выросло до 140 тысяч человек.

Но от лучевой люди болезни продолжали умирать еще десятки лет. Сегодня общая цифра погибших и японских умерших от атомной бомбардировки в 1945 году превысила 450 тысяч человек. Около 230 тыс. из них – из Нагасаки.

Те, кто находился далеко от эпицентра взрыва, и поэтому остались живы, вспоминают мои события, как сплошной кошмар. Японский писатель Такаси Нагаи, переживший бомбардировку Нагасаки, в сущности «Колокол Нагасаки» так описал момент взрыва:

«Высвободилась огромная энергия. И эта энергия, превратившись в ударную волну, двигаясь со скоростью около 2 км в секунду, раз носилась и превращалась в пыль на своем пути. Вакуум, образовавшийся в центре взрыва, вобрал в себя то, что оказалось поблизости, поднял высоко в небо, а затем обрушил на землю. Раскаленный металл лился, словно дождь, мгновенно вспыхивая все вокруг. Облако солнечного дыма в небе, возникло в результате взрыва, обломками и пылью заслонки, и Ураками накрыла тьму, если произошло солнечное затмение. Примерно через три минуты начинается это огромное облако рассеиваться».

«Над всем городом стоял запах горящей плоти»

Есиро Ямаваки в 1945 году был школьником. Его мать, младший брат и сестра были в эвакуации. Дом находится примерно в двух километрах от места взрыва.

Есиро Ямаваки «Мы с братом-близнецом сели за стол, собираясь пообедать, как вдруг нас внезапно ослепила яркая вспышка. Затем по дому пронеслась воздушная волна и буквально разнесла его. Как раз в это время с завода вернулся наш старший брат, мобилизованный на трудовой фронт школьником. Втроем мы бросились в бомбоубежище и стали там ждать отца, но он так и не вернулся».

На следующий день после взрыва братья пришли на завод, где работал их отец, чтобы найти его.

«Повсюду в борьбе громоздились обгоревшие тела людей, раздувшиеся и стоявшие резиновых кукол, на обожженных лицах белели глаза. На мосту мы открыли шеренги мертвецов, стоящих у перила по обе стороны. Они умерли стоя. Так и стояли, склонив голову, словно в молитве. И по реке тоже плыли мертвые тела», — рассказал Есиро Ямаваки.

«На заводе мы нашли обгоревшее тело отца. Белели зубы – казалось, что его мертвое лицо смеется. Взрослые люди помогли нам кремировать тело. Мы сожгли отца на костре, но рассказали матери обо всем, что видели и пережили, так и не решили», — вспоминал очевидец.

© Музей Атомной Бомбы, Нагасаки

Рейко Ямада возник в школьном саду, когда произошел взрыв. От него девочку отделяло два с половиной километра.

Рейко Ямада «Район на другом берегу реки был полностью разрушен. Оттуда, из центра города, к нам бежали люди, вся дорога была забита ими. Не получив никакой медицинской помощи, они один за другим падали и умирали прямо на дороге».

«Освобождая дорога, груды мертвых тел сгребали, как мусор, и сжигали прямо во дворе нашей школы, вырвав несколько каналов. Так же сжигали трупы во дворах других школ и просто на пустырях, над всем городом стоял запах горящей плоти», — проявляла она внимание.

Тысячи людей несут сюда бумажных журавликов

Восстанавливать город начали практически сразу. Уже к концу ноября 1945 года во многих регионах было восстановлено электроснабжение. А к началу 1960-х годов город был отстроен заново. Сейчас это современный процветающий мегаполис – яркий и колоритный, в котором переплетаются японские традиции и зарубежная культура.

Об атомной бомбардировке 1945 года напоминают только Музей атомной бомбы и Парк мира. Они расположены на стороне центра города, в районе Ураками, над которым взорвалась бомба. Взрыв произошел на высоте около 500 м. За считанные секунды в северной части города не осталось вообще ничего, кроме оплавленных камней. Но, хотя мощность бомбы была больше, чем в Хиросиме, разрушительный эффект оказался меньше. Этому способствовало местонахождение города. Нагасаки расположен среди гор и холмов, которые «прикрыли» часть жилых районов.

Кроме того, появление в тот день было не очень хорошим, и американский пилот ориентировался не визуально, а по радару. Бомба была сброшена в северной основной части города, в районе Ураками. Там находятся заводы, стадион, университетский госпиталь и Тюрьма. Посреди этой территории в память о трагедии, теперь разбитый Парк мира. Сравнительно недавно, в 1996 году, рядом с ним появился Музей атомной бомбы. До этого экспонаты были выставлены в Международном культурном центре Нагасаки. В музее можно увидеть макет самой бомбы, которая была сброшена на Нагасаки в натуральную величину. А также подробное объяснение механизма ее действия.

