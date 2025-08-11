49-й штат: как русская колония Аляска оказалась в составе США

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа должна пройти на Аляске 15 августа. Эта территория имеет особое значение для обеих держав. В прошлом Аляска принадлежала России, но в 1867 году из-за объективных трудностей в хозяйственном освоении была продана дружественным на тот момент Соединённым Штатам Америки. В 1959 году Аляска стала 49-м штатом США. По словам экспертов, выбор места грядущей встречи российского и американского лидеров в каком-то плане символичен, поскольку он напоминает о позитивных вехах истории российско-американских отношений.

Российско-американский саммит должен пройти 15 августа на Аляске. Соответствующую информацию сначала опубликовал президент США Дональд Трамп. В Кремле подтвердили эту информацию и добавили, что 49-й штат и Арктика являются зоной пересечения экономических интересов Москвы и Вашингтона.

Русская Америка

Российская империя начала осваивать Аляску ещё в XVIII веке. 21 августа 1732 года русский геодезист Михаил Гвоздев на боте «Святой Гавриил» проплыл вдоль северо-западного побережья Аляски и составил его первую карту. В 1733 году экспедиция под руководством Витуса Беринга и его помощника Алексея Чирикова отправилась исследовать побережье Северной Америки на судах «Святой Пётр» и «Святой Павел». Команда Беринга увидела берега Аляски 27 июля 1741 года.

Ключевую роль в начале масштабного освоения Россией северо-западной части Америки сыграл купец и путешественник Григорий Шелихов. В 1783 году совместно с купцами Голиковыми он создал торговое предприятие «Северо-Восточная компания» и отправился в морскую экспедицию к берегам Аляски.

В 1797 году к делу Шелихова и Голикова присоединился иркутский купец Николай Мыльников: объединив капиталы, предприниматели создали «Американскую Голикова, Шелихова и Мыльникова компанию». Император Павел I, выступавший за реализацию российских проектов в далёких землях, одобрил перспективную торговую инициативу — 19 июля 1799 года монарх подписал указ о создании Российско-американской торговой компании и предоставлении ей монопольных торговых функций на Аляске.

Торговая деятельность в этом регионе приносила значительные доходы в бюджет государства. Отсюда в Китай везли меха, а обратно — хлопок, шёлк и чай.

Помимо коммерческой деятельности, Российско-американская компания предпринимала попытки по налаживанию дипломатических и экономических отношений с Японией, а также развивала Курильские острова.

При её поддержке состоялось первое в истории России кругосветное путешествие под руководством Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского.

© Карта Ледовитого моря и Восточного океана. Побережье России и Аляски. 1844 год

Как отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Борис Ковалёв, именно русские стали одними из первых европейцев, которые начали осваивать север американского континента.

«Благодаря бурному освоению Аляски Россия смогла закрепиться в Тихоокеанском регионе. Кроме того, существовали планы по дальнейшей экспансии на Североамериканский континент и созданию крупных поселений в той же Калифорнии. То есть стоял вопрос о полноценной колонизации и переселении туда наших граждан», — заявил Ковалёв.

Стремительное покорение Аляски побудило США заключить с Российской империей договор, разграничивающий зоны интересов двух держав. 17 апреля 1824 года министр иностранных дел Российской империи Карл Нессельроде и посланник США Генри Миддлтон подписали договор об определении границ в Северной Америке, известный также как Русско-американская конвенция.

Этот документ разграничил владения Санкт-Петербурга и Вашингтона по 54º 40' северной широты. Русские могли селиться к северу от этой черты, а американцы — к югу. Рыбный промысел и судоходство у берегов Аляски на десять лет разрешались обеим державам.

Вынужденное решение

Важно отметить, что, несмотря на успехи в торговле, Российско-американская компания столкнулась с серьёзными трудностями, которые в дальнейшем и побудили Россию отказаться от своих владений в Северной Америке.

Ключевой проблемой была удалённость Аляски. Огромное расстояние осложняло управление этими территориями. Кроме того, транспортировка товаров занимала слишком много времени.

Впервые идею о продаже Аляски высказал генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьёв-Амурский накануне Крымской войны 1853—1856 годов.

Он утверждал, что вопрос о статусе русских владений в Северной Америке в любом случае возникнет и при конфликте Россия не сможет защитить эти территории. Поэтому для поддержания хороших отношений с США и во избежание разногласий будет целесообразнее уступить Аляску американцам, считал чиновник.

«После печально известной крымской кампании и в реалиях нехватки денег на глобальные реформы Александра II и поддержание экономики в целом Россия была вынуждена с этим далёким и недооценённым активом расстаться. Хотели сначала сдавать в аренду, но решили всё-таки продать», — отметил Борис Ковалёв.

Начавшаяся в 1861 году в США гражданская война отодвинула решение вопроса принадлежности Аляски на пять лет: за это время Российско-американская торговая компания погрязла в долгах и продолжала требовать торговых привилегий и финансирования.

В итоге к 60-м годам XIX века ряд высокопоставленных чиновников в России выступили за продажу США владений Санкт-Петербурга в Америке. Главным идеологом выступил великий князь Константин Николаевич, убедивший Александра II в целесообразности сделки.

8 декабря 1866 года правительство на особом заседании приняло решение о продаже русских владений Соединённым Штатам. 30 марта 1867 года был подписан договор о продаже Аляски за $7,2 млн (около $150 млн на современные деньги. — RT).

© Чек казначейства США о выдаче 7,2 миллиона долларов

18 октября 1867 года состоялась официальная церемония передачи Аляски Соединённым Штатам. В столице русских поселений в Северной Америке Новоархангельске (ныне — город Ситка) прошла церемония поднятия американского флага.

Летом 1868 года российская сторона получила от США казначейский чек, поставив таким образом точку в крупнейшей в мировой истории сделке по продаже территориальных владений.

При освоении этой территории американцы нашли огромные запасы золота, и с конца 1890-х до начала 1910-х Аляска стала центром золотой лихорадки. В 1968 году там обнаружили и запасы нефти — бассейн в заливе Прадхо-Бей.

В США статус Аляски несколько раз менялся. В 1884 году Аляска стала округом, в 1912 году получила статус территории США и только в 1959 году превратилась в 49-й штат.

Как отметил в беседе с RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, выбор места встречи Владимира Путина и Дональда Трампа довольно символичен — у обеих стран есть историческая связь с Аляской. По мнению эксперта, сам факт грядущих переговоров на этой территории уместно воспринимать как демонстрацию позитивного настроя двух лидеров.