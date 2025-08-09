Что не так с подвигом Ивана Сусанина

До революции Ивана Сусанина считали спасителем первого царя из династии Романовых. В советское время подвиг Сусанина описывали без всякой связи со спасением Михаила Романова – что Сусанин якобы просто завёл польско-литовский отряд в дремучий лес, где все они и погибли.

© РИА Новости

Возникновение легенды о Сусанине

На страницы исторических произведений Сусанин попал после того, как в 1767 году императрица Екатерина II, совершая поездку по Волге, побывала в Костроме. Там местный епископ Дамаскин в приветственной речи к государыне упомянул подвиг Сусанина, спасшего царя Михаила Романова.

В 1812 году о Сусанине вспомнил писатель Сергей Глинка. Он изложил легенду о Сусанине именно в таком виде, в каком она представляется и доселе. Сусанин вызвался проводить поляков к тому месту, где скрывался юный царь, и завёл их в чащобу, из которой не было выхода.

На этой основе возник официальный культ Ивана Сусанина. В 1838 году император Николай I переименовал одну из площадей Костромы в Сусанинскую и приказал возвести на ней памятник герою. В честь Сусанина слагались стихи, поэмы, оды, повести. Родственник Сергея Глинка Михаил поставил в 1836 году оперу «Жизнь за царя». Его подвиг по спасению царя вошёл во все учебники.В

1862 году историк Николай Костомаров предпринял попытку рассмотреть по источникам, что же всё-таки совершил Иван Сусанин.

Исторические источники о Сусанине

О подвиге Сусанина говорит только один источник. Это царская грамота зятю Ивана Сусанина Богдану Собинину, жалующая ему половину деревни Деревнищи и освобождающая его и его потомков от всех податей и повинностей.

Грамота датирована 30 ноября 1619 года. В ней о деянии Сусанина сказано:

«Как мы, великий государь, царь и великий князь Михаил Феодорович всея Руси, в прошлом 121 [7121 от "сотворения мира", т.е. 1613 – Я.Б.] году были на Костроме и в те поры приходили в Костромской уезд польские и литовские люди, а тестя его, Богдашкова, Ивана Сусанина, литовские люди изымали и его пытали великими немерными муками, а пытали у него, где в те поры мы, великий государь, царь и великий князь Михаил Феодорович всея Русии, были, и он, Иван, ведая про нас, великого государя, где мы в те поры были, терпя от тех польских и литовских людей немерные пытки, про нас, великого государя, тем польским и литовским людям, где мы в те поры были, не сказал, и польские и литовские люди замучили его до смерти».

Ни слова о том, что Сусанин был проводником, заведшим поляков в лес или болото. Судя по рассказу, его запытали до смерти в деревне, где он жил.

Несколько раз потомкам Сусанина выдавались подтвердительные грамоты на привилегию: дважды Михаилом, царями Иваном V и Петром I, Анной Иоанновной, Елизаветой Петровной и Екатериной II. В изложении мотивов привилегии в них нет никаких новых данных относительно подвига Сусанина.

Версия Костомарова

Итак, Сусанин никого никуда не водил. Однако и само известие о том, что поляки и литовцы его пытали на предмет выяснения того, где скрывается молодой царь, Костомаров подверг сомнению. Откуда простой крестьянин мог знать, где находится молодой Романов? С чего вдруг поляки и литовцы решили, что именно этот крестьянин знает местопребывание нового царя? Если они действительно решили выведать про убежище Михаила Романова, то наверняка не ограничились бы пыткой одного Сусанина, а мучили бы всех подряд, пока не добились бы какого-то результата. А по рассказу выходит, что они замучили одного Сусанина, да и ушли себе восвояси.

Впрочем, царю в то время не могла грозить опасность со стороны отдельного отряда поляков и литовцев, даже если бы такой отряд был послан убить Михаила Романова, потому что царь с матерью находился за крепкими стенами Ипатьевского монастыря, и их охраняло немалое множество вооружённых людей.

Далее, Костомаров убедительно показал, что никаких «польских и литовских людей» в окрестностях Костромы в начале 1613 года не было. И заканчивает своё исследование такими словами:

«Страдание Сусанина есть происшествие, само по себе очень обыкновенное в то время. Тогда козаки бродили по деревням и жгли и мучили крестьян. Могло быть, разбойники, напавшие на Сусанина, были такого же рода воришки, и событие, столь громко прославленное впоследствии, было одним из многих в тот год. Чрез несколько времени зять Сусанина воспользовался им и выпросил себе обельную грамоту».

Версия Соловьёва

На исследование Костомарова откликнулись историки Сергей Соловьёв и Михаил Погодин. Они обвинили Костомарова в отсутствии патриотизма.

Так, первый писал:

«Мы видели, что г. Костомаров понапрасну употреблял приёмы мелкой исторической критики, подкапываясь под известие о подвиге Сусанина. Для подобных явлений есть высшая критика. Встречаясь с таким явлением, историк углубляется в состояние духа народного, и если видит большое напряжение нравственных сил народа, как было именно у нас в Смутное время, если видит подвиги Минина, Пожарского, Ржевского, Философова, Луговского, то не усумнится признать достоверным и подвиг Сусанина, не станет подвергать мученика новой пытке, допрашивать: действительно ли он за это замучен, и было ли из-за чего подвергаться мучениям!»

Аргументация Соловьёва была такого рода, и ничего в подтверждение правдоподобности версии жалованной грамоты 1619 года он не привёл. Тем не менее, усилиями Соловьёва и Погодина подвиг Сусанина остался в канонических учебниках по русской истории. Правда, Соловьёв был вынужден согласиться с Костомаровым в том, что под «польскими и литовскими людьми» имелась ввиду какая-то шайка русских воровских людей.

Сусанинский подвиг был… под Можайском

Если есть такая разноголосица среди историков, можно обратиться к народным преданиям. Этим занялся в конце прошлого века костромской краевед Н. Н. Виноградов. После долгих изысканий он пришёл к выводу, что все легенды о Сусанине, бытовавшие среди его потомков и односельчан, имели выраженно книжное происхождение. То есть, они отталкивались не от самого события, а от того, как его описывали посторонние люди в соответствии с версией, ставшей канонической.

Едва ли можно сомневаться, что Иван Сусанин был замучен какими-то казаками, как называли в ту пору на Руси разбойных людей, расплодившихся в Смутное время. Эти казаки могли быть как своими, русскими, так и малороссийскими, а вообще, скорее всего, как в большинстве казачьих шаек тех времён, там были люди и отсюда, и оттуда. Крайне маловероятно, чтобы казаки выпытывали у Сусанина, где находится новый царь, потому что не холопье это дело вообще – знать, где царь изволит скрываться. Мучали они его потому, что хотели мучить.

А про то, как поляков и литовцев завели в лес, сохранился рассказ литовского шляхтича Самуила Маскевича. Он писал о русском проводнике под Можайском, имени которого история не сохранила. Этот проводник, местный крестьянин, вёл литовцев прямо в расположение русского воинского отряда под Волоколамском. Случайно встреченный литовцами соотечественник помог разоблачить проводника, которого литовцы тут же и убили и тем самым спаслись от опасности. Было это в 1612 году.