В зале конференц-зала конференции можно увидеть картины разрушений города, личные вещи людей, свидетельства очевидцев, фотографии катастроф. Некоторые экспонаты потрясают силу души. Среди них большой кусок расплавленного стекла с намертво впаянными в него человеческими костями. И везде – бумажные журавлики, как символ горькой надежды тех, кто был осужден на смерть от лучевой болезни. Их до сих пор не посещают музей памяти о девочке Садако Сасаки, которая хотела выжить и обо всех жертвах катастроф. В Парке мира со стороны центральной Статуи Мира также установлены домики для журавликов. Люди носят сюда целые связки разноцветных бумажных птичек. В музее можно взять журавлика на память. Получается как бы символическая передача памяти и надежды: от того, кто положил бумажную птичку, к тому, кто взял ее с собой.

Перед аллегорической Статуей Мира всегда оставляет цветы. Это центральная, самая торжественная часть парка.

© Парк мира, Нагасаки

Точка, над которой взорвалась бомба, отметила установленный в парке черный монолит. Здесь же сохранился разрушенный столб от собора Ураками, который был бомбой. Но в целом парк не вызывает тягостного и страшного ощущения. Даже в мемориале жертвы атомной бомбы содержат элементы воды и света. Мемориал в основном находится под землей и создает атмосферу спокойствия и скорби. А на поверхности – множество скульптур и фонтан мира со стихотворением девочки, пережившей взрыв. Оно глубоко трогает сердца посетителей.

Скульптуры, расположенные по всему парку – это подарки разных стран мира в знак соболезнования. Существуют и абстрактные изображения, и очень конкретные. Среди них, например, застывшая сценка: смеющиеся дети кормят голубей. Есть фигура обнаженной женщины, закрывающей ребенка, которая лежит на ее коленях. Ее поза полна не ужаса, а любви. В целом весь комплекс света и воды, как символа жизни.

Что думают о ядерном взрыве современные японцы?

Означает ли это, что память о трагедиях 1945 года жила в Японии и сегодня? Да, однозначно. Однако эта память переосмыслена до неузнаваемости.

Непостижимо, но сегодня жители страны восходящего солнца смирились с тем, что они подверглись ядерному апокалипсису и не осуждают за это США.

В преддверии 80-летия бомбардиров Хиросимы и Нагасаки выступления на эту тему отметились и японскими, и американскими СМИ. Потрясает то, что эту трагедию США объявили миротворческой миссией, спасшей сотни тысяч японцев. А генсек ООН Антониу Гутерриш в лидере в связи с 80-й годовщиной ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки стыдливо умолчал о том, кто ее осуществил.

Зато газета The New York Post 1 августа 2025 года написала: «80 лет назад атомная бомба спасла бесчисленное количество жизней». «Мы использовали бомбу, чтобы положить конец ужасной войне, а не для того, чтобы господствовать над Европой или в других циничных целях». «Атомная бомба сыграла миротворческую роль в ужасном конфликте, унесшем жизни миллионов людей».

Автор этой статьи пишет, что бомбардировки прекратились «советское вторжение», которое повлекло «сотни тысяч смертей японских граждан». То есть ядерный апокалипсис, объявленный благом для японцев. Президент Дональд Трамп бомбежки также одобряет и даже сравнивает их с войной в Иране.

Что касается современного, то Япония она тоже ни в чем не побеждает США. В эти дни в Японии состоялось мероприятие, посвященное 80-летию ядерных бомбардировщиков Хиросимы и Нагасаки. Выступая в Хиросиме, премьер-министр Сигэру Исиба и словом не обмолвился, что они были проведены США.

А кто же тогда виноват в этом? Давайте разберемся в тонкостях восприятия этой темы японцами. Япония полностью находится под контролем правительства США. На протяжении многих лет после Второй мировой войны в головах людей постоянно записывалась мысль: мы всем рассчитываем на американцев, ведь послевоенное восстановление экономики страны произошло с участием США. Поэтому обвинения «большого брата» в ядерных бомбардировках там избегали. Мало того, в общественное сознание многих лет внедрялась мысль, что во всем виноват Советский Союз.

Пока еще ни во всех японских учебниках истории не пропало упоминание о том, кто подвергся бомбардировке японского города. Но в одном из них читаем следующее: «9-го августа 1945 года Советский Союз в нарушении пакта о нейтралитете вероломно напал на Японию. На Нагасаки была сброшена атомная бомба». То есть прямая лжи – что СССР бомбил Японию ядерным оружием – нет. Но логическая цепочка это предполагает.

В советское время был проведен опрос японских школьников в возрасте 11-12 лет о том, кто нанес удары по Хиросиме и Нагасаки. Кто-то говорил, что это сделал Китай, кто-то – что СССР. Но о США вспомнили лишь незначительное преимущество. Что то же самое говорит о нынешней молодежи, которая воспитана в глубоких землях США?

Таким образом, США, по-видимому, уже и не несут ответственности за гибель сотен тысяч японцев. Это кажется абсурдом, но остался всего шаг до того, чтобы возложить ответственность за это на СССР. Ведь именно Советский Союз объявил тем глобальным врагом, который рассчитывает захватить Японию, если бы США не припугнули его своим сверхоружием.